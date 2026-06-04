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Αυτή την Κυριακή 7 Ιουνίου, το ΒΗΜΑgazino κυκλοφορεί με ΤΟ ΒΗΜΑ και προσκαλεί τους αναγνώστες σε μια συναρπαστική περιήγηση στον κόσμο των μεγάλων ιδεών, του πολιτισμού, της δημιουργίας και των προσωπικοτήτων που διαμορφώνουν τη σύγχρονη εποχή.

Στο εξώφυλλο, το βλέμμα στρέφεται στο FIFA World Cup 2026, τη διοργάνωση που δεν φιλοδοξεί απλώς να γράψει ιστορία, αλλά να επαναπροσδιορίσει το μέλλον του παγκόσμιου ποδοσφαίρου. Με τη Βόρεια Αμερική να μετατρέπεται στο επίκεντρο του αθλητικού πλανήτη, το μεγαλύτερο Παγκόσμιο Κύπελλο που έχει διοργανωθεί ποτέ φέρνει το ποδόσφαιρο αντιμέτωπο με το αμερικανικό όνειρο, σε μια συνάντηση που αναμένεται να αλλάξει τους κανόνες του παιχνιδιού εντός και εκτός γηπέδων.

Στις σελίδες του περιοδικού, η σεφ Αγγελική Χαραμή, δημιουργός του ιδιαίτερου γαστρονομικού concept Omnia στους Δολομίτες και του vegan gourmet εστιατορίου του Koukoumi Vegan Hotel στη Μύκονο, μιλά για τη βιωματική διάσταση της κουζίνας της, τη δημιουργικότητα ως καθημερινή πράξη αναζήτησης και τον τρόπο με τον οποίο οι περιορισμοί μπορούν να μετατραπούν σε πολύτιμη πηγή έμπνευσης.

Με αφορμή τη συμπλήρωση 150 ετών από τον θάνατο της Γεωργίας Σάνδη, το ΒΗΜΑgazino επιστρέφει στη ζωή και στο έργο μιας από τις πρώτες μεγάλες διεθνείς μορφές της γυναικείας χειραφέτησης, μιας γυναίκας που αψήφησε τις κοινωνικές συμβάσεις της εποχής της και διεκδίκησε το δικαίωμα στην ελευθερία της σκέψης και της έκφρασης.

Ο διεθνούς φήμης γάλλος τενόρος Ζαν-Φρανσουά Μπορράς, ο οποίος πρωταγωνιστεί στη «Μήδεια» του Κερουμπίνι που παρουσιάζει η Εθνική Λυρική Σκηνή στο Αρχαίο Θέατρο της Επιδαύρου, μιλά για την ανακουφιστική δύναμη της τέχνης σε σκοτεινές εποχές και για τη μοναδική σχέση της όπερας με τα μεγάλα ανθρώπινα συναισθήματα.

Η χορογράφος και ιδρύτρια της ομάδας YELP danceco. Μαριέλα Νέστορα παρουσιάζει τη νέα της δημιουργία «Amnesiac – memory for the future», ένα έργο που διερευνά νέες μορφές συλλογικότητας, ελευθερίας και ανατροπής, ανοίγοντας έναν δημιουργικό διάλογο ανάμεσα στη μνήμη και το μέλλον.

Σε μια ξεχωριστή συνάντηση, η Μαρίνα Σάττι και η Zeyne συνομιλούν για τη συνεργασία τους, τις μουσικές διαδρομές που τις έφεραν κοντά, αλλά και για την απώλεια, την κάθαρση και την ελπίδα που γεννιέται μέσα από τη δημιουργία. Δύο καλλιτέχνιδες που χτίζουν γέφυρες μέσα από τη μουσική και αναζητούν νέους τρόπους επικοινωνίας με το κοινό τους.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η συνέντευξη της Πηνελόπης Κουγιανού-Γκόλντμπεργκ. Με αφορμή την πρόσφατη βράβευσή της από το Ίδρυμα Μποδοσάκη, η διακεκριμένη καθηγήτρια Οικονομικών και Παγκόσμιων Υποθέσεων στο Πανεπιστήμιο Yale και πρώην επικεφαλής οικονομολόγος της Παγκόσμιας Τράπεζας μιλά για την πορεία της στην ακαδημαϊκή κοινότητα, την τεχνητή νοημοσύνη, τις δεξιότητες που απαιτεί το μέλλον και τις σύνθετες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν σήμερα οι διεθνείς αγορές.

Λίγο πριν ταξιδέψει στο 54ο Διεθνές Φεστιβάλ Θεάτρου της Μπιενάλε Βενετίας με τις «Ιαχές», ο Χρήστος Στέργιογλου μιλά για το συλλογικό τραύμα της προσφυγιάς, για την τέχνη ως άσβεστη ελπίδα, για την αξία της ταπείνωσης και για τη διαρκή μάχη του ανθρώπου με το ίδιο του το εγώ.

Τέλος, ο Αιμίλιος Χειλάκης και ο Αλέκος Συσσοβίτης συναντώνται σε μια συνέντευξη χωρίς περιστροφές. Με αφορμή το έργο «Τακούνια στον βάλτο», στο οποίο πρωταγωνιστούν αυτό το καλοκαίρι στην Ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη, οι δύο ηθοποιοί μιλούν ανοιχτά για τη διαφθορά, την τραγωδία των Τεμπών, τις ιδεολογίες, την Αριστερά, τον Αλέξη Τσίπρα και τη Μαρία Καρυστιανού, καταθέτοντας σκέψεις και προβληματισμούς για τη σύγχρονη ελληνική πραγματικότητα, αλλά και για τη ζωή πάνω και κάτω από τη σκηνή.

Ένα τεύχος γεμάτο πρόσωπα, ιδέες, τέχνη, ταξίδια και ιστορίες που φωτίζουν τον κόσμο γύρω μας. Αυτή την Κυριακή 7 Ιουνίου, το ΒΗΜΑgazino κυκλοφορεί με ΤΟ ΒΗΜΑ.