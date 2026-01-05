Αγανάκτηση για τις μέχρι τώρα ενέργειες από την πλευρά της Πολιτείας, αλλά και ανησυχία για το «αύριο» στην αεροναυτιλία, εκφράζουν οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας.

Άγνοια

«Μετά από μια ημέρα και δύο δελτία Τύπου της Υ.Π.Α. (σ.σ. Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας), όπου το δεύτερο αναιρεί το πρώτο, ακόμα δεν έχουμε μάθει γιατί συνέβη η ολική απώλεια στις συχνότητες του Κ.Ε.Π.ΑΘ.Μ. (σ.σ. Διεύθυνση Κέντρων Έλεγχου Περιοχής Αθηνών και Μακεδονίας) και ακόμα πιο ανησυχητικά πώς αποκαταστάθηκε. Από τις θεωρίες περί “επίμονης”, “μαζικής παρεμβολής” με μεγάλη “γεωγραφική έκταση” φτάσαμε στο “τεχνικό πρόβλημα”, εντοπισμένο σε ένα σημείο. Ακούσαμε δηλώσεις μέχρι και ότι “τρελάθηκε το σύστημα”», αναφέρουν.

Η διοίκηση της ΥΠΑ δείχνει τη γύμνια της

«Η Διοίκηση της Υ.Π.Α. με τέτοιες αντιφατικές ανακοινώσεις που στερούνται σοβαρότητας, για ακόμη μία φορά εκτίθεται και δείχνει τη γύμνια της και την κατάσταση πανικού στην οποία βρίσκεται», αναφέρουν και συνεχίζουν: «Σε κανένα από τα δελτία Τύπου δεν έγινε η παραμικρή αναφορά για την υπεράνθρωπη προσπάθεια τα Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας και για το ότι κατάφεραν να διαχειριστούν μια πρωτοφανή κατάσταση με υποδειγματικό τρόπο και να φροντίσουν ώστε όλες οι πτήσεις να προσγειωθούν ασφαλώς, εργαζόμενοι κάτω από αντίξοες συνθήκες και εκτεθειμένοι σε αστοχίες των ξεπερασμένων συστημάτων χωρίς καμία υποστήριξη από την Διοίκηση. Η μη εκτίμηση στους εργαζομένους, καταδεικνύει την άκρατη αλαζονεία της Διοίκησης της Υ.Π.Α. που δεν είχε την ελάχιστη αξιοπρέπεια να σταθεί σε αυτούς που εγγυήθηκαν την ασφάλεια των πτήσεων, την ίδια στιγμή που η υπηρεσία και τα συστήματά της τους εξέθεσε για ακόμη μία φορά και διασυρθήκαμε ως χώρα διεθνώς. Η Διοίκηση της Υ.Π.Α. δεν μπορεί να κρύψει το μένος της απέναντι στους Ε.Ε.Κ., παρότι καπηλεύεται το έργο τους και ταυτόχρονα, σε κάθε ευκαιρία, υποτιμά τις ικανότητες και τον επαγγελματισμό τους. Η Διοίκηση της Υ.Π.Α., είναι για ακόμα μια φορά έκθετη για τον διασυρμό της χώρας τόσο με το συμβάν όσο και με την διαχείριση του. Φυσικά η Υ.Π.Α. προσπαθεί να μετριάσει τις εντυπώσεις λέγοντας ότι δε συνέβη και κάτι πολύ σοβαρό και ότι δε διακυβεύτηκε σε κανένα σημείο η ασφάλεια των πτήσεων. Δεν αναφέρει πουθενά ότι ο μόνος λόγος που τα αεροσκάφη προσγειώθηκαν ασφαλώς ήταν η υποδειγματική διαχείριση των Ε.Ε.Κ.

και όχι τα μέσα που τους παρείχε η Υ.Π.Α.».

Οι ελεγκτές καλούν τη διοίκηση της Υ.Π.Α. «… να σταματήσει να πιέζει τους Ε.Ε.Κ. (ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας) στην βάρδια να αποδεχτούν περισσότερη κυκλοφορία, για να μετριάσει το πρόβλημα με τις καθυστερήσεις, την στιγμή που δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι το πρόβλημα δεν θα επαναληφθεί, αφού ακόμα δεν το έχει εντοπίσει καν».

Άφαντο το ανταλλακτικό 5 μήνες μετά

Οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας καταγγέλλουν ότι «η αλήθεια αποκαλύφθηκε και τώρα παίζουμε ξανά με τις λέξεις, όπως έγινε και τον περασμένο Αύγουστο στην περίπτωση της απώλειας της γραμμής μεταφοράς δεδομένων από τον λόφο Μερέντα».

Όπως σημειώνουν, η Υ.Π.Α. επί ένα χρόνο αξιολογούσε αν θα έπρεπε να πάρει το ανταλλακτικό, το οποίο αστόχησε και το οποίο μέχρι σήμερα, 5 μήνες μετά την βλάβη, δεν έχει αποκτηθεί.

Τέλος, ζητούν από τη διοίκηση της ΥΠΑ να ζητήσει συγγνώμη από το επιβατικό κοινό, να αναλάβει την ευθύνη για τα προβλήματα, και να προχωρήσει σε ενέργειες σχετικά με τον εξοπλισμό. «Αν δεν γίνουν κινήσεις να αλλάξει, τότε το σύστημα της εναέριας κυκλοφορίας στη χώρα δεν θα μπορέσει να αντεπεξέλθει στην κυκλοφορία της επερχόμενης καλοκαιρινής περιόδου και γι’ αυτό δεν θα έχουν καμία ευθύνη οι Ε.Ε.Κ.. Η ευθύνη θα ανήκει εξολοκλήρου στην Διοίκηση της Υ.Π.Α. και σε όσους την επιβλέπουν».

Ανακοίνωση εξέδωσαν και οι εκπρόσωποι της Ομοσπονδίας Συλλόγων Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (ΟΣΥΠΑ), οι οποίοι ζητούν την άμεση παρέμβαση του υπουργού Μεταφορών για αναζήτηση ευθυνών σχετικά με το περιστατικό της «που εξέθεσε όλη τη χώρα». Επίσης, ζητούν να ληφθούν μέτρα για την ενίσχυση της ΥΠΑ με τεχνικό και υποστηρικτικό προσωπικό, μέσω κατ’ εξαίρεση προσλήψεων.

Παράλληλα, καταγγέλλουν πρόσφατη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΥΠΑ για την κατάργηση της 24ωρης βάρδιας τεχνικού προσωπικού, κυρίως στα περιφερειακά αεροδρόμια. «Η απόφαση αυτή ελήφθη σε μια περίοδο κατά την οποία η Υπηρεσία λειτουργεί με παλαιωμένα συστήματα και περιορισμένο ανθρώπινο δυναμικό, χωρίς να έχει προηγηθεί, όπως αναφέρει, σχεδιασμός για την κάλυψη των αυξημένων αναγκών», τονίζουν και ζητούν την ανάκληση της απόφασης για την κατάργηση των βαρδιών και την επαναφορά της 24ωρης λειτουργίας, όπως ίσχυε τα προηγούμενα χρόνια, τόσο στην κεντρική Υπηρεσία, όσο και στα περιφερειακά αεροδρόμια.