Το Betsson Super Cup βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη στο Παγκρήτιο στάδιο, με τον Ολυμπιακό και τον ΟΦΗ να διεκδικούν την πρώτη κούπα της φετινής χρονιάς στο ελληνικό ποδόσφαιρο.

Η «ερυθρόλευκη» ΠΑΕ έκανε μία ανάρτηση μέσω του «X», ανεβάζοντας βίντεο από την ατμόσφαιρα που έχουν δημιουργήσει 7.000 οπαδοί των Πειραιωτών και γράφοντας την εξής λεζάντα «Θρύλε η Κρήτη το δεύτερό σου σπίτι».

Μία υπέροχη ατμόσφαιρα από τους υποστηρικτές των δύο ομάδων και ένα ματς-γιορτή, χωρίς να έχει δημιουργηθεί το παραμικρό επεισόδιο από τους χιλιάδες οπαδούς που βρίσκονται στο Παγκρήτιο Στάδιο.

Δείτε παρακάτω φωτογραφίες από τις κερκίδες και των δύο οπαδών

SUPER CUP 2026 / ΟΣΦΠ – ΟΦΗ (ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ / EUROKINISSI)

SUPER CUP 2026 / ΟΣΦΠ – ΟΦΗ (KLODIAN LATO / EUROKINISSI)