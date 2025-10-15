Το παζλ των 48 ομάδων που θα συμμετάσχουν από τις 11 Ιουνίου ως τις 19 Ιουλίου του 2026 στο Παγκόσμιο Κύπελλο έχει λάβει μια αρκετά καλή μορφή.

Μέχρι χθες Τρίτη (14/10), που ολοκληρώθηκε το προκριματικό παράθυρο του Οκτωβρίου, οι εθνικές με βέβαιη παρουσία ήταν λιγότερες από είκοσι. Πλέον είναι 28 στο σύνολό τους. Έχει σχηματιστεί δηλαδή το 58% του «χάρτη» της διοργάνωσης που θα φιλοξενηθεί σε ΗΠΑ, Μεξικό και Καναδά το ερχόμενο καλοκαίρι. Φυσικά σε αυτό το 58% δεν ανήκει η Ελλάδα μετά τα όσα συνέβησαν σε Γλασκώβη και Κοπεγχάγη.

Έξι εξ αυτών των ομάδων κέρδισαν την πρόκριση σχεδόν παράλληλα. Πρόκειται για την Αγγλία ως η πρώτη ευρωπαϊκή ομάδα που τα κατάφερε, τη Νότια Αφρική, την Ακτή Ελεφαντοστού και τη Σενεγάλη από την Αφρική, όπως επίσης το Κατάρ και τη Σαουδική Αραβία από την Ασία.

Αυτών είχαν προηγηθεί λίγες ημέρες πριν η Αίγυπτος, η Αλγερία, η Γκάνα και το Πράσινο Ακρωτήριο, που παρεμπιπτόντως θα δώσει για πρώτη φορά το παρών στην τελική φάση ενός Μουντιάλ. Το άθροισμά τους είναι δέκα.

Οι άλλες 18 του Μουντιάλ είναι:

οι ΗΠΑ, το Μεξικό και ο Καναδάς ως διοργανώτριες.

η Ιαπωνία, το Ιράν, το Ουζμπεκιστάν, η Νότια Κορέα, η Ιορδανία και η Αυστραλία από την ασιατική ζώνη.

η Νέα Ζηλανδία από την Ωκεανία.

η Αργεντινή, η Βραζιλία, ο Ισημερινός, η Ουρουγουάη, η Κολομβία και η Παραγουάη από τη ζώνη της Νότιας Αμερικής.

το Μαρόκο και η Τυνησία από την αφρικανική ζώνη.

Ποιες εξακολουθούν να ελπίζουν

Τις πιθανότητές τους στην Ασία θέλουν να εξαντλήσουν τα Εμιράτα και το Ιράκ που παίζουν μεταξύ τους για το εισιτήριο που οδηγεί στα inter-confederation play-offs.

Αντίστοιχη διαδικασία ακολουθείται και στην Αφρική με Νιγηρία, Γκαμπόν, Καμερούν και ΛΔ Κονγκό να κυνηγούν σε μονούς αγώνες το δικό τους ονειρικό σενάριο.

Αντιθέτως στη Βόρεια και Κεντρική Αμερική η κατάσταση είναι ακόμη πάρα πολύ ρευστή ακόμα. Είναι χαρακτηριστικό ότι το Σουρινάμ, ο Παναμάς, η Γουατεμάλα (Α’ όμιλο), η Τζαμάικα, το Κουρασάο (Β’ όμιλο), η Ονδούρα, η Κόστα Ρίκα και η Αϊτή (Γ’ όμιλο) είναι εξίσου «ζωντανές» στη μάχη που διεξάγεται.

Στα νότια της ηπείρου η Βολιβία θα επιδιώξει να επιβιώσει μέσα από τα inter-confederation play-offs, καθώς οι υπόλοιπες θέσεις έχουν κλείσει.

Τέλος, στην Ευρώπη υπάρχουν ακόμη δύο αγωνιστικές για να ξεκαθαρίσει αν η Σλοβακία μπορεί ν’ απειλήσει τη Γερμανία, το Κόσοβο να προλάβει την Ελβετία, η Σκωτία να υπερκεράσει τη Δανία, η Ουκρανία να σοκάρει τη Γαλλία, η Πολωνία να γκρεμίσει την Ολλανδία, η Βοσνία να προσπεράσει την Αυστρία, η Ιταλία να αρπάξει την πρωτιά από τη Νορβηγία και το Βέλγιο με την Πορτογαλία να επιβεβαιώσουν απλώς τα προγνωστικά.

Χειροπιαστές, κι όχι απλώς μαθηματικές, ελπίδες για τη δεύτερη ευκαιρία διατηρούν επίσης η Βόρεια Ιρλανδία, η Ισλανδία, η Τουρκία, η Ουγγαρία και η Ιρλανδία, η Φινλανδία, η Ρουμανία, το Ισραήλ, η Αλβανία και η Σερβία, η Τσεχία και τα Νησιά Φαρόε.

Ο Νοέμβριος είναι κοντά…