Ξεκινώντας την τετραήμερη περιοδεία του στη Δυτική Μακεδονία, ο Πρόεδρος του ΠαΣοΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, βρέθηκε το πρωί στην πύλη της μονάδας «Πτολεμαΐδα V» της ΔΕΗ μετά την απαράδεκτη απόφαση της διοίκησης της εταιρείας να μην επιτρέψει στον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης να επισκεφθεί τις εγκαταστάσεις.

«Συγχαρητήρια στη διοίκηση της ΔΕΗ, αυτή είναι η κατάντια τους» σχολίασε δηκτικά.

«Όπως γνωρίζετε ζήτησα να επισκεφθούμε τη μονάδα, αλλά η διοίκηση της ΔΕΗ το αρνήθηκε χρησιμοποιώντας προσχηματικές δικαιολογίες, που εξέλειπαν το 2023, όταν ήρθε εδώ ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Καταλαβαίνω ότι δεν θέλουν τον διάλογο αλλά δεν θα αποφύγουν τη λογοδοσία. Γιατί τα χρονοδιαγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δίνουν τη δυνατότητα σε έναν άλλο ενεργειακό σχεδιασμό, με ήπια μετάβαση που θα έχει στόχο το φθηνό κόστος ενέργειας για το νοικοκυριό, τον παραγωγό, τον αγρότη, τον κτηνοτρόφο, τον μεταποιητή και μάλιστα με ενεργειακή και γεωπολιτική ασφάλεια για τη χώρα» σημείωσε ο κ. Ανδρουλάκης.

Συζητώντας με εργαζομένους σημείωσε ότι «ο τρόπος που γίνεται η ενεργειακή μετάβαση και η κατανομή του ενεργειακού χώρου από τη Νέα Δημοκρατία, είναι από τα μεγαλύτερα σκάνδαλα της εποχής του Κυριάκου Μητσοτάκη. Είναι εθνικά επιζήμιο η διανομή του ενεργειακού χώρου να δίνει προτεραιότητα στους ολιγάρχες για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και όχι στους παραγωγούς όπως συμβαίνει στα υπόλοιπα ευρωπαϊκά κράτη. Το αποτέλεσμα το βλέπουμε στις αγωνίες των αγροτών, των κτηνοτρόφων, τους και στην κατάρρευση της παραγωγής του πρωτογενούς τομέα σε όλη την Ελλάδα».

«Είναι όμως και εθνικά επιζήμια η επιλογή του «ξαφνικού θανάτου» αυτής της υπερσύγχρονης μονάδας, μίας από τις πιο σύγχρονες σε όλη την Ευρώπη, όπως είναι εθνικά επιζήμια η επιλογή να έχουμε πολύ μεγάλη εξάρτηση από το εισαγόμενο φυσικό αέριο.

Τις επιπτώσεις αυτών των επιλογών, τις βιώνει όλη η Ελλάδα καθημερινά στο κόστος ζωής, αλλά περισσότερο από τον καθένα τις βιώνετε εσείς στη Δυτική Μακεδονία. Χιλιάδες νέοι άνθρωποι φεύγουν, έχει μαραζώσει δημογραφικά η περιοχή και έχουν προκύψει τεράστια οικονομικά και κοινωνικά αδιέξοδα. Πού είναι τα 7,5 δισεκατομμύρια που υποσχέθηκε ως επενδύσεις ο Πρωθυπουργός;» υπογράμμισε ο κ. Ανδρουλάκης.

Και κατέληξε σημειώνοντας: «Όλα αυτά δείχνουν ότι μονόδρομος είναι η πολιτική αλλαγή. Γι’ αυτό ζητώ από κάθε Ελληνίδα και κάθε Έλληνα να στηρίξουν την προσπάθειά μας, για να βάλουμε μαζί ένα τέλος στη διαφθορά, στην αλαζονεία της Νέας Δημοκρατίας. Μιας κυβέρνησης που δεν υπηρετεί τα συμφέροντα των πολλών, αλλά τα συμφέροντα των λίγων και ισχυρών. Και ιδιαίτερα στο θέμα του ενεργειακού σχεδιασμού υπάρχει η δυνατότητα η απολιγνιτοποίηση να γίνει ομαλά σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά χρονοδιαγράμματα. Έχουν κάνει μια άλλη επιλογή που είναι εθνικά επιζήμια».