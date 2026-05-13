Κάντε TO BHMA προτιμώμενη πηγή

Η βιταμίνη Β12 συνήθως συνδέεται με τα ερυθρά αιμοσφαίρια και την υγεία του νευρικού συστήματος, αλλά νέα έρευνα του Πανεπιστημίου Cornell υποδηλώνει ότι η επίδρασή της εκτείνεται πολύ πιο βαθιά στον τρόπο με τον οποίο ο οργανισμός παράγει ενέργεια και διατηρεί τη μυϊκή μάζα.

Η μελέτη, που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Journal of Nutrition, αποκαλύπτει μέχρι τώρα άγνωστους τρόπους με τους οποίους η Β12 υποστηρίζει τον κυτταρικό μεταβολισμό. Επιπλέον, εντοπίζει πρώιμα προειδοποιητικά σημάδια στον οργανισμό που μπορεί να υποδηλώνουν διατροφική καταπόνηση πολύ πριν εμφανιστούν τα κλασικά συμπτώματα ανεπάρκειας.

Η βιταμίνη Β12 αναδιαμορφώνει την κατανόηση του μεταβολισμού

«Αυτή είναι η πρώτη μελέτη που αποδεικνύει ότι η έλλειψη Β12 επηρεάζει την παραγωγή ενέργειας στα μιτοχόνδρια των σκελετικών μυών», δήλωσε η κύρια συγγραφέας της μελέτης, η Δρ. Μάρθα Φιλντ (Ph.D. ’07), αναπληρώτρια καθηγήτρια στο Τμήμα Διατροφικών Επιστημών και στη Σχολή Ανθρώπινης Οικολογίας. «Αυτό έχει μεγάλη σημασία, καθώς οι μύες έχουν υψηλές ενεργειακές απαιτήσεις. Ακόμη πιο σημαντικό είναι το γεγονός ότι η συν-συγγραφέας μου, η Άννα Θαλάκερ-Μέρσερ από το Πανεπιστήμιο της Αλαμπάμα στο Μπέρμιγχαμ, αναρωτήθηκε αν η συμπλήρωση βιταμίνης Β12 σε ηλικιωμένα ποντίκια θα βελτίωνε τη μιτοχονδριακή λειτουργία των μυών – και όντως το έκανε».

Προηγούμενες έρευνες είχαν επικεντρωθεί σε μεγάλο βαθμό στις ορατές συνέπειες της έλλειψης βιταμίνης Β12, όπως η μεγαλοβλαστική αναιμία, η νευροπάθεια και η γνωστική έκπτωση, αντί να εξετάζουν τους υποκείμενους βιολογικούς μηχανισμούς.

Μικρές ανεπάρκειες, εκτεταμένες επιπτώσεις

Στο Πανεπιστήμιο Cornell, μια ερευνητική ομάδα υπό την ηγεσία του Field, μαζί με τις πρώτες συγγραφείς Luisa Castillo, Ph.D. ’25, και Katarina Heyden, B.S. ’18, Ph.D. ’24, διερεύνησε αυτές τις βαθύτερες διεργασίες. Η έρευνά τους χαρτογράφησε τον τρόπο με τον οποίο η βιταμίνη Β12 αλληλεπιδρά με τον μεταβολισμό των λιπιδίων, τις οδούς στρες των οργανιδίων και την επιγενετική ρύθμιση. Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι η Β12 διαδραματίζει κεντρικό ρυθμιστικό ρόλο σε πολλαπλά αλληλένδετα βιολογικά συστήματα, υποδηλώνοντας ότι ακόμη και μικρές ανεπάρκειες θα μπορούσαν να έχουν εκτεταμένες επιπτώσεις.

«Ένα άλλο πράγμα που παρατηρήσαμε στα ποντίκια είναι ότι η ανεπάρκεια Β12 φαινόταν να αναστέλλει την ανάπτυξη ή τη διατήρηση της μυϊκής μάζας», είπε ο Field. «Φαίνεται ότι τα χαμηλά επίπεδα Β12 συνδέονται με χαμηλότερη μυϊκή μάζα και ίσως μυϊκή δύναμη.»

Η ήπια ανεπάρκεια μπορεί να ενέχει ευρύ κίνδυνο

Η ανεπάρκεια βιταμίνης Β12 παραμένει ευρέως διαδεδομένη σε όλο τον κόσμο, ιδίως μεταξύ των ηλικιωμένων και σε πληθυσμούς με περιορισμένη πρόσβαση σε τρόφιμα ζωικής προέλευσης, τα οποία αποτελούν τις κύριες πηγές της βιταμίνης. Εκτιμήσεις υποδεικνύουν ότι περίπου ένας στους τέσσερις ηλικιωμένους στις ανεπτυγμένες χώρες ενδέχεται να έχει μη βέλτιστα επίπεδα βιταμίνης Β12, γεγονός που υπογραμμίζει την ανάγκη για βελτιωμένη διάγνωση και παρέμβαση.

Τα ευρήματα συνάδουν επίσης με ένα αυξανόμενο σώμα ερευνών που δείχνει ότι η ανεπαρκής πρόσληψη μικροθρεπτικών συστατικών, ακόμη και χωρίς πλήρη ανεπάρκεια, μπορεί να συμβάλει στην εμφάνιση χρόνιων ασθενειών.

Ενώ η σοβαρή ανεπάρκεια βιταμίνης Β12 είναι σχετικά σπάνια σε πολλές ανεπτυγμένες περιοχές, οριακά επίπεδα παρατηρούνται ακόμη συχνά σε ηλικιωμένους, καθώς και σε βέγκαν, χορτοφάγους και άτομα με διαταραχές απορρόφησης. Η μελέτη δείχνει ότι ακόμη και αυτά τα χαμηλότερα επίπεδα μπορεί να μειώσουν την ικανότητα του οργανισμού να αντιμετωπίσει το μεταβολικό στρες, τις ανοσολογικές προκλήσεις και τις επιπτώσεις της γήρανσης.

Προς στρατηγικές διατροφής ακριβείας

Από κλινική άποψη, οι ερευνητές υποδεικνύουν ότι οι βιοδείκτες που σχετίζονται με τη βιταμίνη Β12 θα μπορούσαν να υποστηρίξουν πιο εξατομικευμένες προσεγγίσεις στη διατροφή. Αντί να βασίζονται σε ομοιόμορφες συστάσεις για τη λήψη συμπληρωμάτων, οι μελλοντικές κατευθυντήριες οδηγίες ενδέχεται να προσαρμοστούν στις ατομικές μεταβολικές ανάγκες και τον τρόπο ζωής, αντανακλώντας μια ευρύτερη στροφή προς τη διατροφή ακριβείας. Η προσέγγιση αυτή εντάσσεται σε μια ευρύτερη προσπάθεια ενσωμάτωσης της επιστήμης της διατροφής με τη βιολογία σε επίπεδο συστημάτων.

Τα τρέχοντα ευρήματα βασίζονται σε κυτταρικά μοντέλα και θα πρέπει να επικυρωθούν σε μελέτες σε ανθρώπους, δήλωσε ο Field.

«Θέλουμε να κατανοήσουμε ολόκληρη την αιτιώδη αλυσίδα – να κατανοήσουμε τα μόρια και τους μηχανισμούς», δήλωσε.