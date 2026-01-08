Η κοινοπραξία Sony και Honda, παρουσιάζουν από το φιλόξενο ιδίως για τη Sony, περιβάλλον του CES, το δεύτερο μοντέλο τους με την μορφή ενός πρωτότυπου SUV το οποίο εκτός από την αμιγή ηλεκτροκίνηση εστιάζει και στην τεχνολογία αυτόνομης οδήγησης με τη συνδρομή της ΤΝ.

To Afeela Prototype 2026 όπως είναι η ονομασία του πρωτοτύπου θα συμπληρώσει την προς το παρόν μονοδιάστατη γκάμα της κοινοπραξίας η οποία έχει να επιδείξει το sedan Afeela 1.

Στην αισθητική του sedan υπακούει αυτονόητα και το νέο SUV που όμως διαθέτει αυξημένη απόσταση από το έδαφος αλλά και υπόσχεται περισσότερους χώρους. Προς το παρόν το Afeela Prototype 2026 δεν αποκαλύπτει το εσωτερικό του ωστόσο προφανώς θα υιοθετήσει αντίστοιχη διάταξη με το ήδη γνωστό τετράθυρο μοντέλο με κυρίαρχη μια ευμεγέθη οθόνη τοποθετημένη στο λιτό ταμπλό συν δύο ακόμα, ακροβολισμένες για τους ψηφιακούς καθρέπτες-κάμερες ενώ την εικόνα συμπληρώνει ένα τιμόνι yoke. Επίσης εκτός από τις crossover αναλογίες του στα χαρακτηριστικά του συνυπολογίστε την παρουσία μιας πανοραμικής γυάλινης ηλιοροφής.

Σε ό,τι αφορά τα τεχνικά χαρακτηριστικά του, αν και ούτε αυτά έχουν ανακοινωθεί, προφανώς θα ακολουθήσουν το παράδειγμα του sedan με το SUV να προσφέρει ισχύ πέριξ των 495 ίππων από δύο ηλεκτρικά μοτέρ. Αυτά θα τροφοδοτούνται από μπαταρία 91 kWh η οποία στην περίπτωση του sedan εξασφαλίζει αυτονομία 480+ χλμ. ενώ η ισχύς φόρτισης οριοθετείται σε έως 150 kW με ταχυφορτιστή DC.

Ωστόσο σε αυτό που η κοινοπραξία φαίνεται να δείχνει ιδιαίτερη έμφαση είναι οι δυνατότητες αυτόνομης οδήγησης του μοντέλου το οποίο θα κατασκευάζεται από το 2028 σε εργοστάσιο της Honda στις ΗΠΑ. Σύμφωνα με τις συστάσεις, όταν συμβεί αυτό το Afeela Prototype 2026 θα διαθέτει δυνατότητες ημιαυτόνομης οδήγησης 2+ πράγμα που σημαίνει ότι το θα μπορεί να μεταβεί από το σημείο Α στο σημείο Β αναλαμβάνοντας πλήρως τον έλεγχο με την προϋπόθεση βέβαια ότι ο οδηγός επιτηρεί τη διαδικασία και εξακολουθεί να παραμένει σε επαγρύπνηση σε περίπτωση που χρειαστεί να αναλάβει.

Επίσης, σύμφωνα με τις συστάσεις, το ακόμα σημαντικότερο είναι ότι το Afeela SUV, θα διαθέτει ως έκδοση παραγωγής την υλικοτεχνική υποδομή που μπορεί να υποστηρίξει αυτόνομη οδήγηση επιπέδου 4, δηλαδή μια διαδικασία οδήγησης ή μάλλον ακριβέστερα μετακίνησης όπου ο οδηγός πρακτικά και τυπικά δεν χρειάζεται να κάνει το οτιδήποτε, και μπορεί να αφιερωθεί σε άλλες πιο ψυχαγωγικές ενασχολήσεις.

Όπως και να έχει η Afeela δεν έχει προς το παρόν ανακοινώσει σχέδια για την Ευρώπη (αν και μάλλον θα υπάρξουν στο μέλλον), έχοντας επικεντρώσει το ενδιαφέρον της στην αντίπερα όχθη του Ατλαντικού ενώ στη συνέχεια θα ακολουθήσει η Ιαπωνία. Το πρώτο μοντέλο της κοινοπραξίας Sony-Honda, το Afeela sedan θα διατεθεί στην Καλιφόρνια αργότερα μέσα στην χρονιά ενώ θα ακολουθήσουν η Αριζόνα και η Ιαπωνία το 2027.

Οφείλουμε να σημειώσουμε ότι αν και προφανώς τα δύο μοντέλα βασίζονται στην ηλεκτρική τεχνολογία της Honda από όπου προέρχονται η πλατφόρμα, οι κινητήρες και η μπαταρία αποτελούν περισσότερο project της Sony εστιάζοντας περισσότερο στην ψηφιακή/ψυχαγωγική εμπειρία που προσφέρουν παρά επιζητούν τίτλους «οδηγικής μηχανής».