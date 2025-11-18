Η σεξουαλική κακοποίηση και εκμετάλλευση των παιδιών αποτελεί μια από τις πιο σκοτεινές και σύνθετες προκλήσεις που καλούνται να αντιμετωπίσουν οι σύγχρονες ευρωπαϊκές κοινωνίες. Διαπερνά τις κοινωνικές μας δομές, αγγίζοντας οικογένειες, σχολικές κοινότητες, δομές παιδικής προστασίας, το ψηφιακό περιβάλλον.

Η 18η Νοεμβρίου, καθιερώθηκε το 2015, με πρωτοβουλία του Συμβουλίου της Ευρώπης, ως η ευρωπαϊκή ημέρα κατά της παιδικής σεξουαλικής κακοποίησης και εκμετάλλευσης, με σκοπό να σπάσει τη σιωπή, να ενισχύσει την πρόληψη και να στηρίξει τα παιδιά θύματα, με αξιοπρέπεια και σεβασμό στα δικαιώματα τους.

Η σεξουαλική κακοποίηση συνιστά κατάφωρη παραβίαση του δικαιώματος του παιδιού να ζει σε ένα προστατευμένο και ασφαλές περιβάλλον και προσβάλλει βάναυσα την σωματική και ψυχική του υγεία, την προσωπικότητα και την αξιοπρέπεια του.

Η ημέρα αυτή στοχεύει στην ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης για τη σεξουαλική εκμετάλλευση και κακοποίηση των παιδιών και την ανάγκη πρόληψης τέτοιων εγκλημάτων, στη διευκόλυνση της ανοιχτής συζήτησης για την προστασία των παιδιών από τη σεξουαλική κακοποίηση και την εξάλειψη της στιγματοποίησης των θυμάτων, καθώς και στην προώθηση και ορθή εφαρμογή απ’ όλα τα κράτη – μέλη της Σύμβασης Lanzarote, για την προστασία των παιδιών από τη σεξουαλική εκμετάλλευση και κακοποίηση.

Οι βασικοί στόχοι της Σύμβασης του Lanzarote συνίστανται στην πρόληψη και καταπολέμηση της παιδικής σεξουαλικής κακοποίησης και εκμετάλλευσης, την προστασία των δικαιωμάτων των παιδιών που είναι θύματα σεξουαλικής εκμετάλλευσης ή κακοποίησης και την προώθηση της εθνικής και διεθνούς συνεργασίας.

Τη φετινή επέτειο για την Ευρωπαϊκή Ημέρα κατά της Σεξουαλικής Κακοποίησης και Εκμετάλλευσης, το Συμβούλιο της Ευρώπης εστιάζει στην πιο αποτελεσματική συλλογή δεδομένων για την αντιμετώπιση αυτών των εγκληματικών πράξεων.

Σε αυτό το πλαίσιο, η νέα έκθεση της Επιτροπής Lanzarote του Συμβουλίου της Ευρώπης για την εφαρμογή της Σύμβασης από τα κράτη – μέλη, αναδεικνύει με ενάργεια, ότι προκειμένου να προστατεύσουμε αποτελεσματικά τα παιδιά, πρέπει να διαθέτουμε ολοκληρωμένους εθνικούς μηχανισμούς συλλογής δεδομένων σχετικά με την παιδική σεξουαλική εκμετάλλευση και κακοποίηση. Η Σύμβαση του Lanzarote προβλέπει ρητά ότι τα συμβαλλόμενα κράτη οφείλουν να συλλέγουν συστηματικά δεδομένα για τα θύματα και τους δράστες, να παρακολουθούν το φαινόμενο και να αξιολογούν τις πολιτικές τους.

Γιατί χωρίς επαρκή και αξιόπιστα δεδομένα, οι δημόσιες πολιτικές παραμένουν αποσπασματικές, οι δράσεις ατελείς και τα κενά της προστασίας δε μπορούν να καλυφθούν ουσιαστικά. Ο Γενικός Γραμματέας του Συμβουλίου της Ευρώπης, Alain Berset, τόνισε τη σημασία της συλλογής δεδομένων από ποικίλες πηγές, συμπεριλαμβανομένων των τομέων της εκπαίδευσης και της υγείας, των τηλεφωνικών γραμμών ψυχολογικής υποστήριξης, των υπηρεσιών προστασίας παιδιών, των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών και κυρίως των

ίδιων των παιδιών. Όπως υπογράμμισε ο Γενικός Γραμματέας, «πολλά κράτη ακόμα συγκεντρώνουν μόνο βασικά δεδομένα του ποινικού συστήματος ή δεν τα αξιοποιούν επαρκώς. Τα ακριβή δεδομένα πρέπει να φτάνουν στους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής και να εμπλουτίζουν το έργο τους ώστε όλα τα παιδιά να ζουν με ασφάλεια. Η συλλογή δεδομένων είναι ένα καλό πρώτο βήμα και μια αξιόλογη επένδυση».

Όπως αποτυπώνεται στην έκθεση, εντοπίζονται μεταξύ των κρατών – μελών ορισμένα διαχρονικά και σοβαρά κενά ως προς την πλήρη και ορθή αποτύπωση των δεδομένων, όπως, η έλλειψη ειδικών μηχανισμών καταγραφής των εγκλημάτων παιδικής σεξουαλικής κακοποίησης και εκμετάλλευσης, η ανεπαρκής αποτύπωση της σεξουαλικής κακοποίησης μέσα στον «κύκλο εμπιστοσύνης» του παιδιού, η περιορισμένη διεθνής ανταλλαγή δεδομένων. Η αντιμετώπιση αυτού του επικίνδυνου χάσματος πληροφόρησης προϋποθέτει την αξιοποίηση και άλλων πηγών δεδομένων πέρα από τα ποινικά στατιστικά και τη συμμετοχή πολλών φορέων.

Πολλά περιστατικά σεξουαλικών αδικημάτων κατά παιδιών δεν καταγγέλλονται. Οι υπηρεσίες προστασίας παιδιών, οι διεπιστημονικές δομές για παιδιά θύματα και μάρτυρες (όπως το Barnahus), οι εκπαιδευτικοί και οι επαγγελματίες υγείας μπορούν να συμβάλλουν καθοριστικά συλλέγοντας πολύτιμες πληροφορίες για να βοηθήσουν στην καλύτερη κατανόηση της φύσης και των αιτιών της σεξουαλικής κακοποίησης και εκμετάλλευσης παιδιών.

Επιπλέον, τα παιδιά είναι οι τελικοί αποδέκτες των πολιτικών που σχεδιάζονται για την προστασία τους, και μπορούν να παράσχουν κρίσιμες πληροφορίες για τους κινδύνους που αντιμετωπίζουν, τις καταστάσεις που βιώνουν και τις προσεγγίσεις που συμβάλλουν στην υποστήριξη τους. Περαιτέρω, η συνεργασία με οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών που δραστηριοποιούνται στο πεδίο της προστασίας παιδιών μπορεί να ενισχύσει σημαντικά την ποιότητα των συλλεγόμενων δεδομένων.

Επιπρόσθετα, η δημιουργία ενός ενιαίου κέντρου για τα δεδομένα που συγκεντρώνονται από εθνικούς και τοπικούς φορείς μπορεί να βελτιώσει περαιτέρω τον συντονισμό. Για να επιτευχθεί αυτό στην πράξη, τα κράτη – μέλη θα πρέπει να συμφωνήσουν σε τυποποιημένες μεθόδους και ελάχιστα πρότυπα ποιότητας για την καταγραφή και ταξινόμηση των δεδομένων τους, ώστε να αποφεύγονται ενδεχόμενες διπλοκαταχωρήσεις ή ασυμφωνίες.

Με βάση τη συγκέντρωση αυτών των στοιχείων, μπορεί να αναπτυχθεί μια συνεκτική και ολοκληρωμένη πολιτική πρόληψης, από την εκπαίδευση των παιδιών ώστε να αναγνωρίζουν συμπεριφορές σεξουαλικής εκμετάλλευσης και κακοποίησης, μέχρι την κατάρτιση και επιμόρφωση των εκπαιδευτικών και επαγγελματιών υγείας, των αστυνομικών, δικαστικών και εισαγγελικών λειτουργών.

Η ενίσχυση των μηχανισμών συλλογής των δεδομένων, αποτελεί πράξη θεσμικής υπευθυνότητας και απόδειξη ότι τα κράτη έχουν θέσει ως μείζονα πολιτική προτεραιότητα την προστασία των παιδιών από κάθε μορφής σεξουαλικής κακοποίησης και εκμετάλλευσης.

Η παιδική προστασία είναι καθρέφτης της ποιότητας των θεσμών, της δημοκρατίας και των ευρωπαϊκών κοινωνιών μας. Αποτελεί χρέος όλων μας να διασφαλίσουμε ότι κανένα παιδί δεν μένει αόρατο, ότι η φωνή κάθε παιδιού ακούγεται και ότι όλα τα

παιδιά ζουν σε ένα περιβάλλον ασφάλειας και αξιοπρέπειας, που εγγυάται την ψυχοσυναισθηματική ανάπτυξη και ευημερία τους.

Ο Γιώργος Σταμάτης είναι Βουλευτής Επικρατείας της ΝΔ