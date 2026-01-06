Στη συνάντηση ηγετών της «Συμμαχίας των Προθύμων» για την Ουκρανία στο Παρίσι συμμετείχε σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Όπως επισημαίνουν πηγές, ο έλληνας πρωθυπουργός επανέλαβε την ανάγκη περαιτέρω ενίσχυσης και στήριξης των Ουκρανικών Ενόπλων Δυνάμεων, που συνιστά την σημαντικότερη εγγύηση ασφαλείας.

Υπενθυμίζεται ότι η Ελλάδα ήδη ανακοίνωσε στις αρχές Δεκεμβρίου συνεισφορά 20 εκατομμυρίων ευρώ στο πλαίσιο της Νατοϊκής Πρωτοβουλίας Prioritized Ukraine’s List of Requirements.

Οι ίδιες πηγές επισημαίνουν ότι η Ελλάδα δεν θα συμμετάσχει σε μία ευρωπαϊκή στρατιωτική δύναμη στην Ουκρανία, όπως ήδη έχει καταστήσει σαφές ο πρωθυπουργός. Δεν αποκλείει, ωστόσο, τη συνδρομή της με άλλους τρόπους, εκτός Ουκρανίας, ακόμη και σε ζητήματα θαλάσσιας επιτήρησης.

Σε κάθε περίπτωση, για το πλαίσιο στήριξης θα τηρηθούν οι προβλεπόμενες εθνικές κοινοβουλευτικές διαδικασίες.

Αναφέρεται επίσης ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισε τη σημασία της αμερικανικής συμμετοχής στις εγγυήσεις ασφαλείας τόσο για την ίδια την Ουκρανία, όσο και για την Ευρώπη.

Επιπλέον, τόνισε τη στήριξη που προσφέρει η χώρα μας στην Ουκρανία και στον τομέα της ενεργειακής ασφάλειας με έμφαση στην παροχή φυσικού αερίου μέσω του FSRU της Αλεξανδρούπολης και του Κάθετου Διαδρόμου.

Επανέλαβε ακόμη ότι δεν μπορεί να νομιμοποιείται η αλλαγή συνόρων με τη χρήση βίας και ότι η Ουκρανία είναι αυτή που θα αποφασίσει για το μέλλον της.

Ο πρωθυπουργός υπογράμμισε τέλος την ανάγκη συντονισμού των ευρωπαϊκών θέσεων ώστε η ΕΕ να έχει μια σαφή στρατηγική στις ειρηνευτικές συνομιλίες με τις ΗΠΑ και τη Ρωσία.

Σημειώνεται, πως αυτή την ώρα είναι σε εξέλιξη η συνέντευξη Τύπου του Εμανουέλ Μακρόν, μετά την ολοκλήρωση της Συνόδου Κορυφής.

«Αυτή η συνάντηση σηματοδοτεί ένα σημαντικό βήμα προς τα εμπρός για μια σταθερή και διαρκή ειρήνη», δήλωσε ο γάλλος πρόεδρος.

Παράλληλα, ανακοίνωσε τη δημιουργία «ενός πυρήνα συντονισμού που θα επιτρέψει την πλήρη ενσωμάτωση όλων των σχετικών ενόπλων δυνάμεων και θα καταστήσει δυνατό τον συντονισμό μεταξύ του Συνασπισμού των Προθύμων, των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής και της Ουκρανίας» .