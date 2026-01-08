Τις δύο του κόρες, ηλικίας 15 και 24 ετών, κακοποιούσε ένας πατέρας στην Κρήτη, από το 2024 έως και πριν λίγες μέρες.

Σύμφωνα με πληροφορίες του patris, όλα αποκαλύφθηκαν την περασμένη Τρίτη όταν ο αδερφός των κοριτσιών πήγε μαζί με την 15χρονη και την 24χρονη – που αντιμετωπίζει προβλήματα νοητικής στέρησης – στο αστυνομικό τμήμα και κατήγγειλαν ότι ο πατέρας τους τις βίαζε και τις κακοποιούσε.

Μην αντέχοντας την κατάσταση τα δύο κορίτσια μίλησαν στον μεγάλο τους αδερφό, ο οποίος ζει στο Λασίθι και προχώρησαν από κοινού στην καταγγελία.

Άφησε έγκυο την κόρη του με νοητική στέρηση

Μάλιστα, όπως διαπιστώθηκε ο πατέρας κατηγορείται πως άφησε έγκυο την 24χρονη κόρη του με νοητική στέρηση πριν λίγο καιρό. Η κοπέλα γέννησε και το παιδί δόθηκε για υιοθεσία σε μία οικογένεια εκτός Κρήτης.

Άμεσα οι Αρχές ξεκίνησαν τις έρευνες και προχώρησαν στην σύλληψη τόσο του πατέρα όσο και της μητέρας, καθώς υπήρξε καταγγελία ότι και εκείνη είχε προχωρήσει σε ξυλοδαρμό των παιδιών.

Αξίζει να σημειωθεί ότι σε βάρος του πατέρα έχει σχηματιστεί δικογραφία για βιασμό, γενετήσια προσβολή ενώ για την μητέρα ενδοοικογενειακή βία