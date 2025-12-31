Εκπνέει σήμερα Τετάρτη 31 Δεκεμβρίου η ημερομηνία για την πληρωμή των τελών κυκλοφορίας 2026, με το αρμόδιο υπουργείο να ξεκαθαρίζει ότι δεν πρόκειται να δοθεί καμία παράταση.

Ιδιαίτερα αυστηρά θα είναι τα πρόστιμα για όσους καθυστερήσουν την πληρωμή των τελών κυκλοφορίας. Οι ιδιοκτήτες οχημάτων που δεν θα τα εξοφλήσουν εγκαίρως κινδυνεύουν με επιβάρυνση που μπορεί να φτάσει έως και το 100% του αρχικού ποσού.

Τα πρόστιμα

Όπως διευκρίνισε η ΑΑΔΕ, οι προσαυξήσεις θα επιβάλλονται κλιμακωτά, ανάλογα με τη διάρκεια της καθυστέρησης.

Πληρωμή εντός Ιανουαρίου: Προσαύξηση +25%

Πληρωμή εντός Φεβρουαρίου: Προσαύξηση +50%

Πληρωμή από Μάρτιο και μετά: Προσαύξηση +100%

Ανεξάρτητα από το ύψος των τελών, το πρόστιμο δεν μπορεί να είναι μικρότερο από 30 ευρώ.

Πώς πληρώνονται τα τέλη κυκλοφορίας 2026

Η διαδικασία ξεκινά με τη λήψη του ειδοποιητηρίου από την πλατφόρμα της ΑΑΔΕ. Οι ιδιοκτήτες οχημάτων κατεβάζουν το σχετικό έντυπο ηλεκτρονικά και στη συνέχεια επιλέγουν έναν από τους τρεις διαθέσιμους τρόπους πληρωμής:

ATM ή APS: Σάρωση του QR code που αναγράφεται στο ειδοποιητήριο και ολοκλήρωση της πληρωμής βήμα-βήμα.

e-banking: Χρήση του 23ψήφιου κωδικού RF που αναγράφεται στο έντυπο.

Τράπεζες ή ΕΛΤΑ: Εξόφληση με φυσική παρουσία, έχοντας μαζί το εκτυπωμένο ειδοποιητήριο.

Ηλεκτρονική ακινησία

Όσοι δεν σκοπεύουν να χρησιμοποιήσουν το όχημά τους μέσα στο 2026, μπορούν να το θέσουν σε ηλεκτρονική ακινησία μέσω της πλατφόρμας myCar, χωρίς επίσκεψη στην Εφορία.

Για τη δήλωση απαιτούνται:

ο αριθμός κυκλοφορίας του οχήματος,

στοιχεία διεύθυνσης του κατόχου,

δήλωση χώρου στάθμευσης (ιδιόκτητος, ενοικιασμένος ή παραχωρημένος).

Σε περίπτωση συνιδιοκτησίας, οι υπόλοιποι συνιδιοκτήτες ειδοποιούνται αυτόματα και πρέπει να εγκρίνουν το αίτημα για να ολοκληρωθεί η διαδικασία. Σημειώνεται ότι από τον Απρίλιο του 2026 επανέρχεται η δυνατότητα πληρωμής τελών «με τον μήνα» για όσους θελήσουν προσωρινή άρση ακινησίας.

