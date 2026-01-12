Τις νέες κατευθυντήριες όσον αφορά τη διατροφή έδωσε την εβδομάδα που μας πέρασε η κυβέρνηση Τραμπ, παρουσιάζοντας παράλληλα μια ανεστραμμένη διατροφική πυραμίδα, στην οποία τοποθετούνται το κόκκινο κρέας, το τυρί και το πλήρες γάλα στις ανώτερες βαθμίδες, ενώ τα δημητριακά βρίσκονται στη βάση.

Η νέα πυραμίδα αποτελεί το εμβληματικό σύμβολο του κινήματος «Make America Healthy Again», δίνοντας προτεραιότητα στα μη επεξεργασμένα τρόφιμα, στις πρωτεΐνες και στα λιπαρά.

Η νέα πυραμίδα παραπέμπει σε μια παλαιότερη εκδοχή που είχε παρουσιαστεί το 1992, τότε με τη σωστή φορά και με τα δημητριακά να καταλαμβάνουν το μεγαλύτερο τμήμα της. Σήμερα λειτουργεί ως ισχυρό σύμβολο για τον υπουργό Υγείας, Ρόμπερτ Φ. Κένεντι Τζούνιορ, και τους συμμάχους του, οι οποίοι έχουν επικρίνει τις προηγούμενες ομοσπονδιακές διατροφικές οδηγίες, θεωρώντας αυτές υπεύθυνες για την κακή υγεία των Αμερικανών.

Η νέα διατροφική πυραμίδα

Η επικαιροποιημένη πυραμίδα αποτυπώνει ξεκάθαρα τη φιλοσοφία του κινήματος «Make America Healthy Again» του Κένεντι, δίνοντας έμφαση στα φυσικά τρόφιμα, στις πρωτεΐνες και στα λιπαρά — χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί το βούτυρο, το οποίο τοποθετείται κοντά στο κέντρο της πυραμίδας.

Το οπτικό αυτό μοντέλο αντανακλά πιο καθαρά τη ρητορική του κ. Κένεντι σε σύγκριση με το γραπτό κείμενο των οδηγιών, το οποίο σε αρκετά σημεία ευθυγραμμίζεται με τις επικρατούσες επιστημονικές συστάσεις.

Όσον αφορά τα λιπαρά, η πυραμίδα υποδεικνύει ότι οι καταναλωτές θα πρέπει να δίνουν προτεραιότητα σε τρόφιμα πλούσια σε αυτά, όπως το κόκκινο κρέας και το τυρί. Ωστόσο, στις γραπτές οδηγίες διατηρείται η προηγούμενη σύσταση ότι τα κορεσμένα λιπαρά δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν το 10% της ημερήσιας θερμιδικής πρόσληψης, σύμφωνα με την επιστημονική συναίνεση.

Πρωτεΐνες και γαλακτοκομικά

Τρόφιμα πλούσια σε πρωτεΐνη, όπως το κόκκινο κρέας, ο κιμάς και τα πουλερικά, καταλαμβάνουν τις υψηλότερες θέσεις στην πυραμίδα. Οι νέες οδηγίες προτείνουν στους ενήλικες κατανάλωση 1,2 έως 1,6 γραμμαρίων πρωτεΐνης ανά κιλό σωματικού βάρους ημερησίως — ποσότητα σημαντικά υψηλότερη από εκείνη που συνιστούσαν μέχρι σήμερα οι υγειονομικές αρχές.

Παρότι οι ειδικοί εδώ και χρόνια ενθαρρύνουν την επιλογή άπαχων ή χαμηλών σε λιπαρά γαλακτοκομικών προϊόντων, προκειμένου να περιοριστεί η πρόσληψη κορεσμένων λιπαρών που συνδέονται με αυξημένο κίνδυνο καρδιαγγειακών νοσημάτων, οι νέες οδηγίες κινούνται αντίθετα, αναβαθμίζοντας τα πλήρη γαλακτοκομικά, όπως αποτυπώνεται χαρακτηριστικά στην πυραμίδα με το πλήρες γάλα.

Λιπαρά

Η νέα πυραμίδα απεικονίζει γνώριμες πηγές «καλών» ακόρεστων λιπαρών, όπως το ελαιόλαδο, το αβοκάντο, τα θαλασσινά και οι ξηροί καρποί. Παράλληλα, όμως, οι οδηγίες προτείνουν τη χρήση βουτύρου ή ζωικού λίπους (beef tallow) στο μαγείρεμα, τα οποία είναι πλούσια σε κορεσμένα λιπαρά.

Οι προηγούμενες οδηγίες προέβαλαν έλαια από σπόρους, όπως το σογιέλαιο και το έλαιο κανόλα, ως πιο υγιεινές επιλογές. Στις νέες οδηγίες, ωστόσο, δεν γίνεται ρητή αναφορά σε αυτά. Ο κ. Κένεντι έχει επανειλημμένα υποστηρίξει, χωρίς επιστημονικά τεκμήρια, ότι τα έλαια σπόρων είναι επιβλαβή για την υγεία.

Λαχανικά και φρούτα

Σε συμφωνία με την επιστημονική συναίνεση, οι νέες οδηγίες ενθαρρύνουν την κατανάλωση πέντε μερίδων λαχανικών και φρούτων ημερησίως, σύσταση παρόμοια με εκείνη των δημόσιων υγειονομικών οδηγιών των προηγούμενων δεκαετιών.

Δημητριακά

Οι επικαιροποιημένες οδηγίες απομακρύνουν τα επεξεργασμένα δημητριακά, προτείνοντας τη σημαντική μείωση της κατανάλωσής τους. Παράλληλα, τα δημητριακά ολικής άλεσης υποβαθμίζονται στο μικρότερο τμήμα της νέας πυραμίδας.

Ενώ οι προηγούμενες κατευθυντήριες γραμμές πρότειναν περίπου τρεις μερίδες δημητριακών ολικής άλεσης ημερησίως, οι νέες οδηγίες περιορίζονται σε μια ευρύτερη σύσταση δύο έως τεσσάρων μερίδων την ημέρα.