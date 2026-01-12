Μια ανακάλυψη στη Νότια Αφρική ανατρέπει όσα γνωρίζαμε για την εξέλιξη του ανθρώπινου νου και αποκαλύπτει μια απροσδόκητα «σύγχρονη» τεχνική κυνηγιού. Σήμερα μοιάζει αυτονόητο: ένα αιχμηρό όπλο, λίγος δηλητηριώδης χυμός και το θήραμα πέφτει χωρίς μάχη. Όμως τελικά, πότε συνέλαβε ο άνθρωπος αυτή τη φονική ιδέα;

Η νέα μελέτη έρχεται να δώσει μια απάντηση που ανατρέπει τα δεδομένα.

Βέλη ηλικίας 60.000 ετών με ίχνη δηλητηρίου

Ερευνητική ομάδα υπό τον καθηγητή Σβεν Ίσακσον του Πανεπιστημίου της Στοκχόλμης εντόπισε υπολείμματα δηλητηρίου σε αιχμές βελών, ηλικίας 60.000 ετών, από ανασκαφές στη Νότια Αφρική. Τα συγκεκριμένα ευρήματα προέρχονται από το βραχοκαταφύγιο Umhlatuzana, όπου είχαν εντοπιστεί ήδη από το 1985. Πρόκειται για ένα σημείο με στρώματα αρχαιολογικών καταλοίπων δεκάδων χιλιάδων ετών.

Μέχρι σήμερα, η παλαιότερη γνωστή χρήση δηλητηρίου σε όπλα χρονολογείτο πριν από περίπου 35.000 χρόνια. Η νέα ανακάλυψη πηγαίνει το ρολόι της ανθρώπινης εφευρετικότητας δεκάδες χιλιάδες χρόνια πίσω.

Η μελέτη δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό Science Advances.

«Τεράστιο άλμα» στην ανθρώπινη εξέλιξη

«Είναι ένα μεγάλο άλμα», δήλωσε ο Ίσακσον, τονίζοντας ότι η πρακτική μπορεί να είναι ακόμα παλαιότερη. «Αυτή είναι απλώς η αρχαιότερη απόδειξη που διαθέτουμε μέχρι στιγμής».

Για τους επιστήμονες, το εύρημα δείχνει ότι οι πρώιμοι Homo sapiens διέθεταν ανεπτυγμένη σκέψη, μνήμη και ικανότητα σχεδιασμού. Η χρήση δηλητηρίου απαιτούσε γνώση φυτών, πρόβλεψη αποτελεσμάτων και σωστή δοσολογία.

Με απλά λόγια: δεν επρόκειτο για τυχαίο κυνήγι, αλλά για στρατηγική.

Το «μυστικό όπλο» ήταν ένα φυτό

Οι αναλύσεις αποκάλυψαν δύο τοξικές ουσίες, που προέρχονται πιθανότατα από το φυτό Boophone disticha, γνωστό ως «βολβός δηλητηρίου των Μπούσμαν».

Το εντυπωσιακό; Το ίδιο φυτό χρησιμοποιείται μέχρι και σήμερα από παραδοσιακούς κυνηγούς της περιοχής, για να εξαντλούν το θήραμα, αντί να το σκοτώνουν ακαριαία.

«Οι άνθρωποι τότε ήταν όπως εμείς»

Αρχαιολόγοι που δε συμμετείχαν στη μελέτη, μιλούν για τη παλαιότερη απόδειξη χρήσης δηλητηρίου παγκοσμίως και εκτιμούν ότι παρόμοια ευρήματα μπορεί να κρύβονται σε παλιές συλλογές και ανασκαφές, που απλώς δεν έχουν αναλυθεί με τις σύγχρονες μεθόδους.

«Οι άνθρωποι πριν από 60.000 χρόνια ήταν εξίσου σύνθετοι με εμάς σήμερα», σημειώνουν χαρακτηριστικά.

Μια ανακάλυψη που δεν αλλάζει μόνο την εικόνα του κυνηγιού — αλλά ολόκληρη την ιστορία του ανθρώπινου νου.

Πηγή: The New York Times