Ένα άτομο βρίσκεται υπό κράτηση και διεξάγεται έρευνα μετά από ένα περιστατικό που προκάλεσε υλικές ζημιές στην κατοικία του αντιπροέδρου Τζει Ντι Βανς στο Οχάιο, ανακοίνωσαν οι αρχές σήμερα, Δευτέρα 5/1.

Η οικογένεια Βανς δεν βρισκόταν στο Οχάιο τη στιγμή του περιστατικού, σύμφωνα με την Αμερικανική Μυστική Υπηρεσία.

Φωτογραφίες από τοπικά μέσα ενημέρωσης έδειξαν ζημιές στα παράθυρα της κατοικίας. Ένας εκπρόσωπος της Μυστικής Υπηρεσίας δήλωσε ότι το άτομο, ένας ενήλικος άνδρας που δεν έχει ταυτοποιηθεί, συνελήφθη «για πρόκληση υλικών ζημιών, συμπεριλαμβανομένης της θραύσης παραθύρων στο εξωτερικό μιας προσωπικής κατοικίας που σχετίζεται με» τον Βανς.

BREAKING: Man arrested after incident at home of Vice President JD Vance in Ohio. Windows damaged. No statement yet from the Secret Service – WLWT pic.twitter.com/JW9QpuBWD2 — BNO News (@BNONews) January 5, 2026

Το περιστατικό συνέβη λίγο μετά τα μεσάνυχτα.

«Η Μυστική Υπηρεσία των ΗΠΑ συνεργάζεται με το Αστυνομικό Τμήμα του Σινσινάτι και την Εισαγγελία των ΗΠΑ, καθώς εξετάζονται οι αποφάσεις για την απαγγελία κατηγοριών», δήλωσε ο εκπρόσωπος Τύπου, Άντονι Γκουγκλιέλμι.

Οι αρχές ερευνούν αν κάποιο άτομο είχε ως στόχο τον Βανς ή την οικογένειά του, όπως δήλωσε ομοσπονδιακός αξιωματούχος της αστυνομίας στο CNN. Δεν πιστεύουν ότι το άτομο αυτό μπήκε στο σπίτι του αντιπροέδρου.

Ένας αξιωματούχος του Λευκού Οίκου δήλωσε στο CNN ότι η οικογένεια Βανς είχε ήδη φύγει από την πόλη πριν από το περιστατικό.