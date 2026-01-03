Αντιμέτωποι με «τσουχτερά» πρόστιμα έρχονται αντιμέτωποι όσοι δεν πλήρωσαν εγκαίρως τα τέλη κυκλοφορίας για το έτος 2026.

Περίπου 810.000 ιδιοκτήτες δεν πλήρωσαν εμπρόθεσμα τα Τέλη Κυκλοφορίας του 2026 και πλέον, έρχονται αντιμέτωποι με νέες κλιμακωτές προσαυξήσεις, όπως προκύπτει από στοιχεία τα οποία ανακοίνωσε η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων.

Υπενθυμίζεται ότι έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2025 η προθεσμία πληρωμής των τελών κυκλοφορίας οχημάτων για το 2026. Από το σύνολο των 6,75 εκατομμυρίων οχημάτων, εμπρόθεσμα πληρώθηκαν τέλη κυκλοφορίας για 5,94 εκατομμύρια. Δηλαδή, ποσοστό 88%.

Το ποσοστό αυτό είναι στα ίδια επίπεδα με τα τέλη κυκλοφορίας του 2025, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της ΑΑΔΕ και το θέμα τώρα σχετίζεται με το τι θα πράξουν όσοι επιθυμούν να συνεχίσουν να κυκλοφορούν τα οχήματά τους.

Σε ό,τι αφορά τα οχήματα, που τέθηκαν σε ακινησία, αυτά έφτασαν τα 208.976.

Τα πρόστιμα που προβλέπονται

Αξίζει να σημειωθεί ότι ενεργοποιείται αυτόματα σύστημα κλιμακωτών προσαυξήσεων για όσους δεν πληρώσουν εγκαίρως:

Πληρωμή εντός Ιανουαρίου: Προσαύξηση +25%

Πληρωμή εντός Φεβρουαρίου: Προσαύξηση +50%

Πληρωμή από Μάρτιο και μετά: Προσαύξηση +100%

Ανεξάρτητα από το ύψος των τελών, το πρόστιμο δεν μπορεί να είναι μικρότερο από 30 ευρώ.

Ηλεκτρονική ακινησία

Όσοι δεν σκοπεύουν να χρησιμοποιήσουν το όχημά τους μέσα στο 2026, μπορούν να το θέσουν σε ηλεκτρονική ακινησία μέσω της πλατφόρμας myCar, χωρίς επίσκεψη στην Εφορία.

Για τη δήλωση απαιτούνται:

ο αριθμός κυκλοφορίας του οχήματος,

στοιχεία διεύθυνσης του κατόχου,

δήλωση χώρου στάθμευσης (ιδιόκτητος, ενοικιασμένος ή παραχωρημένος).

Σε περίπτωση συνιδιοκτησίας, οι υπόλοιποι συνιδιοκτήτες ειδοποιούνται αυτόματα και πρέπει να εγκρίνουν το αίτημα για να ολοκληρωθεί η διαδικασία. Σημειώνεται ότι από τον Απρίλιο του 2026 επανέρχεται η δυνατότητα πληρωμής τελών “με τον μήνα” για όσους θελήσουν προσωρινή άρση ακινησίας.

Οι απαλλαγές

Υπάρχουν όμως κι απαλλαγές από την πληρωμή των τελών κυκλοφορίας κι αυτές αφορούν συγκεκριμένες κατηγορίες των κοινοφελών ιδρυμάτων και οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών που εξυπηρετούν άμεσα κοινωνικούς και ανθρωπιστικούς σκοπούς, όπως π.χ. ασθενοφόρα, κινητές ιατρικές μονάδες, μονάδες αιμοδοσίας ή και κινητές αίθουσες διδασκαλίας.

Πηγή: OT.GR