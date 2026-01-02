Ρεβεγιόν, οικογενειακά καλέσματα, πάρτι και βεγγαλικά μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες. Για τους περισσότερους ανά την υφήλιο αυτά συμπεριλαμβάνονταν στον εφετινό εορτασμό για την αλλαγή του χρόνου. Για κάποιους άλλους όμως, τηλεθεατές και θαυμαστές του «Stranger Things» που προβάλλεται στο Netflix, το ξενύχτι εκείνης της βραδιάς είχε να κάνει με την προβολή του τελευταίου επεισοδίου της χρονιάς.

Στις ΗΠΑ μάλιστα, πολλοί το συνδύασαν με έξοδο μια και υπήρχε η δυνατότητα το διάρκειας 2 ωρών επεισόδιο να προβληθεί και από κινηματογραφικές αίθουσες. Το αποτέλεσμα, έσοδα γύρω στα 25-28 εκατομμύρια δολάρια σε μία μόλις βραδιά.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του Variety, το αμερικανικό κοινό κατέκλυσε τις αίθουσες για να αποχαιρετήσει τη σειρά, η οποία «αποτελεί έναν φόρο τιμής στις περιπέτειες φαντασίας της δεκαετίας του 1980 όπως τα “The Goonies” και “E.T.” και έχει εξελιχθεί σε μία από τις δημοφιλέστερες σειρές στην ιστορία του Netflix».

Αν και είναι δύσκολο να υπάρξει ακριβές νούμερο εσόδων επειδή η τιμολόγηση των εισιτηρίων γινόταν με διαφορετικό τρόπο σε κάθε σινεμά -για παράδειγμα, οι αλυσίδες AMC και Cinemark χρέωσαν 20 δολάρια για κουπόνι κατανάλωσης, ενώ τα Regal Cinemas χρέωσαν 11 δολάρια, μια έμμεση αναφορά στον χαρακτήρα που υποδύεται η Μίλι Μπόμπι Μπράουν-, ωστόσο, οι αδελφοί Ντάφερ, δημιουργοί της σειράς, ανακοίνωσαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι πουλήθηκαν 1,1 εκατ. κουπόνια.

Σε συνέχεια της συνεργασίας ελπίζουν οι κινηματογραφικές αίθουσες

Η επιτυχής συνεργασία της τελευταίας μέρας του 2025 έρχεται στον απόηχο της προσπάθειας του Netflix να εξαγοράσει την Warner Bros, κάτι που οι μεγάλοι κινηματογράφοι φοβούνται ότι θα μειώσει το χρονικό διάστημα μεταξύ της κινηματογραφικής πρεμιέρας μιας ταινίας και της διάθεσής της στις οικιακές πλατφόρμες.

Πολλές φορές μάλιστα, αιθουσάρχες έχουν αρνηθεί να προβάλλουν ταινίες της πλατφόρμας επειδή δεν τηρούνται τα παραδοσιακά θεατρικά «παράθυρα» προβολής.

Πάντως, αυτή η οικονομική ενίσχυση της τελευταίας στιγμής ήταν η ανάσα αισιοδοξίας που χρειάζονταν οι κινηματογραφικές αίθουσες, οι οποίες καταγράφουν ισχυρή εορταστική περίοδο έπειτα από μια απογοητευτική χρονιά. Οι εγχώριες πωλήσεις εισιτηρίων, να και αυξημένες κατά 1,5% από πέρυσι, έκαναν μόλις 8,9 δισ. δολάρια περίπου, σημαντικά χαμηλότερα από τα 11 δισ. δολάρια που παρήγαγε η αγορά πριν από την COVID. Αλλες επιτυχίες του 2025 ήταν τα «Avatar Fire and Ash», «The Housemaid» και «Marty Supreme».

Σήμερα πάντως, δεύτερη μέρα του νέου έτους, ο επικεφαλής της AMC, Άνταν Άρον, άφησε να εννοηθεί ότι η πλατφόρμα θα αναζητήσει περισσότερους τρόπους για να προβάλλεται το περιεχόμενό της στη μεγάλη οθόνη. Ίδωμεν -είτε στη μικρή είτε στη μεγάλη οθόνη.