Το Κουρασάο θα είναι του χρόνου το καλοκαίρι στο Παγκόσμιο Κύπελλο, η Ελλάδα όχι. Μαζί του και η Αϊτή.

Συμβαίνουν αυτά, καθώς τα προκριματικά αποδεικνύονται μια περίπλοκη εξίσωση που δημιουργεί ευκαιρίες για όλους. Σε κάθε περίπτωση ο «χάρτης» του Μουντιάλ, που θα φιλοξενηθεί για 40 ημέρες σε ΗΠΑ, Καναδά και Μεξικό έχει σχεδόν συμπληρωθεί. 42 είναι πια οι εθνικές ομάδες που έχουν τσεκάρει το εισιτήριο και οι ανοικτές θέσεις που απομένουν είναι πλέον μόλις έξι.

Το θαύμα του Κουρασάο

Το νησί της Καραϊβικής, αυτή η ολλανδική κτήση στα ανοικτά της Βενεζουέλας, θα βιώσει για πρώτη φορά αυτήν την εμπειρία. Είναι το μικρότερο σε πληθυσμό έδαφος που θα εκπροσωπηθεί σε μια τέτοια μεγαλειώδη διοργάνωση. Το ηρωικό 0-0 με τη Τζαμάικα στο Κίνγκστον αρκούσε για να ολοκληρωθεί άλλο ένα ποδοσφαιρικό θαύμα της σύγχρονης ιστορίας. Η «μπλε οικογένεια», με πάτερ-φαμίλια τον Ολλανδό Ντικ Άντβοκαατ, τερμάτισε πρώτη στον 2ο όμιλο του γ’ προκριματικού γύρου στην CONCACAF (Βόρεια & Κεντρική Αμερική) και ανάγκασε τα «Ρέγκε Μπόιζ» να βολευτούν με τα international playoffs.

Ούτε η Αϊτή ήταν φαβορί στον 3ο όμιλο, αλλά τα κατάφερε εξίσου. Η ουραγός Νικαράγουα δεν της αντιστάθηκε και το 2-0 τής χάρισε την πρωτιά ενόσω Κόστα Ρίκα και Ονδούρα έβγαζαν τα μάτια τους μένοντας στο καταστροφικό 0-0. Ένα αποτέλεσμα που τέλειωσε τις ελπίδες αμφότερων να βρεθούν στα τελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Εκεί αντίθετα θα είναι, δεδομένα, ο Παναμάς, που με το 3-0 επί του Ελ Σαλβαδόρ κράτησε πίσω του το Σουρινάμ. Τουλάχιστον το συγκρότημα του Στάνλι Μέντσο, άλλοτε διεθνούς τερματοφύλακα του Άγιαξ και της εθνικής Ολλανδίας, θα έχει μια δεύτερη ευκαιρία.

Από την έξτρα διαδικασία του ερχόμενου Μαρτίου θα προκύψουν άλλα δύο εισιτήρια. Ιράκ και Κονγκό βρίσκονται ήδη στους δύο τελικούς και περιμένουν αν η Τζαμάικα, η Βολιβία, το Σουρινάμ και η Νέα Καληδονία θα φτάσουν ως το τέλος της διαδρομής. Η κλήρωση των ημιτελικών δεν έχει διεξαχθεί ακόμη.

Τα ευρωπαϊκά εισιτήρια του Μουντιάλ

Από την Ευρώπη το παράθυρο του Νοεμβρίου μοίρασε άλλα 11 εισιτήρια. Το πρώτο πήγε στη Γαλλία κι έπειτα ακολούθησαν Κροατία, Πορτογαλία, Νορβηγία, Γερμανία, Ολλανδία, Βέλγιο, Αυστρία, Ελβετία, Ισπανία και Σκωτία μετά από το άκρως συναρπαστικό φινάλε στον αγώνα με τους Δανούς (4-2). Τόσο συναρπαστικό που ορίζει σενάριο για ταινία.

Οι τελευταίοι, που «αυτοκτόνησαν» μ’ ένα βαθμό σε δύο ματς, ανήκουν στις 16 ομάδες της Ευρώπης που θα κοντραριστούν στα playoffs της UEFA. Μαζί τους η Σλοβακία και η Βόρειος Ιρλανδία (Nations League), το Κόσοβο και η Σουηδία (Nations League), η Ουκρανία, η Τουρκία, η Ιρλανδία, η Πολωνία, η Βοσνία και η Ρουμανία (Nations League), η Ιταλία, η Ουαλία και η Βόρεια Μακεδονία (Nations League), η Αλβανία και η Τσεχία.

Οι υπόλοιπες 24 του Μουντιάλ είναι: