Πρόοδο στις συνομιλίες για τον τερματισμό του πολέμου της Ουκρανίας, διαπιστώνει ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο σε δηλώσεις του, ξεκαθαρίζοντας όμως ότι υπάρχει αρκετός ακόμη δρόμος να διανυθεί, για να υπάρξει συμφωνία. Όπως τόνισε: «Τα τελευταία ζητήματα σε μια διαπραγμάτευση είναι πάντα τα πιο σκληρά».

Ο Ρούμπιο έσπευσε να υπογραμμίσει ότι οι συνομιλίες που συνεχίζονται, δεν αποσκοπούν στο να επιβληθεί μια συμφωνία σε κανένα από τα εμπλεκόμενα μέρη, ενώ ξεκαθάρισε παράλληλα ότι η διαδικασία που έχει ξεκινήσει θα πρέπει να οδηγήσει σε μια διαρκή και βιώσιμη λύση.

Τι είπε για Βενεζουέλα

Αναφερόμενος στη Βενεζουέλα, ο Ρούμπιο υποστήριξε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν ανησυχούν για ενδεχόμενη κλιμάκωση με τη Ρωσία στο συγκεκριμένο ζήτημα, προσθέτοντας ότι ήταν αναμενόμενο η Μόσχα να προσφέρει ρητορική στήριξη στο καθεστώς Μαδούρο.

Τόνισε ότι οι ΗΠΑ δεν αναγνωρίζουν τη νομιμότητα του Νικολάς Μαδούρο και ότι βασικός στόχος της αμερικανικής πολιτικής είναι η περιφερειακή σταθερότητα και ασφάλεια, καθώς και η προάσπιση των εθνικών συμφερόντων των Ηνωμένων Πολιτειών.

Επισήμανε επίσης ότι ένοπλες οργανώσεις όπως οι ELN και FARC δρουν ανοιχτά και ελέγχουν εδάφη εντός της Βενεζουέλας, γεγονός που αποτελεί βασικό σημείο ανησυχίας για την Ουάσινγκτον.

Τέλος, αναφερόμενος σε άλλα διεθνή ζητήματα, δήλωσε ότι αν η Χαμάς βρεθεί ξανά σε θέση να απειλήσει ή να επιτεθεί στο Ισραήλ, δεν μπορεί να υπάρξει ειρήνη, ενώ για το Σουδάν τόνισε πως άμεσος στόχος των ΗΠΑ είναι η παύση των εχθροπραξιών και η επίτευξη ανθρωπιστικής εκεχειρίας με την είσοδο του νέου έτους.