Σε ανάρτηση προχώρησε το απόγευμα της Τρίτης ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, εκφράζοντας την πλήρη υποστήριξη της Ελλάδας στην Κοινή Δήλωση ευρωπαίων ηγετών για τη Γροιλανδία.

«Η Ελλάδα υποστηρίζει πλήρως την Κοινή Δήλωση για τη Γροιλανδία. Ως σύμμαχοι στο ΝΑΤΟ, οφείλουμε να είμαστε δεσμευμένοι στον αμοιβαίο σεβασμό, τον διάλογο και τις αρχές της κυριαρχίας και της συλλογικής ασφάλειας.»





Greece fully supports the Joint Statement on Greenland. As NATO allies, we ought to be committed to mutual respect, dialogue, and the principles of sovereignty and collective security. https://t.co/C9LNWHRUrL Newsletter Η ιστορική στήλη του Βήματος στο inbox σου Γίνε μέλος του καθημερινού newsletter που αποκαλύπτει όσα συμβαίνουν στο πολιτικό παρασκήνιο και απόκτησε πρόσβαση σε αποκλειστικό περιεχόμενο. ΕΓΓΡΑΦΗ — Prime Minister GR (@PrimeministerGR) January 6, 2026

Ο έλληνας πρωθυπουργός βρίσκεται σήμερα στο Παρίσι, στο πλαίσιο της συνεδρίασης της «Συμμαχίας των Προθύμων» για τον πόλεμο στην Ουκρανία, με τη συμμετοχή 35 ηγετών.

Ολόκληρο το κείμενο της Κοινής Δήλωσης για τη Γροιλανδία

«Δήλωση του προέδρου Μακρόν της Γαλλίας, του καγκελάριου Μερτς της Γερμανίας, της πρωθυπουργού Μελόνι της Ιταλίας, του πρωθυπουργού Τουσκ της Πολωνίας, του πρωθυπουργού Σάντσεθ της Ισπανίας, του πρωθυπουργού Στάρμερ του Ηνωμένου Βασιλείου και της πρωθυπουργού Φρεντέρικσεν της Δανίας για τη Γροιλανδία.

Η ασφάλεια της Αρκτικής παραμένει βασική προτεραιότητα για την Ευρώπη και είναι κρίσιμη για τη διεθνή και διατλαντική ασφάλεια.

Το ΝΑΤΟ έχει καταστήσει σαφές ότι η περιοχή της Αρκτικής αποτελεί προτεραιότητα και οι Ευρωπαίοι σύμμαχοι εντείνουν τις προσπάθειές τους· εμείς και πολλοί άλλοι Σύμμαχοι έχουμε αυξήσει την παρουσία, τις δραστηριότητες και τις επενδύσεις μας, προκειμένου να διατηρήσουμε την Αρκτική ασφαλή και να αποτρέψουμε αντιπάλους.

Το Βασίλειο της Δανίας –συμπεριλαμβανομένης της Γροιλανδίας– είναι μέρος του ΝΑΤΟ.

Ως εκ τούτου, η ασφάλεια στην Αρκτική πρέπει να επιτευχθεί συλλογικά, σε συνεργασία με τους συμμάχους του ΝΑΤΟ, συμπεριλαμβανομένων των Ηνωμένων Πολιτειών, τηρώντας τις αρχές του Καταστατικού Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, συμπεριλαμβανομένης της κυριαρχίας, της εδαφικής ακεραιότητας και του απαραβίαστου των συνόρων. Αυτές είναι παγκόσμιες αρχές και δεν θα σταματήσουμε να τις υπερασπιζόμαστε.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες αποτελούν ουσιαστικό εταίρο σε αυτήν την προσπάθεια, ως σύμμαχος του ΝΑΤΟ και μέσω της αμυντικής συμφωνίας μεταξύ του Βασιλείου της Δανίας και των Ηνωμένων Πολιτειών του 1951.

Η Γροιλανδία ανήκει στον λαό της· εναπόκειται στη Δανία και τη Γροιλανδία και μόνο σε αυτές να αποφασίζουν για θέματα που αφορούν τη Δανία και τη Γροιλανδία.»