Λίγες ημέρες απομένουν για την πληρωμή των τελών κυκλοφορίας 2026 έως και την 31η Δεκεμβρίου με το ενδεχόμενο της παράτασης να αποκλείεται και τα τσουχτερά πρόστιμα να παραμονεύουν για τους … ξεχασιάρηδες.

Έστω κι αν η ΑΑΔΕ διευκρινίζει ότι τα πρόστιμα θα είναι κλιμακωτά, ανάλογα με το κατά πόσο θα καθυστερήσει κανείς να τα πληρώσει.

Πώς πληρώνουμε τα τέλη κυκλοφορίας

Κατ’ αρχάς οι ιδιοκτήτες οχημάτων θα πρέπει να κατεβάσουν ηλεκτρονικά το σχετικό έντυπο από την πλατφόρμα της ΑΑΔΕ και έπειτα έχουν στη διάθεσή τους τρεις τρόπους για να εξοφλήσουν τα τέλη κυκλοφορίας.

Μπορούν να τα πληρώσουν μέσω: ATM ή APS με σάρωση του QR code που υπάρχει στο ειδοποιητήριο και να ακολουθήσουν βήμα-βήμα τη σχετική διαδικασία, e-banking χρησιμοποιώντας τον κωδικό RF που αναγράφεται στο έντυπο ή μέσω τράπεζας ή ΕΛΤΑ αν επιθυμούν φυσική παρουσία και έχοντας μαζί τους εκτυπωμένο το ειδοποιητήριο.

Ο «πέλεκυς» των προστίμων

Για όσους όμως δεν προνοήσουν να εξοφλήσουν εγκαίρως τα τέλη κυκλοφορίας από την 1η Ιανουαρίου του 2026 θα ενεργοποιηθούν αυτόματα οι προσαυξήσεις οι οποίες έχουν ως εξής:

Αν τα τέλη κυκλοφορίας πληρωθούν μέσα στον Ιανουάριο η προσαύξηση ανέρχεται σε 25%

Αν πληρωθούν τον Φεβρουάριο η προσαύξηση είναι 50%

Κι αν πληρωθούν από τον Μάρτιο και μετά η προσαύξηση είναι 100%

Εν τω μεταξύ όσοι δεν σκοπεύουν να χρησιμοποιήσουν το όχημά τους μέσα στο 2026, μπορούν να το θέσουν σε ηλεκτρονική ακινησία μέσω της πλατφόρμας myCar, ενώ από τον Απρίλιο του 2026 επανέρχεται η δυνατότητα πληρωμής τελών ανά μήνα για όσους θελήσουν προσωρινή άρση ακινησίας.

Οι απαλλαγές

Υπάρχουν όμως κι απαλλαγές από την πληρωμή των τελών κυκλοφορίας κι αυτές αφορούν συγκεκριμένες κατηγορίες των κοινοφελών ιδρυμάτων και οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών που εξυπηρετούν άμεσα κοινωνικούς και ανθρωπιστικούς σκοπούς, όπως π.χ. ασθενοφόρα, κινητές ιατρικές μονάδες, μονάδες αιμοδοσίας ή και κινητές αίθουσες διδασκαλίας.

Πηγή: OT.GR