Επεισόδιο σημειώθηκε στην Ολομέλεια της Βουλής μεταξύ της Ζωής Κωνσταντοπούλου και του Δημήτρη Καιρίδη. Μάλιστα, η ένταση έφτασε σε τέτοιο σημείο, που ο Νίκος Δένδιας χρειάστηκε να παρέμβει για να ζητήσει συγνώμη, για μια φράση που χρησιμοποιήσε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας. Ωστόσο, αργότερα νέος γύρος έντασης προκλήθηκε από τα όσα είπε στην ομιλία του ο κ. Καιρίδης, για το διεθνές δίκαιο και το εθνικό συμφέρον.

Κατά τη διάρκεια της τοποθέτησης της Ζωής Κωνσταντοπούλου, ο Δημήτρης Καιρίδης, από τα έδρανα της ΝΔ, μιλούσε στο τηλέφωνο, όταν η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας του ζήτησε αν μπορεί, να μιλάει πιο σιγά. «Ενοχλώ;», ρώτησε ο κ. Καιρίδης με την κ. Κωνσταντοπούλου να ανταπαντά «ναι, με ενοχλείτε. Να περιμένω να τελειώσετε; Δεν πειράζει ο καθένας δείχνει το ήθος του».

Χαρακτηριστικός είναι ο διάλογος που ακολούθησε:

ΔΗΜ. ΚΑΙΡΙΔΗΣ: Άντε από εκεί, θα μας μιλήσει για ήθος

ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Τα ”άντε από εκεί”, σας επιστρέφονται. Κατά τα άλλα, κύριε Καιρίδη, εγώ βρισκόμουν το πρωί στην κηδεία του αείμνηστου Γιώργου Παπαδάκη. Βρισκόμουν στην κηδεία αυτού του δημοσιογράφου που θεωρώ ότι υπηρέτησε την αλήθεια, στη συνέχεια βρισκόμουν στα δικαστήρια στην υπόθεση για τη δολοφονία του Σήφη Βαλυράκη, για την οποία ο αρχηγός σας θα πρέπει κάποια στιγμή να πει κάποια πράγματα. Και για τις…

Κύριε Καιρίδη, ακούστε, εγώ υπηρετώ την αλήθεια, υπηρετώ το καθήκον μου δεν κάνω ”δουλίτσες”, ούτε κάνω βρώμικες δουλειές, όπως κάνετε εσείς. Αναλάβατε ακόμη και τη βρώμικη δουλειά να επιτεθείτε στον υπουργό της κυβέρνησής σας, παριστάνοντας τον πρόεδρο επιτροπής, ενώ είσαστε κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος και αυτό είναι μια βρώμικη δουλειά. Αυτό είναι μια βρώμικη δουλειά.

ΔΗΜ. ΚΑΙΡΙΔΗΣ: Άσε μας καλέ κουκλίτσα μου…

Στο σημείο αυτό παρενέβη η προεδρεύουσα Όλγα Γεροβασίλη, λέγοντας ότι θα διαγραφεί η φράση από τα πρακτικά.

«Δεν θα ήθελα να διαγραφεί, θα ήθελα να παραμείνουν και να αναλάβουν τις ευθύνες τους αυτοί που ορίζουν τέτοια πρόσωπα να τους εκπροσωπεί», είπε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας.

Τον λόγο πήρε ο Νίκος Δένδιας, ο οποίος θέλησε να διαχωρήσει την θέση του ίδιο, αλλά και της κυβέρνησης. «Πρόθεσή μου είναι να σας ζητήσω συγγνώμη από την πλευρά της κυβέρνησης. Ο κ. συνάδελφος, προφανώς διέλαθε η έκφραση αυτή και είμαι σίγουρος ότι θα μπορέσει να την αποκαταστήσει, θέλω να σας ζητήσω συγγνώμη από την πλευρά της κυβέρνησης. Προφανώς διέλαθε η έκφραση αυτή και είμαι σίγουρος».

Στη Ζωή Κωνσταντοπούλου, αλλά και στον υπουργό Εθνικής Άμυνας, απάντησε αιχμηρά ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ. «Δε δέχομαι μύγα στο σπαθί μου και δε χρειάζομαι την προστασία κανενός. Ούτε του υπουργού. Δουλίτσες εγώ δεν έχω κάνει ποτέ. Εσείς κάνετε. Να ανακαλέσετε τη βαρύτατη ύβρη. Πόθεν δουλίτσες», είπε ο κ. Καιρίδης.

«Πρόκειται για πράξη ήθους από τον υπουργό, που δεν μπορεί να ταυτιστεί με όσα εκστομίζονται. Τον τιμά», υπήρξε το σχόλιο της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας για την παρέμβαση Δένδια.

«Στήσατε σόου κυρία Κωνσταντοπούλου, προσπαθώντας τι; Να κερδίσετε την εύνοια του Δένδια; Προς τι το καραγκιοζιλίκι; Η εκπρόσωπος σας στην επιτροπή να βρίζει, ενώ εσείς χαϊδεύετε…», ανταπάντησε ο Δημήτρης Καιρίδης, συμφωνώντας ωστόσο με τη διαγραφή της φράσης του από τα πρακτικά.

Η συνέχεια δόθηκε και πιο μετά, με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου να παρεβαίνει ξανά: «Λέτε να προσαρμοστούμε, να σκύψουμε το κεφάλι να δούμε ποια είναι η κατάσταση ψύχραιμα… το συμφέρον μας… κ. Κοινοβουλευτικέ εκπρόσωπε και κύριε Μητσοτάκη, η ανθρωπότητα κατέκτησε αυτά που κατέκτησε, γιατί έβαλε πάνω από το συμφέρον κάποιο πιο σημαντικό, τον άνθρωπο, τις αρχές και τις αξίες».

Tο ”δουλίτσες” είναι πολιτική θέση, το ”άσε μας κουκλίτσα μου”, όχι»

Τον λόγο πήρε και η Σία Αναγνωστοπούλου από τη Νέα Αριστερά λέγοντας ότι το «δουλίτσες» που έθιξε τον κύριο Καιρίδη είναι «πολιτική θέση, το ”άσε μας κουκλίτσα μου” δεν είναι πολιτική θέση. Το δουλίτσες και το κλέφτες είναι πολιτική θέση». Και όπως είπε, «δε θα έκανε παρέμβαση ο υπουργός, αν δεν ήταν κάτι σημαντικό, γιατί το πολύ ανάλαφρο έχει επιπτώσεις. Δεν πάμε σε ένα μπαρ να το πούμε μεταξύ μας, η Βουλή διαπαιδαγωγεί».

Για τη φράση του κ. Καιρίδη για το εθνικό συμφέρον, η βουλευτής της Νέας Αριστεράς είπε: «Άκουσα με τρόπο τον ορισμό του καιροσκοπισμού και του δωσιλογισμού, Πώς ορίζεται το εθνικό συμφέρον; Ανάλογα σε ποιον θα κάνουμε κωλοτούμπα. Μνημείο του τι λέμε καιροσκοπισμό και τι λέμε δωσιλογισμός. ”Είναι ο πιο ισχυρός; δε θα αυτοκτονήσουμε”».

«Eπιτομή της κωλοτούμπας»

Για την «επιτομή της κωλοτούμπας», έκανε λόγο ο Κώστας Μπάρκας από τον ΣΥΡΙΖΑ. «Ο κ. Καιρίδης, εκεί που υπερασπιζόταν το Διεθνές Δίκαιο, σήμερα για λόγους που ο ίδιος γνωρίζει, διολίσθησε στη θέση των ακροδεξιών Γεωργιάδη και Βορίδη, που είπαν ότι δεν ισχύει το ΔΔ, αλλά το δίκαιο του ισχυρού. Πρέπει να πάμε με αυτόν που είναι ισχυρός, είπε ο κ. Καιρίδης. Αυτά που λέτε, είναι πολύ σοβαρά και πολύ επικίνδυνα και για τις θέσεις μας και για την Ευρώπη.

Διάλεξη Καιρίδη για το πώς κάμπτεται το διεθνές δίκαιο

«Ακούσαμε τον Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο της ΝΔ να παραδίδει διάλεξη για το πώς το διεθνές δίκαιο κάμπτεται. Πώς σχετικοποιείται με βάση το εθνικό συμφέρον, το οποίο σε πολλές περιπτώσεις παίρνει και τη μορφή της ωμής ισχύος. Είναι το διεθνές δίκαιο, στην εποχή του επιθετικού ρεαλισμού, που κάποιοι θέλουν να επιβάλουν ξανά στις διεθνείς σχέσεις. Και είναι πολύ επικίνδυνες συνέπειες αυτής της εξέλιξης. Διότι ανοίγει ένας φαύλος κύκλος: Είναι εθνικό συμφέρον των ΗΠΑ να καταλάβουν τη Γροιλανδία. Της Κίνας να επιτεθεί στην Ταϊβάν. Της Βόρειας Κορέας να απαγάγει τον Πρωθυπουργό της Νότιας. Ένας φαύλος κύκλος που διευρύνεται. Νόμος της ζούγκλας. Κόσμος σε αναρχία, στον οποίο η Ελλάδα δεν μπορεί να είναι ασφαλής. Κι εμείς τι λέμε; Τι απαιτούμε από την Κυβέρνηση της χώρας μας; Να κρατήσουμε τις αρχές μας, τις θέσεις μας, την προσήλωσή μας στο διεθνές δίκαιο», είπε ο Δημήτρης Μάντζος από το ΠαΣοΚ.