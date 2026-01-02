Ο πρόεδρος της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο δήλωσε σε συνέντευξη την Πρωτοχρονιά ότι η χώρα του είναι πρόθυμη να δεχτεί αμερικανικές επενδύσεις στον πετρελαϊκό τομέα, να συνεργαστεί στην καταπολέμηση του εμπορίου ναρκωτικών και να διεξαγάγει σοβαρές συνομιλίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

«Πρέπει να αρχίσουμε να μιλάμε σοβαρά, με τα γεγονότα στα χέρια μας», δήλωσε ο Μαδούρο στην ετήσια συνέντευξή του με έναν Ισπανό δημοσιογράφο, η οποία δημοσιεύθηκε αρχικά στην μεξικανική εφημερίδα La Jornada και μεταδόθηκε από την κρατική τηλεόραση της Βενεζουέλας την Πρωτοχρονιά.

«Αν θέλουν να μιλήσουν σοβαρά για μια συμφωνία για την καταπολέμηση του εμπορίου ναρκωτικών, είμαστε έτοιμοι… Αν θέλουν το πετρέλαιο της Βενεζουέλας, η Βενεζουέλα είναι έτοιμη να δεχτεί επενδύσεις από τις ΗΠΑ, όπως αυτές της Chevron, όποτε, όπου και όπως θέλουν να τις πραγματοποιήσουν».

Τα σχόλια αυτά απηχούν προηγούμενες δηλώσεις του Μαδούρο σχετικά με την προθυμία του να διαλογιστεί με τον Ντόναλντ Τραμπ, ακόμη και αν ο πρόεδρος των ΗΠΑ έχει εντείνει την πίεση στον Μαδούρο – συμπεριλαμβανομένων των διευρυμένων κυρώσεων, της ενίσχυσης της αμερικανικής στρατιωτικής παρουσίας στην περιοχή και των περισσότερων από δύο δωδεκάδων επιθέσεων σε πλοία που φέρονται να εμπλέκονται σε διακίνηση ναρκωτικών στον Ειρηνικό Ωκεανό και την Καραϊβική Θάλασσα.

Ο Μαδούρο δήλωσε ότι η πίεση αποτελεί μια προσπάθεια να αποκτήσουν τον έλεγχο των τεράστιων φυσικών πόρων της Βενεζουέλας. «Ποιος είναι ο στόχος των Ηνωμένων Πολιτειών; Το έχουν πει», δήλωσε ο Μαδούρο στη συνέντευξη. «Να αρπάξουν όλο το πετρέλαιο της Βενεζουέλας… το χρυσό, τα σπάνια μέταλλα».

Ο Μαδούρο επιμένει ότι τα ναρκωτικά δεν προέρχονται από τη χώρα του

Ο Τραμπ δήλωσε αυτή την εβδομάδα ότι οι αμερικανικές δυνάμεις χτύπησαν μια αποβάθρα στη Βενεζουέλα που χρησιμοποιείται για τη φόρτωση ναρκωτικών, αλλά δεν έδωσε λεπτομέρειες για την τοποθεσία της. Ο Μαδούρο δεν επιβεβαίωσε την επίθεση στη συνέντευξη, αλλά είπε ότι ενδέχεται να συζητήσει το θέμα τις επόμενες ημέρες.

«Αυτό που μπορώ να πω είναι ότι το εθνικό αμυντικό μας σύστημα, το οποίο συνδυάζει λαϊκές, στρατιωτικές και αστυνομικές δυνάμεις, έχει εγγυηθεί και θα εγγυηθεί την εδαφική ακεραιότητα (και) την ειρήνη της χώρας», δήλωσε ο Μαδούρο. Ένα blog που συνδέεται με το κυβερνών κόμμα της Βενεζουέλας ανέφερε αυτή την εβδομάδα ότι η τοποθεσία της επίθεσης ήταν μια στενή λωρίδα ακτής στη χερσόνησο La Guajira.

Ο Μαδούρο έχει αρνηθεί τις κατηγορίες των ΗΠΑ ότι η χώρα του είναι ένα ναρκοκράτος. Δήλωσε ότι η κοκαΐνη που διακινείται λαθραία στην περιοχή προέρχεται από τη γειτονική Κολομβία και ότι η Βενεζουέλα διαθέτει «το τέλειο μοντέλο» για την καταπολέμηση της διακίνησης ναρκωτικών.

Οι κυρώσεις μειώνουν τις εξαγωγές πετρελαίου στα μισά

Οι κυρώσεις των ΗΠΑ και οι πρόσφατες κατασχέσεις πετρελαιοφόρων έχουν μειώσει στα μισά το κανονικό ποσοστό εξαγωγών πετρελαίου της Βενεζουέλας, αν και η μεγάλη αμερικανική εταιρεία Chevron, η οποία διαθέτει ειδική άδεια από τις Ηνωμένες Πολιτείες για την εξαγωγή πετρελαίου από τη Βενεζουέλα, συνέχισε τις εξαγωγές.

Οι ροές ξένου συναλλάγματος προς τον ιδιωτικό τομέα της Βενεζουέλας αναμένεται να μειωθούν λόγω της μείωσης των εξαγωγών πετρελαίου, πυροδοτώντας τον πληθωρισμό και επιδεινώνοντας τις ήδη δύσκολες οικονομικές συνθήκες για τους Βενεζουελανούς. Το νόμισμα μπολίβαρ υποτιμήθηκε κατά 83% κατά τη διάρκεια του 2025.

Τα διεθνή ομόλογα της Βενεζουέλας που έχουν κηρυχθεί σε αθέτηση πληρωμών διαπραγματεύονται σε πολύ χαμηλά επίπεδα, αν και η τιμή τους έχει σχεδόν διπλασιαστεί από την ανάληψη της προεδρίας από τον Τραμπ τον Ιανουάριο του 2025, τροφοδοτούμενη από τις ελπίδες για αλλαγή της κυβέρνησης.