Σε πλήρη δράση βρίσκεται το νέο κύμα κακοκαιρίας, το οποίο χαρακτηρίζεται από τον Κλέαρχο Μαρουσάκη ως πολική φωτοβολίδα.

Η κακοκαιρία αναμένεται να ολοκληρώσει τη δράση της μέσα στην Τρίτη, καθώς οι πολικές αέριες μάζες θα αρχίσουν να απομακρύνονται από τη χώρα, όπως αναφέρει σε νέα πρόγνωσή του ο μετεωρολόγος.

Τι περιμένουμε από τον καιρό

Βροχές και καταιγίδες στα δυτικά τμήματα της χώρας, με επέκταση των φαινομένων έως τη νύχτα.

Χιονοπτώσεις σε ορεινές περιοχές, οι οποίες από αύριο θα κατεβαίνουν σε χαμηλότερα υψόμετρα.

Ακόμη και νησιά του Αιγαίου ενδέχεται να δουν στρωμένο χιόνι.

Η πρόγνωση για την Αττική

Πιθανότητα 75% για αξιόλογες και γενικευμένες χιονοπτώσεις.

Πιθανότητα 25% για πιο ήπιες και περιορισμένες χιονοπτώσεις.

Τα 4 προγνωστικά μοντέλα, τι δείχνουν

Τα ποσοστά προκύπτουν από τέσσερα προγνωστικά μοντέλα, τα οποία αντλούν δεδομένα από:

Προγνωστικά κέντρα Αμερικής, Ευρώπης, Γερμανίας και το παγκόσμιο σύστημα «Ηρακλής».

Το ευρωπαϊκό κέντρο δίνει τα πιο περιορισμένα φαινόμενα χιονιού, ενώ το αμερικανικό και το παγκόσμιο σύστημα δίνουν τα πιο εκτεταμένα. Το γερμανικό προγνωστικό βρίσκεται ενδιάμεσα.

«Λευκές εκπλήξεις» για το διήμερο Κυριακή-Δευτέρα:

Υπάρχει πιθανότητα δημιουργίας δευτερεύουσας διαταραχής μεταξύ ανατολικής Πελοποννήσου και νότιας Αττικής, η οποία μπορεί να φέρει ανατροπές στις προβλέψεις.

Ο Μαρουσάκης τονίζει ότι το Σαββατοκύριακο κρύβει πολλές «λευκές» εκπλήξεις, ενώ χαρακτηρίζει την κακοκαιρία ως «πολική φωτοβολίδα», λόγω της έντασης και της πολικής προέλευσης των αερίων μαζών.

Η ανάρτηση Μαρουσάκη