Βαριές κακώσεις στο κεφάλι και στο σώμα περιλαμβάνονται στα ιατροδικαστικά ευρήματα, μετά τη νεκροψία – νεκροτομή που διενεργήθηκε στον 17χρονο από τις Σέρρες, ο οποίος έχασε τη ζωή του ύστερα από ξυλοδαρμό που υπέστη από 16χρονο.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η ιατροδικαστική έρευνα διαπίστωσε κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και ρήξη εσωτερικών οργάνων στη σορό του ανήλικου. Τα συμπεράσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης θα ενσωματωθούν στη δικογραφία, που σχηματίστηκε εις βάρος του 16χρονου για ανθρωποκτονία με πρόθεση.

Ο ανήλικος, ο οποίος προανακριτικά φέρεται να παραδέχθηκε ότι κατάφερε ένα χτύπημα με τον αγκώνα στο κεφάλι του παθόντα, με αφορμή μια κοπέλα, αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Σερρών, για να του απαγγελθεί κατηγορία.

Δικογραφία σχηματίστηκε και εις βάρος της 47χρονης μητέρας του συλληφθέντα, για παραμέληση εποπτείας ανηλίκων. Η ίδια προέβη νωρίτερα σε δηλώσεις, από τον περιβάλλοντα χώρο του Δικαστικού Μεγάρου Σερρών, εκφράζοντας τη λύπη της για το θανατηφόρο συμβάν, ενώ ζήτησε συγγνώμη από τους γονείς του 17χρονου.

«Ζητώ συγγνώμη, μακάρι να δικαστώ εγώ»

Συγγνώμη από τους γονείς του 17χρονου ζήτησε η μητέρα του φερόμενου ως δράστη.

«Λυπάμαι πολύ για αυτό που έγινε. Ζητώ συγγνώμη αν και αυτό είναι πάρα πολύ λίγο για τους γονείς», είπε χαρακτηριστικά. «Ξέρω ότι είναι πολύ λίγο, δεν αρκεί. Ξέρω τον θυμό τους, τους δικαιολογώ. Ο γιος μου αν φταίει θα πληρώσει και θα φυλακιστεί» είπε και τόνισε πως έχει μετανιώσει.

Όπως δήλωσε, ο γιος της τής είχε πει ότι είχε προηγηθεί καβγάς, χωρίς ωστόσο να της αποκαλύψει ότι είχε χτυπήσει τόσο σοβαρά τον 17χρονο. «Μου είπε ότι μαλώσανε, αλλά όχι ότι τον χτύπησε τόσο πολύ», σημείωσε.

Η ίδια ανέλαβε την ευθύνη λέγοντας: «Μακάρι να δικαστώ εγώ. Έπρεπε να είχα βάλει περισσότερα όρια». Ερωτηθείσα για την ιατροδικαστική εξέταση που έδειξε ότι ο 17χρονος χτυπήθηκε βάναυσα από τον γιο της, τόνισε ότι νιώθει ακόμα χειρότερα.

«Δεν είναι δολοφόνος, ήταν η κακιά στιγμή»

Νωρίτερα, ο αδελφός του ανήλικου κατηγορούμενου μίλησε στο LionNews.gr, εξέφρασε τη συντριβή της οικογένειας και υποστήριξε πως πρόκειται για μια τραγική στιγμή που, όπως ανέφερε, δεν αντανακλά τον χαρακτήρα του αδερφού του.

«Ο αδελφός μου δεν είναι δολοφόνος. Δεν ήθελε σε καμία περίπτωση να γίνει αυτό. Το έχει μετανιώσει και αυτή τη στιγμή κλαίει μέσα στα κρατητήρια για το παιδί που χάθηκε», δήλωσε χαρακτηριστικά.



Ανακοίνωση από «Το Χαμόγελο του Παιδιού»

Σε ανακοίνωσή του, σε συνέχεια της υπόθεσης στις Σέρρες, «Το Χαμόγελο του Παιδιού» εκφράζει τα συλλυπητήριά του στην οικογένεια του 17χρονου και αναφέρει -μεταξύ άλλων- τα εξής:

«Από τις 23 Σεπτεμβρίου 2022, η Εθνική Γραμμή για τα Παιδιά SOS 1056 έλαβε αναφορά για δύο παιδιά βάσει της οποίας ζούσαν σε άθλιες συνθήκες, ουσιαστικά μόνα, καθώς ο πατέρας εξέτιε ποινή φυλάκισης και η μητέρα ήταν χρήστης ουσιών. Τα παιδιά χρειάζονταν άμεσα βοήθεια.

Άμεσα και κατόπιν αξιολόγησης, η αναφορά απεστάλη από την Εθνική Γραμμή για τα Παιδιά SOS 1056, με την ένδειξη “ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ” στις αρμόδιες Αρχές, προς περαιτέρω διερεύνηση.

Το μικρότερο παιδί της οικογένειας, είναι αυτό που σήμερα έχει συλληφθεί και κατηγορείται για τη δολοφονία του 17χρονου».