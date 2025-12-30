Σήμερα και αύριο μπορούν οι ιδιοκτήτες ακινήτων να πληρώσουν τα τέλη κυκλοφορίας, ενώ όσοι δεν το κάνουν θα κληθούν να πληρώσουν κλιμακωτά πρόστιμα.

Αν κάποιος καθυστερήσει λίγες ημέρες και εξοφλήσει τα τέλη κυκλοφορίας μέσα στον Ιανουάριο, το πρόστιμο ανέρχεται στο 25% της αξίας των τελών. Από τον Φεβρουάριο η προσαύξηση ανεβαίνει στο 50%, ενώ από 1η Μαρτίου και μετά, όποιος δεν έχει πληρώσει, καλείται να καταβάλει διπλό ποσό. Το πρόστιμο δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να είναι μικρότερο από 30 ευρώ, ακόμη και για οχήματα με χαμηλά τέλη.

Τέλη κυκλοφορίας: Πώς πληρώνονται

Χωρίς σύνδεση στο TAXISnet

Επισκεφθείτε τη σελίδα myAADE. Επιλέξτε «Ψηφιακές υπηρεσίες > myCAR > Οχήματα > Τέλη Κυκλοφορίας χωρίς TAXISnet». Εισάγετε τον ΑΦΜ, τον αριθμό κυκλοφορίας του οχήματος και το έτος τελών. Εκτυπώστε το ειδοποιητήριο και προχωρήστε στην πληρωμή.

Η πλατφόρμα myCAR

Στην πλατφόρμα της ΑΑΔΕ υπάρχουν δύο εφαρμογές:

Η πρώτη είναι τα «Τέλη Κυκλοφορίας Οχημάτων», όπου οι ιδιοκτήτες/κάτοχοι οχημάτων έχουν τη δυνατότητα ενημέρωσης για:

πληροφορίες για τα οχήματά τους,

τους κωδικούς πληρωμής τελών κυκλοφορίας για αυτά,

τους κωδικούς πληρωμής σε υπολογιστικό φύλλο (excel), σε περίπτωση πλήθους οχημάτων

να λάβουν τη σχετική βεβαίωση για οχήματα ιδιοκτησίας τους προκειμένου να τη χρησιμοποιήσουν για μεταβίβαση οχήματος, εξαγωγή

οχήματος στο εξωτερικό, επαναταξινόμηση οχήματος

πιθανή οφειλή για τα Τέλη Κυκλοφορίας

Η δεύτερη, έχει τίτλο «Ψηφιακή Ακινησία/Κυκλοφορία» και σε αυτή, οι ιδιοκτήτες/κάτοχοι οχημάτων έχουν τη δυνατότητα:

να θέσουν επιβατικά και δίκυκλα Ιδιωτικής Χρήσης οχήματα σε ψηφιακή ακινησία,

να άρουν την ψηφιακή ακινησία,

να ανακτήσουν ήδη υποβληθείσες δηλώσεις

Σημειώνεται, ότι προκειμένου τα οχήματα να τεθούν σε ψηφιακή ακινησία/κυκλοφορία, θα πρέπει να βρίσκονται σε κυκλοφορία/ακινησία, αντίστοιχα, και οι πινακίδες και τα υπόλοιπα στοιχεία κυκλοφορίας τους να βρίσκονται στην κατοχή των ιδιοκτητών τους.