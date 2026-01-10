Η Νιγηρία παρουσίασε ανώτερη εικόνα στο Μαρακές, επικράτησε της Αλγερίας με 2-0 και εξασφάλισε το εισιτήριο για τα ημιτελικά του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής, όπου θα αντιμετωπίσει το Μαρόκο, τη διοργανώτρια χώρα. Οι «Σούπερ Αετοί» επιβεβαίωσαν τον τίτλο του φαβορί, δείχνοντας ισορροπία σε άμυνα και επίθεση και καθαρίζοντας τη νίκη με ώριμη εμφάνιση.

Κορυφαίος για μία ακόμη φορά ήταν ο Βίκτορ Οσίμεν, ο οποίος άνοιξε το σκορ και έβαλε τις βάσεις για την πρόκριση της ομάδας του. Η Αλγερία προσπάθησε να αντιδράσει, όμως η Νιγηρία είχε τον έλεγχο του ρυθμού και τις καλύτερες στιγμές.

Στο 57ο λεπτό ο Άνταμς, με εξαιρετική προσωπική προσπάθεια, διαμόρφωσε το 2-0, «σφραγίζοντας» τη νίκη και στέλνοντας τους Νιγηριανούς στα ημιτελικά της διοργάνωσης. Στο υπόλοιπο του αγώνα οι Νιγηριανοί διαχειρίστηκαν με ψυχραιμία το προβάδισμά τους, χωρίς να αφήσουν περιθώρια αμφισβήτησης.

Τα αποτελέσματα των προημιτελικών

Οι προημιτελικοί του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής ολοκληρώνονται με το τελευταίο ζευγάρι Αίγυπτος – Ακτή Ελεφαντοστού, ενώ ήδη έχουν προκύψει οι τρεις από τις τέσσερις ομάδες των ημιτελικών.

Προημιτελική Φάση

09/01/2026

Α. Μάλι – Σενεγάλη 0-1

Β. Καμερούν – Μαρόκο 0-2

10/01/2026

Γ. Αλγερία – Νιγηρία 0-2

Δ. Αίγυπτος – Ακτή Ελεφαντοστού 21:00

Τα ζευγάρια των ημιτελικών

Μετά τα αποτελέσματα των προημιτελικών, οι ημιτελικοί διαμορφώνονται ως εξής:

14/01/2026

α. Σενεγάλη – Νικητής Δ 18:00

β. Μαρόκο – Νιγηρία 21:00

Το πρόγραμμα μέχρι τον τελικό

Η διοργάνωση κορυφώνεται το διήμερο 17–18 Ιανουαρίου, με τη διεξαγωγή του μικρού και του μεγάλου τελικού στο στάδιο Prince Moulay Abdellah, στο Ραμπάτ.

Μικρός Τελικός

17/01/2026, 18:00

Τελικός

18/01/2026, 21:00

Η Νιγηρία δείχνει έτοιμη να διεκδικήσει επιστροφή στην κορυφή της Αφρικής, ενώ το Μαρόκο, με τη στήριξη του κόσμου του, αναζητά τον μεγάλο τελικό μπροστά στο κοινό του.