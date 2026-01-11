Το ψύχος κάνει αισθητή την παρουσία του, τα χιόνια κατεβαίνουν σε χαμηλότερα υψόμετρα και οι ισχυροί άνεμοι εντείνουν την αίσθηση του κρύου, εγκαινιάζοντας ένα τριήμερο έντονης κακοκαιρίας. Από τη βόρεια έως την κεντρική Ελλάδα, πόλεις και χωριά ξύπνησαν σε λευκό τοπίο, την ώρα που οι αρχές βρίσκονται σε αυξημένη επιφυλακή για παγετό και προβλήματα στο οδικό δίκτυο, καθώς η «βουτιά» της θερμοκρασίας αναμένεται να είναι αισθητή σε όλη τη χώρα.

Στα λευκά ντύθηκαν ήδη πολλές περιοχές της βόρειας και κεντρικής Ελλάδας, καθώς ο καιρός έχει εισέλθει σε τριήμερο κύμα ψύχους, με ισχυρούς ανέμους και χιόνια, σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ.

Σημειώνεται ότι η επιδείνωση του καιρού θα συνοδευτεί και με «βουτιά» του υδραργύρου, που σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά δεδομένα του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / meteo.gr θα ξεπεράσει σε πολλές περιοχές ακόμα και τους 10 βαθμούς Κελσίου.

Στη Βόρεια Ελλάδα, οι κάτοικοι ξύπνησαν στη θέα ενός μαγευτικού τοπίου, με γραφικά χωριά στα Ιωάννινα να έχουν ντυθεί στα λευκά, όπως το Συρράκο, οι Καλαρρύτες, η Αετομηλίτσα, το Πάπιγκο, το Τσεπέλοβο, η Μηλιά Μετσόβου αλλά και το Μέτσοβο.

Σύμφωνα με Forecast Weather Greece, χιονισμένα είναι τα ορεινά και τα ημιορεινά της δυτικής Μακεδονίας – Φλαμπούρο, Άλωνα, Δροσοπηγή, Κρατερό, Μελίτη, Πισοδέρι, Άγιος Αχίλιος Πρεσπών, Δοτσικό, Κλεισούρα, Βλάστη Κοζάνης, και αλλού.

Από τα ξημερώματα της Κυριακής χιονίζει και στην πόλη της Φλώρινας. Εντυπωσιακές είναι οι φωτογραφίες και από Σαμαρίνα, Νυμφαίο, Νέα Κοτύλη, Σμίξη Γρεβενών.

Για το σύνολο των οδικών δικτύων των Π.Ε. Γρεβενών, Καστοριάς, Κοζάνης και Φλώρινας είναι υποχρεωτικός ο εφοδιασμός των αυτοκινήτων όλων των κατηγοριών με αντιολισθητικές αλυσίδες ή άλλα ανάλογα αντιολισθητικά μέσα, εφόσον τα οχήματα αυτά δεν φέρουν ειδικά ελαστικά (χιονολάστιχα).

Στα Γρεβενά, η Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Δυτικής Μακεδονίας ανακοίνωσε ότι λόγω παγετού η κυκλοφορία των οχημάτων διεξάγεται αποκλειστικά με χρήση ειδικού τύπου ελαστικών ή αντιολισθητικών αλυσίδων στα εξής σημεία:

στην Επαρχιακή οδό Γρεβενών – Σαμαρίνας, από το 32ο χλμ. έως το 54ο χλμ.,

στην Επαρχιακή οδό Γρεβενών – Χ/Κ Βασιλίτσας, από το 32ο χλμ. έως το 45ο χλμ. και

στην Επαρχιακή οδό Γρεβενών – Περιβολίου και Αβδέλλας, από το 24ο χλμ. έως το 45ο χλμ. και προς την τοπική κοινότητα Σπηλαίου.

Ανάλογη ανακοίνωση εξέδωσε και η Αστυνομία Φλώρινας που αφορά στην επαρχιακή οδό Φλώρινας – Καστοριάς (μέσω Βιτσίου), από το 18ο χλμ. έως το 30ο χλμ., στην Ε.Ο. Φλώρινας – Συνοριακό σταθμού Κρυσταλλοπηγής (μέσω Βίγλας), από το 6ο χλμ. έως το 52ο χλμ., στην επαρχιακή οδό Αετού- Νυμφαίου, από το 1ο χλμ. έως το 9ο χλμ. και στο ορεινό και επαρχιακό δημοτικό δίκτυο του Δήμου Φλώρινας.





Νιφάδες πέφτουν από τις πρώτες πρωινές ώρες και στην Αράχωβα, όπως και στο Νεραϊδοχώρι Τρικάλων, ενώ εντυπωσιακό είναι το λευκό σκηνικό στο χιονοδρομικό Κέντρο Περτουλίου. Πυκνή χιονόπτωση έντυσε επίσης στα λευκά το Λαμπίρι Αιτωλοακαρνανίας.

Στην Ορεινή Ναυπακτία, τέλος, χιονίζει από το βράδυ του Σαββάτου και για την κυκλοφορία των οχημάτων οι αλυσίδες είναι απαραίτητες. Σύμφωνα με το nafpaktianews.gr, μηχανήματα έργου και αλατιέρες βρίσκονται στη μάχη για να καθαρίσουν το οδικό δίκτυο.