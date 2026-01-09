Το υπουργείο Άμυνας της Συρίας κήρυξε κατάπαυση του πυρός σε τρεις συνοικίες στο Χαλέπι. Πρόκειται για κίνηση που θα μπορούσε να σταματήσει τις νέες μάχες μεταξύ των κυβερνητικών στρατευμάτων και των κουρδικών μαχητών.

Κατά τη διάρκεια της νύχτας είχαμε σφοδρή ανταλλαγή πυρών. Στη συνέχεια το υπουργείο Άμυνας έδωσε στις ένοπλες ομάδες ένα παράθυρο έξι ωρών για να εγκαταλείψουν τις αμφισβητούμενες περιοχές.

Η αιματηρή αντιπαράθεση μεταξύ της Δαμασκού και των κουρδικών αρχών, οι οποίες αντιστέκονται στην ενσωμάτωσή τους στην κεντρική κυβέρνηση, αποτελεί μείζον πρόβλημα για τον πρόεδρο της Συρίας Αχμέντ αλ-Σαράα, ο οποίος έχει δεσμευτεί να ενώσει τη χώρα μετά από 14 χρόνια εμφυλίου πολέμου.

«Από τις 3:00 π.μ. μετά τα μεσάνυχτα θα τεθεί σε ισχύ εκεχειρία στις γειτονιές Sheikh Maqsoud, Ashrafiyah και Bani Zaid της πόλης του Χαλεπίου», ανέφερε το υπουργείο Άμυνας σε δήλωσή του.

«Οι ένοπλες ομάδες στις γειτονιές καλούνται να εγκαταλείψουν την περιοχή από τις 3:00 π.μ. μετά τα μεσάνυχτα. Η προθεσμία λήγει στις 09:00 π.μ. την Παρασκευή». Οι μάχες, που ξέσπασαν την Τρίτη, έχουν αναγκάσει περισσότερους από 140.000 ανθρώπους να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους και έχουν προκαλέσει τον θάνατο τουλάχιστον επτά αμάχων, σύμφωνα με τις συριακές αρχές.

Ζωτικής σημασίας η κατάπαυση του πυρός

Αυτή η εξέλιξη έγινε δεκτή με ικανοποίηση από την πλευρά των ΗΠΑ. «Οι Ηνωμένες Πολιτείες χαιρετίζουν θερμά την προσωρινή κατάπαυση του πυρός που επιτεύχθηκε χθες το βράδυ στις συνοικίες Ashrafiyeh και Sheikh Maqsoud του Χαλεπίου και εκφράζουν την βαθιά ευγνωμοσύνη τους προς όλα τα μέρη – τη συριακή κυβέρνηση, τις Συριακές Δημοκρατικές Δυνάμεις, τις τοπικές αρχές και τους ηγέτες των κοινοτήτων – για την αυτοσυγκράτηση και την καλή θέληση που κατέστησαν δυνατή αυτή τη ζωτικής σημασίας παύση.

Με τη συνεχή συνεργασία και τη χάρη του Ενός Θεού, τον οποίο όλες οι κοινότητές μας σέβονται με τον δικό τους τρόπο, ελπίζουμε ότι αυτό το Σαββατοκύριακο θα φέρει μια πιο διαρκή ηρεμία και έναν βαθύτερο διάλογο.

Σε περιόδους κρίσης, συχνά αναδύεται μια νέα σαφήνεια. Αυτή η εκεχειρία σηματοδοτεί την έναρξη του ζωτικού έργου της καθοδήγησης των διαφορετικών πορειών της Συρίας – των κοινοτήτων της και των γειτονικών χωρών – προς έναν ενιαίο κοινό δρόμο που θα οδηγήσει στην ασφάλεια, την ένταξη και τη διαρκή ειρήνη. Θα υπάρξουν εμπόδια, αλλά ο κοινός μας προορισμός ευνοεί σαφώς τη συνεργασία έναντι της αντιπαράθεσης.

Εργαζόμαστε εντατικά για να παρατείνουμε αυτή την εκεχειρία και το πνεύμα κατανόησης πέρα από την προθεσμία» ανέφερε σε ανάρτησή του ο Τομ Μπαράκ το πρωί της Παρασκευής.