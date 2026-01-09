Το χθεσινό επεισόδιο στη Βουλή με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου και την παρέμβαση του Νίκου Δένδια σχολίασε σε εκπομπή του ΑΝΤ1 ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, Δημήτρης Καιρίδης.

Υπενθυμίζουμε ότι ο κ. Καιρίδης είπε στην κ. Κωνσταντοπούλου «άσε μας κουκλίτσα μου», αφού η πρώτη τον κατηγόρησε για «βρώμικες δουλίτσες». Στη συνέχεια παρενέβη ο Νίκος Δένδιας για να ζητήσει συγγνώμη εκ μέρους της κυβέρνησης από την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας.

«Η χθεσινή εικόνα ήταν ατυχής και δεν βοηθάει καθόλου. Ωστόσο, όλοι γνωριζόμαστε σε αυτό τον τόπο και το ποιος εκπροσωπεί την πιο βάρβαρη και ακραία κοινοβουλευτική χυδαιότητα και χυδαιότητα εν γένει είναι γνωστό. Ο ρόλος της Ζωής Κωνσταντοπούλου στη Βουλή είναι γνωστός. Δεν χρειάζεται τώρα εγώ να επεκταθώ και να ανακαλέσω τις βαρύτατες ύβρεις και υπαινιγμούς που έκανε χθες», είπε ο Δημήτρης Καιρίδης και πρόσθεσε: «Όποιος δίνει άλλοθι στη Ζωή είναι άστοχο και ατυχές» είπε ο κ. Καιρίδης.

«Το “βρώμικες δουλειές” είναι πέρα από προσβλητικό. Εγώ δεν πιστεύω στις μηνύσεις. Δεν πιστεύω σε μια ποινικοποίηση της ζωής όπου πάμε τον διάλογο τον πολιτικό στα δικαστήρια. Εγώ αναγνωρίζω ότι όλο αυτό στέλνει λάθος μήνυμα στον λαό και μια αίσθηση ενός μη σοβαρού και κουτσομπολίστικου κοινοβουλίου που δεν συνάδει με τη πολύ σοβαρή δουλειά που γίνεται. Η κυρία Κωνσταντοπούλου έλειπε όλη μέρα από τη Βουλή εχθές» ανέφερε.

«Δουλειές κάνει η Ζωή Κωνσταντοπούλου»

«Ξεκίνησε με το αδιανόητο να μας κάνει παρατήρηση η Ζωή Κωνσταντοπούλου επειδή μιλήσαμε με τον διπλανό μας εκείνη που διακόπτει διαρκώς και μιλάει ακατάπαυστα, εκστομίζοντας τα μύρια όσα από τα έδρανα του κοινοβουλίου. Στη συνέχεια με εγκάλεσε γιατί είμαι πρόεδρος της επιτροπής Εξωτερικών και Αμυνας και ότι υπάρχει ζήτημα με τον κανονισμό -από μόνη της, τα φαντάζεται όλα αυτά- μετά λέει ότι κάνω τη βρώμικη δουλειά. Λοιπόν ακούστε: δουλειές κάνει η Ζωή Κωνσταντοπούλου, η οποία χρησιμοποιεί την ιδιότητα του αρχηγού πολιτικού κόμματος για να κάνει τον δικηγόρο και να βιοπορίζεται ως δικηγόρος. Δεν κάνει κάτι παράνομο, αλλά εμείς που δεν έχουμε δεύτερες δουλειές και είμαστε μόνο στη Βουλή όλη μέρα και στον αγώνα, όχι και να τα ακούμε από έναν επιχειρηματία. Βγάζει χρήματα» είπε.

«Μετά από ένα σημείο δεν έχει νόημα αυτή η κουβέντα και πραγματικά θεωρώ ότι κάνουμε την τρίχα-τριχιά. Εξάλλου μάλωσε στη συνέχεια και με άλλους δύο βουλευτές της συμπολίτευσης» πρόσθεσε ο κ. Καιρίδης.

Σε σχόλιο δημοσιογράφου για την αντίδρασή του στην συμπεριφορά της κ. Κωνσταντοπούλου πως «της δίνει άλλοθι» είπε «είναι το λάθος μου».

Τον άδειασε ο Νίκος Δένδιας;

Για το αν τον άδειασε ο Νίκος Δένδιας είπε: «Είναι ο πιο προβεβλημένος υπουργός της κυβέρνησης και τον στηρίζουμε. Τον πρώτο λόγο στη Βουλή έχουν οι βουλευτές. Οι υπουργοί έρχονται στην Βουλή όχι οι βουλευτές στους υπουργούς. Το έκανε απολύτως καλοπροαίρετα, όπως μου εξήγησε. Σε ζητήματα θεσμικά είμαι απόλυτος. Ο κύριος Δένδιας έχει την απόλυτη εμπιστοσύνη της κοινοβουλευτικής ομάδας. Αν κάποιος όμως έπρεπε να μιλήσει χθες, αυτός ήμουν εγώ».