Η «Ai», μια θηλυκή χιμπατζής ικανή να αναγνωρίζει περισσότερους από 100 κινεζικούς χαρακτήρες και τα γράμματα του λατινικού αλφαβήτου, πέθανε σε ηλικία 49 ετών, ανακοίνωσαν Ιάπωνες ερευνητές.

Η «Ai», της οποίας το όνομα σημαίνει «αγάπη» στα ιαπωνικά, συμμετείχε σε μελέτες σχετικά με την αντίληψη, τη μάθηση και τη μνήμη, οι οποίες έχουν προωθήσει την κατανόησή μας για τη νοημοσύνη των πρωτευόντων, υπογράμμισε σε ανακοίνωσή του το Κέντρο για την Εξελικτική Προέλευση της Ανθρώπινης Συμπεριφοράς στο Πανεπιστήμιο του Κιότο.

Το πρωτεύον θηλαστικό πέθανε την Παρασκευή από οργανική ανεπάρκεια και ασθένειες που σχετίζονται με το προχωρημένο της ηλικίας του, εξήγησε το πανεπιστήμιο.

Εκτός από την εκμάθηση των κινεζικών χαρακτήρων και του αλφαβήτου, η «Ai» μπορούσε επίσης να αναγνωρίσει αραβικούς αριθμούς από το μηδέν έως το εννέα και έντεκα χρώματα, δήλωσε ο πρωτευοντολόγος Τετσούρο Ματσουζάβα, ο οποίος εργαζόταν με το θηλαστικό από το 2014.

Κατά τη διάρκεια μιας μελέτης, στην «Ai» έδειξαν μια οθόνη υπολογιστή που εμφάνιζε τον κινεζικό χαρακτήρα για τη λέξη «ροζ», συνοδευόμενο από ένα ροζ τετράγωνο και ένα μοβ τετράγωνο.

Η θηλυκή χιμπατζής επέλεξε σωστά το ροζ τετράγωνο, τόνισε ο Ματσουζάβα. Και όταν της έδειξαν ένα μήλο, η «Ai» επέλεξε ένα ορθογώνιο, έναν κύκλο και μια κουκκίδα στην οθόνη για να σχεδιάσει ένα «εικονικό μήλο», υποστήριξε ο πρωτευοντολόγος.

Οι γνωστικές της ικανότητες την έχουν κάνει θέμα πολυάριθμων επιστημονικών άρθρων, συμπεριλαμβανομένων μελετών που δημοσιεύθηκαν στο περιοδικό Nature, και της έχουν χαρίσει το παρατσούκλι «ιδιοφυΐα» σε μέσα ενημέρωσης.

Η θηλυκή χιμπατζής από τη δυτική Αφρική, έφτασε στο πανεπιστήμιο το 1977 και, το 2000, γέννησε τον Αγιούμου, του οποίου οι δεξιότητες προσέλκυσαν την προσοχή σε μελέτες σχετικά με τη μετάδοση γνώσης μεταξύ γονέων και παιδιών, μετέδωσε το Kyodo News.

Η εργασία που πραγματοποιήθηκε με την Ai βοήθησε στη δημιουργία «ενός πειραματικού πλαισίου» για την κατανόηση της νοημοσύνης των χιμπατζήδων, «παρέχοντας μια ουσιαστική βάση για την εξέταση της εξέλιξης του ανθρώπινου νου», υποστηρίζει το Κέντρο, σημειώνοντας ότι «η Ai ήταν πολύ περίεργη και συμμετείχε ενεργά σε αυτές τις μελέτες».