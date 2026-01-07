Ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία με δόλο, σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, άσκησε η εισαγγελέας εις βάρος του 16χρονου που συνελήφθη για τον θανάσιμο ξυλοδαρμό τού 17χρονου, στις Σέρρες.

Παραπέμφθηκε να απολογηθεί στην ανακρίτρια Σερρών, από την οποία πήρε προθεσμία για την Παρασκευή στη 1 το μεσημέρι και μέχρι τότε παραμένει υπό κράτηση.

Το μοιραίο μήνυμα

«Αν τα χαλάσεις με τον… (16χρονο), να τα φτιάξεις μαζί μου. Δεν είναι καλό παιδί».

Αυτό το μήνυμα στάθηκε, όπως φαίνεται, η αφορμή για να συμβεί το μοιραίο. Ο 17χρονος είχε βγει για καφέ με την παρέα του όταν ο 16χρονος τον πλησίασε επιθετικά, με την κατάσταση να βγαίνει εκτός ελέγχου.

«Βγήκαν παρέα έξω, είπαν να το διαλύσουν για να φύγουν, να πάνε σπίτια τους. Οι δυο – τρεις που πήγαν προς τα πάνω, προς την Μητρόπολη όπου έγινε το συμβάν, βρέθηκαν με τους άλλους δύο που καυγάδισαν, που πιάστηκαν στα χέρια, και μάλωσαν για μία γυναίκα», λένε αυτόπτες μάρτυρες.

Ο 17χρονος δέχτηκε απανωτά χτυπήματα, η αγκωνιά ωστόσο που δέχτηκε στο κεφάλι φαίνεται πως ήταν μοιραία.

«Το πήγαν το παιδί στο σπίτι στην οικοδομή από κάτω και οι φίλοι του έφυγαν. Δεν χτύπησαν ούτε θυροτηλέφωνα, δεν χτύπησαν τίποτα, δεν ενημέρωσαν δηλαδή, δεν τους ‘έκοψε’ να πάνε σε κάποιο νοσοκομείο, δεν ήξεραν ότι υπήρχε πρόβλημα γιατί το μοναδικό που έβλεπαν ήταν εξωτερικά, ήταν κάποια αίματα στα χείλη», λένε μάρτυρες.

Ο 17χρονος δεν ανέβηκε ποτέ στο σπίτι του. Δίχως να ενημερώσει τους γονείς του ότι είναι σοβαρά χτυπημένος, κατέβηκε τις σκάλες που οδηγούν στο υπόγειο της πολυκατοικίας με αποτέλεσμα, να ξεψυχήσει μόνος λίγη ώρα αργότερα.

Το οικογενειακό περιβάλλον του 16χρονου

Ο 16χρονος φέρεται να παραδέχθηκε στους αστυνομικούς ότι χτύπησε τον 17χρονο επειδή νεύριασε όταν έμαθε ότι ο εκείνος «έστειλε μήνυμα στην κοπέλα του».

«Παραδέχομαι ότι τον χτύπησα, τον είδα και τον χτύπησα. Νευρίασα επειδή ο 17χρονος είχε στείλει μήνυμα στην κοπέλα μου».

Ο θείος του 16χρονου αποκαλύπτει στο Live News το δύσκολο οικογενειακό περιβάλλον στο οποίο μεγάλωνε ο ανήλικος. Οι γονείς του φέρεται να είναι τοξικοεξαρτημένοι, με τον θείο να αναφέρει πως η μητέρα έχει εγκαταλείψει εδώ και χρόνια τον 16χρονο και τα αδέλφια του, ενώ ο πατέρας πέθανε πέρσι.

«Ο πατέρας του έχει κάνα εξάμηνο που συγχωρέθηκε. Είναι χωρισμένοι οι γονείς. Η μητέρα τους έχει φύγει εδώ και λίγα χρόνια Θεσσαλονίκη και μείνανε μόνα τους τα παιδιά με τους παππούδες».

Ο 16χρονος είχε παραβατική συμπεριφορά και -παρά το νεαρό της ηλικίας του- είχε συλληφθεί αρκετές φορές:

27/07/2023: Προσαγωγή στο ΑΤ Σερρών

25/03/2024: Συνελήφθη για αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος και κλοπή από κοινού με άλλους δύο δράστες

17/06/2024: Συνελήφθη για κατοχή μικροποσότητας κάνναβης

21/06/2024: Προσαγωγή στην Υ.Α. Σερρών

19/11/2024: Προσαγωγή στην Υ.Α. Σερρών

2024: Διαδικασία αφαίρεσης επιμέλειας από τη μητέρα. Η μητέρα του αρνήθηκε. Την επιμέλεια κράτησε ο επιμελητής ανηλίκων της εισαγγελίας Σερρών.

Τι λέει ο δικηγόρος του ανήλικου δράστη