Το Betsson Super Cup βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη στο Παγκρήτιο στάδιο, με τον Ολυμπιακό και τον ΟΦΗ να διεκδικούν την πρώτη κούπα της φετινής χρονιάς στο ελληνικό ποδόσφαιρο.

Η «ερυθρόλευκη» ΠΑΕ έκανε μία ανάρτηση μέσω του «X», ανεβάζοντας βίντεο από την ατμόσφαιρα που έχουν δημιουργήσει 7.000 οπαδοί των Πειραιωτών και γράφοντας την εξής λεζάντα «Θρύλε η Κρήτη το δεύτερό σου σπίτι».

Μία υπέροχη ατμόσφαιρα από τους υποστηρικτές των δύο ομάδων και ένα ματς-γιορτή, χωρίς να έχει δημιουργηθεί το παραμικρό επεισόδιο από τους χιλιάδες οπαδούς που βρίσκονται στο Παγκρήτιο Στάδιο.

Θρύλε η Κρήτη το δεύτερό σου σπίτι! 🔴⚪️ pic.twitter.com/DkQ0LltvK2 — Olympiacos FC (@olympiacosfc) January 3, 2026

Δείτε παρακάτω φωτογραφίες από τις κερκίδες και των δύο οπαδών







