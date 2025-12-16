Σάλος έχει ξεσπάσει στις ΗΠΑ μετά την δημοσίευση άρθρου βασισμένου σε δηλώσεις και συνεντεύξεις της προσωπάρχη του Λευκού Οίκου, στο οποίο μεταξύ άλλων αναφέρει ότι ο Ντόναλντ Τραμπ έχει την «προσωπικότητα ενός αλκοολικού». Το άρθρο που δημοσιεύθηκε στο Vanity Fair, προκάλεσε έντονο ενδιαφέρον και προκάλεσε την αντίδραση της Γουάιλς, η οποία μετά την δημοσίευση του το χαρακτήρισε ως ένα «ανέντιμα προκατειλημμένο άρθρο».

Οι συνεντεύξεις της Γουάιλς για τον στενό κύκλο του προέδρου

Η Σούζι Γουάιλς, κομβικής σημασίας πρόσωπο στην προεκλογική εκστρατεία και τώρα στην κυβέρνηση, έδωσε σειρά συνεντεύξεων στο αμερικανικό περιοδικό, που αποτελούν το κεντρικό θέμα ενός μακροσκελούς άρθρου αφιερωμένου στον στενό κύκλο του προέδρου.

Ο Κρις Γουίπλ του Vanity Fair μίλησε με την επικεφαλής του προσωπικού του Λευκού Οίκου, Σούζι Γουάιλς, σε «κάθε στιγμή κρίσης» — συνολικά 11 συνεντεύξεις — κατά τους πρώτους 11 μήνες της επιστροφής του προέδρου Τραμπ στην εξουσία. Η Γουάιλς εμφανίστηκε εξαιρετικά ειλικρινής απέναντι στον Γουίπλ σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας της κυβέρνησης Τραμπ. Η συνέντευξη αυτή έχει προκαλέσει έντονο ενδιαφέρον.

Η αποτίμησή της για την κυβέρνηση «Τραμπ 2.0» όπως παρουσιάζεται δεν είναι απολύτως κολακευτική. Και αξίζει να σημειωθεί ότι η Γουάιλς είναι η νυν επικεφαλής του προσωπικού του Τραμπ. Φαίνεται πάντως να διατηρεί καλή επαγγελματική σχέση με τον πρόεδρο. Μόλις την περασμένη εβδομάδα, ο Τραμπ την αποκάλεσε «Σούζι Τραμπ».

Στο ρεπορτάζ του Vanity Fair, η Γουάιλς περιγράφει περιπτώσεις στις οποίες διαφώνησε με τον πρόεδρο, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι δεν θεωρεί πως ο ρόλος της είναι να τον συγκρατεί, αλλά να βοηθά στην υλοποίηση των στόχων του.

Σε αυτό, εκθέτει τη γνώμη της, όχι πάντα κολακευτική, για τον αντιπρόεδρο Τζέι ντι Βανς και την υπουργό Δικαιοσύνης Παμ Μπόντι.

Σάλος με την σκληρή δήλωση της για Τραμπ

Αλλά προφανώς τα σχόλιά της για τον Τραμπ είναι αυτά που έχουν προκαλέσει αναταραχή.

Σύμφωνα με την ίδια, ο δισεκατομμυριούχος έχει την «προσωπικότητα ενός αλκοολικού», παρόλο που δεν πίνει ούτε σταγόνα αλκοόλ, με την έννοια ότι «ενεργεί με την ιδέα ότι δεν υπάρχει τίποτα που δεν μπορεί να κάνει. Τίποτα, απολύτως, τίποτα».

H Γουάιλς εκτιμά πως είναι «κάπως ειδική» στο θέμα, καθώς αναφέρεται στον πατέρα της, έναν διάσημο αμερικανικό ποδοσφαιριστή και αθλητικό σχολιαστή που είχε σοβαρά προβλήματα αλκοολισμού.

Αντιδρώντας στο δημοσίευμα σήμερα, η Γουάιλς κατήγγειλε στο X «ένα προκατειλημμένο και ανέντιμο άρθρο» που σκιαγραφεί «ένα χαοτικό και αρνητικό πορτρέτο» του προέδρου και της ομάδας του. Ο Ντόναλντ Τραμπ «δεν έχει πιο υπέροχη και πιστή σύμβουλο από τη Σούζι», αντέδρασε η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου.

Σημεία φωτιά του δημοσιεύματος για την προσωπάρχη του Τραμπ

Η προσωπάρχης – ένας διακριτικός αλλά εξαιρετικά στρατηγικής σημασίας ρόλος στην αμερικανική πολιτική – αμφισβήτησε, μεταξύ άλλων, τις νομικές διαδικασίες που έχει ξεκινήσει ο Αμερικανός πρόεδρος εναντίον των πολιτικών του αντιπάλων.

Σύμφωνα με το Vanity Fair, είπε εμπιστευτικά ότι είχε μιλήσει με τον Τραμπ για αυτή την εκστρατεία εκδίκησης, αναφερόμενη σε μια «άτυπη συμφωνία ότι το ξεκαθάρισμα λογαριασμών (θα σταματούσε) πριν από τους πρώτους τρεις μήνες» της δεύτερης θητείας του.

Η Γουάιλς δήλωσε επίσης ότι ο Ντόναλντ Τραμπ δεν σκοπεύει να είναι ξανά υποψήφιος το 2028, κάτι που απαγορεύεται από το Σύνταγμα, αλλά ότι αναφέρει τακτικά το θέμα επειδή «τον διασκεδάζει» και «τρελαίνει τον κόσμο».

Η ίδια επέκρινε επίσης την υπουργό Δικαιοσύνης Παμ Μπόντι για τον χειρισμό της υπόθεσης του Τζέφρι Έπσταϊν, του καταδικασμένου για σεξουαλικά αδικήματα με τον οποίο ο Ντόναλντ Τραμπ είχε στενούς δεσμούς στο παρελθόν.

«Έπραξε εντελώς λανθασμένα κρίνοντας ότι αυτό ενδιαφέρει μόνο μια πολύ συγκεκριμένη ομάδα ανθρώπων», ενώ πολλοί υποστηρικτές του Ρεπουμπλικάνου προέδρου απαιτούν μεγαλύτερη διαφάνεια σε αυτό το θέμα, υποστήριξε η Σούζι Γουάιλς.

Όταν ρωτήθηκε για την πολιτική μεταστροφή του αντιπροέδρου Τζέι Ντι Βανς, από επικριτή σε υποστηρικτή του Ντόναλντ Τραμπ, η Γουάιλς πιστεύει ότι «η μεταστροφή του ήταν λίγο πιο πολιτική» από αυτή του υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο ο οποίος, σύμφωνα με την ίδια, συσπειρώθηκε πραγματικά στον Αμερικανό πρόεδρο από πεποίθηση.

Ο Βανς και ο Ρούμπιο παρουσιάζονται συχνά ως αντίπαλοι στην κούρσα για τη διαδοχή του Ντόναλντ Τραμπ.

Η εκτίμηση της Γουάιλς για τον Τραμπ και την ομάδα του

Το απόσπασμα για τον Τραμπ για τον οποίο αναφέρει ότι «έχει την προσωπικότητα αλκοολικού», αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης αξιολόγησης των ανθρώπων του προέδρου. Στο κομμάτι αυτό που έχει προκαλέσει και τις περισσότερες αντιδράσεις, η Γουάιλς ανέφερε πως ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς «είναι θιασώτης θεωριών συνωμοσίας εδώ και μια δεκαετία» και πως ο Ίλον Μασκ είναι «ένα παράξενο, πολύ παράξενο πλάσμα», που δεν είναι πάντα ορθολογικό και είναι «δηλωμένος χρήστη κεταμίνης». Μάλιστα όπως ανέφερε ορισμένες από τις πράξεις του την άφησαν «εμβρόντητη». Σύμφωνα με την ίδια, ο διευθυντής Προϋπολογισμού Ράσελ Βόουτ είναι ο «απόλυτο δεξιός ζηλωτή», ενώ η υπουργός Δικαιοσύνης Παμ Μπόντι «τα έκανε θάλασσα» στον αρχικό χειρισμό της υπόθεσης του φακέλου Έπσταϊν.