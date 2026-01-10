ΑΡΡΥΘΜΙΕΣ Το σύνδρομο της μεθεόρτιας κατάθλιψης θα το έχετε ακούσει, αν δεν το έχετε βιώσει. Ειδικός δεν είμαι και ο φίλος μου ο ψυχίατρος αρνήθηκε να με βοηθήσει να σας το εξηγήσω. «Αρκετά έχει ψυχιατρικοποιηθεί η πολιτική, το μόνο που μας έλειπε τώρα είναι να αρχίσετε να κάνετε διαγνώσεις κι από τις παραπολιτικές στήλες», μου είπε και έφυγε εκνευρισμένος, πριν προλάβω να του ανοίξω κουβέντα. Οπότε θα εκθέσω τις απόψεις μου σε σας, διευκρινίζοντας ότι στερούνται επιστημονικής τεκμηρίωσης. Ασφαλώς συμφωνώ ότι δεν επιτρέπεται να γίνονται διαγνώσεις με απλές παρατηρήσεις άσχετων τρίτων και να χρησιμοποιούνται επιστημονικοί όροι, ιδίως της ψυχιατρικής, στην τύχη. Από την άλλη, είναι αδύνατον ένας άνθρωπος να αντισταθεί στον πειρασμό να το κάνει για την ελληνική πολιτική σκηνή, μια και υπάρχουν πάμπολλες περιπτώσεις, που το πρόβλημα φαίνεται μακροσκοπικώς και από τον πλέον αδαή παρατηρητή. Εγώ, μια και σέβομαι τον φίλο μου, δε θα κάνω εξατομικευμένες διαγνώσεις, θα ρισκάρω όμως να κάνω μια γενική παρατήρηση, χρησιμοποιώντας την αναλογία που σας ανέφερα στην αρχή. Τη μεθεόρτια κατάθλιψη. Τονίζοντας ότι πρόκειται απλώς για αναλογία. Πώς, ας πούμε, χρησιμοποιούμε όρους της ναυσιπλοΐας και λέμε «η κυβέρνηση θα πέσει σε ξέρα», ενώ η κυβέρνηση δεν είναι πλοίο και η ζωή δεν είναι θάλασσα; Ε, έτσι κι εγώ, λέω ότι η κυβέρνηση έχει πέσει σε μεθεόρτια κατάθλιψη, αν και φυσικά η κυβέρνηση δεν είναι άνθρωπος και η ζωή δεν είναι ασθένεια (τουλάχιστον έτσι πιστεύω εγώ, αν και υπάρχει και η άποψη ότι είναι, με μόνη θεραπεία τον θάνατο). *** Newsletter Η ιστορική στήλη του Βήματος στο inbox σου Γίνε μέλος του καθημερινού newsletter που αποκαλύπτει όσα συμβαίνουν στο πολιτικό παρασκήνιο και απόκτησε πρόσβαση σε αποκλειστικό περιεχόμενο. ΕΓΓΡΑΦΗ Αυτό, λοιπόν, που παρατηρώ και έφερε στο νου μου την αναλογία, είναι ότι, αν και στην περίοδο των εορτών, δημιουργήθηκε ένα κλίμα συγκρατημένης μεν, αλλά σαφούς αισιοδοξίας, οι πολιτικοί μας εξήγγειλαν «New Year’s resolutions» και η κυβέρνηση φάνηκε να πιστεύει ότι ανακάμπτει κι ότι η κατάσταση σταθεροποιείται και πάλι, οπότε η ατμόσφαιρα ήταν σχετικά ευχάριστη. Μετά του Άη-Γιαννιού, θα περίμενε κάποιος να ξεκινήσει μια περίοδος έντονης δραστηριότητας, με πολιτικές πρωτοβουλίες και με λύσεις στα προβλήματα, αλλά κάτι τέτοιο δεν συνέβη. *** Όποιος συνάντησε υπουργό, θα σας πει ότι αυτή την στιγμή, όλοι φαίνονται κουρασμένοι, βαριεστημένοι, σα να μην βρίσκουν νόημα σ’ αυτό που κάνουν. Δημοσίως βέβαια, αλλιώς εμφανίζονται – όσοι εμφανίζονται. Αισιόδοξοι, υπερδραστήριοι και μαχητικοί. Αλλά αυτό είναι στο job description και το να εμφανίζονται έτσι, ό,τι κι αν συμβαίνει στην πραγματικότητα, είναι το πρώτο πράγμα που μαθαίνουν να κάνουν οι πολιτικοί. Αλλά κατ’ ιδίαν, δεν είναι έτσι. Βλέπουν τα προβλήματα να συσσωρεύονται και να απουσιάζει ένας συγκροτημένος και «επιτελικός» σχεδιασμός για να λυθούν. Βλέπουν ότι το κέντρο της κυβέρνησης απασχολείται μόνο με την «επικοινωνία», με το πώς θα παρουσιάζονται τα πράγματα στους πολίτες. Κι έτσι προτιμούν να μη βρίσκονται στην πρώτη γραμμή, να περνάνε όσο το δυνατόν απαρατήρητοι, να μην ανοίγουν νέα μέτωπα. *** Όμως, αυτό είναι το χειρότερο ίσως στάδιο που μπορεί να βρεθεί μια κυβέρνηση. Να είναι σε κατατονία. Δεν είναι παραιτημένοι οι υπουργοί. Είναι ανόρεχτοι. Ούτε έχουν αποδεχθεί ήττα. Αντιθέτως, όπως μου είπε ένας, από τους σοβαρούς, «εγώ δεν αποκλείω να κερδίσουμε. Μπορεί να χρειαστούν δεύτερες εκλογές ή να αναγκαστούμε να συνεργαστούμε, κρατώντας τη μύτη μας, αλλά καθόλου δεν αποκλείεται να είμαστε και πάλι κυβέρνηση, μάλλον είναι και το πιο πιθανό σενάριο. Αλλά εμείς δεν κάνουμε τίποτα γι’ αυτό. Δεν πέφτουμε, γιατί απλώς κανείς δε μας ρίχνει». *** Όμως, με τους υπουργούς να περιμένουν απλώς να κερδίσουν άνευ αντιπάλου, τα πράγματα μόνο καλύτερα δεν γίνεται να πάνε για την κυβέρνηση. Θα χειροτερεύουν. Και υπάρχει ένα κρίσιμο όριο, που αν ξεπεραστεί, μπορεί κάποιος να χάσει και χωρίς αντίπαλο ή, για να το πω καλύτερα, να χάσει από τον εαυτό του. Δεν ξέρω αν ο Κυριάκος Μητσοτάκης βλέπει ότι αυτός είναι ο κίνδυνος για την κυβέρνηση του. Αν κρίνω από την προσπάθεια που καταβάλει, για να πείσει το εκλογικό σώμα ότι δεν υπάρχει άλλος, μάλλον δεν το βλέπει. Γιατί όντως, αυτή τη στιγμή, δεν υπάρχει άλλος. Αλλά, κάποια στιγμή ο κόσμος θα πει – πολλοί, πάρα πολλοί, ήδη το λένε – ότι δεν τον ενδιαφέρει αν υπάρχει άλλος, τον ενδιαφέρει ότι μ’ αυτόν που έχει σήμερα, έχει κουραστεί. Η κατατονία δεν προσβάλλει μόνο τις κυβερνήσεις, προσβάλλει και το εκλογικό σώμα. Και η κατάθλιψη που φαίνεται να χτύπησε την κυβέρνηση, σίγουρα έχει χτυπήσει και τους πολίτες και μπορεί να πουν «ας πάει να γίνει ό,τι θέλει, βαρεθήκαμε». Και τότε ο εκβιασμός με τον οποίο για την ώρα πορεύεται η κυβέρνηση, ίσως να μην φτάνει για να μην χάσει.

***

Tα μυστήρια της Κύπρου

Ένα από τα τρία πρόσωπα που έχει μαγνητοσκοπηθεί στο περιβόητο βίντεο να περιγράφει το- κατά τα λεγόμενα- σύστημα έμμεσης χρηματοδότησης υπέρ του προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκου Χριστοδουλίδη είναι ο επιχειρηματίας Γιώργος Χρυσοχόος, διευθύνων σύμβουλος της Cyfield, η οποία θεωρείται ηγετική εταιρεία στον χώρο του real estate στο νησί.

Ο Χρυσοχόος τυγχάνει να είναι και πρόεδρος του Συνδέσμου Αγοράς Ηλεκτρισμού, ενώ στον όμιλο της Cyfield ανήκει η PEC (Power Energy Cyprus), η οποία προφανώς δραστηριοποιείται στο χώρο της ενέργειας. Η PEC μόλις τον περασμένο Οκτώβριο υπέγραψε Δήλωση Πρόθεσης Συνεργασίας (Letter of Intent) με την ελληνική Energean για την κατασκευή αγωγού μεταφοράς φυσικού αερίου από τα κοιτάσματα της Energean στην ΑΟΖ του Ισραήλ προς το Βασιλικό, με στόχο τη χρήση του στην ηλεκτροπαραγωγή στην Κύπρο.

Χωρίς να είμαι ειδικός, η κίνηση αυτή μου μοιάζει ως εναλλακτική ή στην καλύτερη περίπτωση συμπληρωματική στο περιβόητο καλώδιο Ελλάδας- Κύπρου- Ισραήλ. Σύμφωνα με τις κακές γλώσσες στην Αθήνα και τη Λευκωσία, ο Χρυσοχόος ήταν και προφανώς παραμένει πολέμιος του έργου. Αρμόδιο κυβερνητικό στέλεχος που μίλησε με συνεργάτη μου δηλώνει πλήρη άγνοια για τον Χρυσοχόο, αλλά και γενικώς για τις θυελλώδεις εξελίξεις στη μεγαλονήσο. Όσο για το καλώδιο; Όπως είπε ο ίδιος θα προκηρυχθούν οι νέες μελέτες και αναζητείται επενδυτής κυρίως από… Αμερική πλευρά.

***

Η εκδίκηση του Δένδια

Την γνωστή ρήση ότι «η εκδίκηση είναι ένα πιάτο που τρώγεται κρύο», θυμίζει το «άδειασμα» που επιφύλαξε ο Νίκος Δένδιας στον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της ΝΔ Δημήτρη Καιρίδη στην Βουλή, κάτι που εξέπληξε ακόμα και …την Ζωή Κωνσταντοπούλου.

Θα θυμάστε ότι πριν κλείσει η Βουλή για τις εορτές, ο Καιρίδης ως πρόεδρος της αρμόδιας κοινοβουλευτικής επιτροπής που συζητούσε το νομοσχέδιο Δένδια για τον «Χάρτη Μετάβασης των Ενόπλων Δυνάμεων στη Νέα Εποχή», είχε προκαλέσει επεισόδιο με τον παριστάμενο υφυπουργό Άμυνας Θανάση Δαβάκη όταν διαμαρτυρήθηκε «πού είναι ο υπουργός;» (βρισκόταν εν πτήσει προς το Βελιγράδι, ήταν η επίσημη, αλλά όχι επαρκής, εξήγηση). Η «έκρηξη» του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου της ΝΔ είχε προκαλέσει πολλές συζητήσεις και προφανώς τη δυσαρέσκεια του Δένδια, ο οποίος επιχείρισε να νουθετήσει τον Καιρίδη, ο οποίος άστοχα είπε ζήτησε στην Κωνσταντοπούλου, που βρισκόταν στο βήμα «άσε μας καλέ κουκλίτσα μου…».

Και η απάντηση του Καιριδη

Ωστόσο, ο Καιρίδης είχε επί της ουσίας δίκιο, γιατί η Κωνσταντοπούλου του απηύθυνε βαριά κατηγορία ότι κάνει «βρώμικες δουλειές». Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας μάλλον θεώρησε ότι ήταν καλή ευκαιρία να κλείσει το μάτι στην αντιπολίτευση, με το βλέμμα λένε οι κακές γλώσσες στα σενάρια μετεκλογικής κυβέρνησης συνεργασίας που ευνοούν την πιθανότητα να αναλάβει τον πρωθυπουργικό θώκο.

Αργότερα, στο καφενείο της Βουλής ο Δένδιας συναντήθηκε με τον Καιρίδη, ο οποίος στην Ολομέλεια του είπε ότι δεν χρειάζεται υπεράσπιση από κανέναν υπουργό, και έπειτα το συνέχισε λέγοντας του «δεν έπρεπε να το κάνεις αυτό. Τι είσαι, παιδαγωγός;». Και πρόσθεσε ότι «εγώ δεν είμαι Μπογδάνος» (η επίθεση του οποίου κατά του ΚΚΕ στην προηγούμενη Βουλή είχε προκαλέσει την αντίδραση του τότε υπουργού Εξωτερικών Δένδια και τη διαγραφή του από την ΝΔ).

«Εγώ εκπροσωπώ την κυβέρνηση», απάντησε ο υπουργός, ο οποίος προσπάθησε να ηρεμήσει τα πνεύματα: «Τι εκφράσεις είναι αυτές τώρα; Δεν έχεις καταλάβει τι έγινε… Κάτσε ησύχασε και σκέψου το», συμβούλευσε τον Καιρίδη. Στη συνέχεια έφυγαν μαζί από το καφενείο και όταν έφτασαν στην είσοδο που οδηγεί στα υπουργικά έδρανα, αγκαλιάστηκαν σε ένδειξη ειρήνευσης.

***

Ζυμώσεις πριν την Τρίτη και 13!

Σαββατοκύριακο έντονων διεργασιών θα είναι αυτό που έρχεται τόσο για τους αγρότες όσο και για την κυβέρνηση με τις δύο πλευρές να προετοιμάζονται, οι μεν για το τι θα ζητήσουν και οι άλλοι για το τι μπορούν να δώσουν.

Ακόμη και αν η κυβέρνηση ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχει ούτε ένα επιπλέον ευρώ διαθέσιμο πέραν όσων εξαγγέλθηκαν προ ημερών, εντούτοις στο Μέγαρο Μαξίμου γνωρίζουν ότι οι αγρότες δεν μπορούν να φύγουν από το τραπέζι της συνάντησης χωρίς να έχουν πάρει έστω κάτι.

Αυτό το κάτι όμως, δεν θα έχει δημοσιονομικό αποτύπωμα, όπως λένε κυβερνητικές πηγές, αλλά θα αφορά σε πιθανές βελτιώσεις των ήδη ανακοινωμένων μέτρων, θέματα που σχετίζονται με την νέα ΚΑΠ και άλλες διευκολύνσεις. Όπως για παράδειγμα την ένταξη στο νέο ευνοϊκό τιμολόγιο και των αγροτών που χρωστάνε στον πάροχο και βρίσκονται στη ρύθμιση.

Εξάλλου από το σύνολο των αγροτών μόνο το 9,1% έχει ληξιπρόθεσμες οφειλές, ποσοστό που δεν είναι απαγορευτικό για ένταξη στο χαμηλότερο τιμολόγιο με 8,5 λεπτά την κιλοβατώρα. Καταλαβαίνω πάντως ότι και αυτό το διήμερο, οι δίαυλοι επικοινωνίας μεταξύ των δύο πλευρών θα παραμείνουν ανοιχτοί, για να μην …στραβώσει το πράγμα την τελευταία στιγμή.

***

Η μέθοδος των τριών

«Βολική» εκατέρωθεν μοιάζει η προ ημερών απόφαση διαγραφής του Νικόλα Φαραντούρη από την ευρωομάδα του ΣΥΡΙΖΑ. Από τη μια, η Κουμουνδούρου έβγαλε από πάνω της ένα βάρος που αρκετές φορές στο παρελθόν κλήθηκε να διαχειριστεί με λεπτότητα. Από την άλλη, ο Κεφαλλονίτης καθηγητής δεν τα έβαψε μαύρα, μαθαίνοντας τα νέα σ’ ένα οικογενειακό τραπέζι.

Δεν αποκλείεται πάντως το ντόμινο αυτό να ‘χει ακόμη μία ευνοημένη πλευρά. Τους Ευρωπαίους Σοσιαλιστές εννοώ, που δεν είναι κρυφό ότι από καιρό «φλερτάρουν» με τον Νικόλα Φαραντούρη και συνεργάζονται μαζί του. Δεν θα τους ήταν άσχημο, σε αυτήν τη συγκυρία, να ενισχύσουν την αριθμητική δύναμή τους στο Ευρωκοινοβούλιο, αν από την ελληνική πλευρά δεν βλέπω μεγάλο ενθουσιασμό.

***

«Πόρτα» στον Ανδρουλάκη

«Πόρτα» έφαγε το ΠαΣοΚ από τη διοίκηση της ΔΕΗ, όταν ο πρόεδρος του κόμματος θέλησε να επισκεφθεί την «Μονάδα 5» που βρίσκεται στην Πτολεμαΐδα και να μιλήσει με εργαζόμενους. Συγκεκριμένα, την Πέμπτη βράδυ το γραφείο του Νίκου Ανδρουλάκη έλαβε email με το οποίο ενημερώθηκε ότι απαγορεύτηκε η είσοδος του κλιμακίου στο εργοστάσιο για «επιχειρησιακούς λόγους».

Η εξέλιξη αυτή δεν άρεσε καθόλου στη Χαριλάου Τρικούπη, που δεν το έβαλε κάτω. Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης μετέβη στη μονάδα και συνάντησε στην πύλη του εργοστάσιού τους εργαζομένους και το σωματείο τους ονόματι «Σπάρτακος». Εκεί συζήτησαν για όλα τα θέματα που τους απασχολούν. Αξίζει να σημειωθεί ότι εκπρόσωποι των εργαζομένων θύμισαν στον Ανδρουλάκη πως το 2023 τη συγκεκριμένη μονάδα επισκέφθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης χωρίς να του απαγορεύσει κάποιος την είσοδο. «Συγχαρητήρια στην διοίκηση της ΔΕΗ, αυτή είναι η κατάντια τους», σχολίασε ο πρόεδρος του ΠαΣοΚ.