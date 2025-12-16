Μπορεί εμείς να έχουμε την εξεταστική επιτροπή για τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ που έχουν ανεβάσει κατακόρυφα και απροσδόκητα τα νούμερα τηλεθέασης του καναλιού της Βουλής, στις ΗΠΑ όμως, ένα άλλο σκάνδαλο έχει κεντρίσει το ενδιαφέρον του τηλεοπτικού κοινού. Ο λόγος για όσα έχουν δει τα φώτα της δημοσιότητας σχετικά με την εγκληματική δράση του μεγιστάνα της μουσικής βιομηχανίας Sean “Diddy” Combs.

Οχτώ εβδομάδες δικαστικής διαδικασίας, οι λεπτομέρειες της οποίας έκαναν σε πραγματικό χρόνο τον γύρο του κόσμου, μία (ήμι)καταδικαστική απόφαση (αθωώθηκε για κατηγορίες sex trafficking, για εκβιασμό και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, καταδικάστηκε όμως για αδικήματα που σχετίζονται με πορνεία), 4 χρόνια φυλάκισης δεν ήταν αρκετά για να ικανοποιήσουν την όρεξη του κοινού για σχετική πληροφόρηση.

Αυτό δείχνει το γεγονός ότι το ντοκιμαντέρ του «Sean Combs: The Reckoning», ένα ντοκιμαντέρ 4 επεισοδίων που αποκαλύπτει άγνωστες και σκοτεινές πλευρές της ιδιωτικής ζωής του Diddy βρίσκεται στην κορυφή τηλεθέασης του αμερικανικού Netflix με 22 εκατ. θεατές μόνο το πρώτο Σαββατοκύριακο της προβολής του, όπως αναφέρει η Wall Street Journal.

Το πιο ενδιαφέρον όμως ακόμη είναι ότι παραγωγός του ντοκιμαντέρ είναι ο διάσημος ράπερ 50Cent, στον οποίο οι τηλεθεατές αποδίδουν σημαντικό ρόλο στην αποκάλυψη λεπτομερειών που οδήγησαν στην δίωξη του Sean Combs.

Η ενεργός συμμετοχή του 50 Cent στην αποκαθήλωση του Diddy

Επί 2 ολόκληρα χρόνια, αναφέρει η εφημερίδα, ο Κέρτις Τζάκσον, γνωστός ως 50 Cent, παρακολουθούσε από κοντά την παραγωγή της docu-series που αφορούσε τον διαχρονικό του αντίπαλo στη χιπ χοπ σκηνή, Σον Κομπς. Για μερίδα θεατών, αποτελεί μια προσωπική επιχείρηση σπίλωσης του ονόματος του Diddy. Το κοινό καταναλώνει με μανία οποιαδήποτε πληροφορία προβάλλει το νοτικμαντέρ, για να μάθει περισσότερα για τον έκπτωτο μεγιστάνα, αλλά και για το ευρύτερο πλαίσιο γύρω από την ιστορία της hip hop.

Εντυπωσιάζουν οι αναφορές που γίνονται στον τρόπο λειτουργίας της δισκογραφικής Bad Boy του Combs και στον ρόλο του στην αντιπαλότητα που οδήγησε στην εν ψυχρώ δολοφονία των αγαπημένων old school ράπερ, Tupac Shakur και Notorious B.I.G.

Φυσικά, η άλλη πλευρά απειλεί να κινηθεί νομικά εναντίον του Netflix για το ντοκιμαντέρ, υποστηρίζοντας ότι κρίσιμα πλάνα χρησιμοποιήθηκαν χωρίς άδεια και ότι το project δεν είναι αντικειμενικό, αλλά επηρεασμένο από την εχθρότητα που, όπως λέει, τρέφει απέναντί του ο Τζάκσον. Μάλιστα, εκπρόσωπος του Diddy κατηγορεί το Netflix ότι παρέδωσε το όλο εγχείρημα σε έναν αντίπαλο με ξεκάθαρη προσωπική ατζέντα και ότι παρανόμως χρησιμοποιήθηκαν επιβαρυντικά πλάνα.

Η πλατφόρμα απαντά ότι ο 50 Cent έχει ρόλο executive producer, χωρίς δημιουργικό έλεγχο και υπερασπίστηκε την κυκλοφορία της σειράς, η οποία σκηνοθετήθηκε από την Αλεξάντρια Στέιπλτον, της οποίας η προηγούμενη δουλειά περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, ένα ντοκιμαντέρ για τον Ρέτζι Τζάκσον.

Οι «γαργαλιστικές» αποκαλύψεις του ντοκιμαντέρ

Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με βιντεάκια, reels και memes, οι θεατές δείχνουν να απολαμβάνουν τις αποκαλύψεις και την όλη διαμάχη που έχει ξεσπάσει. Αποδίδουν στον 50 Cent την πρωτοβουλία της συσυτηματικής έρευνας για να αποκαλύψει τα πιο σκοτεινά στοιχεία της υπόθεσης, ανάμεσά τους και τη μαρτυρία μέλους συμμορίας που κατέθεσε στην αστυνομία ότι ο Combs έδωσε εντολή για τον πυροβολισμό του Tupac Shakur, παρόλο που ο ίδιος έχει αρνηθεί οποιαδήποτε συμμετοχή..

Όπως αποκαλύπτει η Wall Street Journal, ο 50 Cent επιμένει ότι το ντοκιμαντέρ το διαμόρφωσε η Στέιπλτον, με ψυχραιμία και αντικειμενικότητα και όχι εντυπωσιοθηρικά. Βασίζεται σε συνεντεύξεις ανθρώπων που βρέθηκαν κάποτε στο περιβάλλον του Combs, ώστε να σκιαγραφηθεί ένα μοτίβο χειριστικής συμπεριφοράς σε βάθος δεκαετιών, το οποίο καταλήγει σε καταιγισμό καταγγελιών για σεξουαλική κακοποίηση.

Λέει ότι ο δικός του ρόλος στα παρασκήνια ήταν συμβουλευτικός σε ό,τι αφορά τη hip hop και διαμεσολαβητικός στην εξασφάλιση συνεντεύξεων, σημειώνοντας ότι δεν ήταν παρών όταν αυτές πραγματοποιήθηκαν.

«Κάποιοι άνθρωποι θα ένιωθαν άβολα να μιλήσουν στην Άλεξ [τη σκηνοθέτρια] αν δεν τη γνώριζαν ή αν δεν ήξεραν την οπτική της», λέει. «Είναι πολύ πιο εύκολο για μένα να επικοινωνήσω με ανθρώπους που μπορούν να τους πάρουν τηλέφωνο και να πουν “ο 50 θέλει να μιλήσει μαζί σου”. Με ακούν να λέω: “Κοίτα, δεν είναι hit piece, θέλω απλώς να πεις την ιστορία σου”».

Ποια είναι τα πρόσωπα που οι γνωριμία τους με τον τζάκσον οδήγησε σε δηλώσεις; Μεταξύ άλλων, ο τραγουδιστής της R&B Al B. Sure! και ο Kirk Burrowes, συνιδρυτής της Bad Boy, του οποίου οι παρατηρήσεις διατρέχουν ολόκληρη τη σειρά. Ο δεύτερος μάλιστα, αντλεί στοιχεία από τα λογιστικά του αρχεία για να στηρίξει τους ισχυρισμούς του, συμπεριλαμβανομένεης της καταγγελίας ότι ο Combs αθέτησε την υπόσχεσή του να καλύψει τα έξοδα της δημόσιας κηδείας του Notorious B.I.G.

Στη σειρά συμμετέχουν επίσης γυναίκες που συνδέθηκαν με τον Combs, όπως η φερόμενη ως θύμα του μεγιστάνα, Aubrey O’Day και η Capricorn Clark, πρώην δεξί του χέρι στην Bad Boy. Η τραγουδίστρια Cassie Ventura, πρώην σύντροφός του, δεν δίνει συνέντευξη στο ντοκιμαντέρ, αν και το δεύτερο μισό της σειράς περιστρέφεται γύρω από τη δική της υπόθεση. Από τα πιο ενδιαφέροντα στοιχεία του ντοκιμαντέρ είναι το υλικό που γυρίστηκε από άτομο του περιβάλλοντος του Diddy τις ημέρες πριν από τη σύλληψή του.

Το βίντεο, που ανοίγει και κλείνει τη σειρά, τον δείχνει να μαλώνει τηλεφωνικά με τη νομική του ομάδα και να αναζητά τρόπους να αποκαταστήσει τη φήμη του απέναντι στο κοινό και σε ενδεχόμενους ενόρκους. Σε μια χαρακτηριστική στιγμή, τους παροτρύνει να προσλάβουν «κάποιον που έχει δουλέψει στο πιο βρόμικο από τα βρόμικα πεδία των media και της προπαγάνδας».

Ο «πολεμοχαρής» 50 Cent και οι προηγούμενες κόντρες του

Την ίδια στιγμή, ο 50 Cent απολαμβάνει την επιτυχία και τη φασαρία που συνοδεύει το νέο ντοκιμαντέρ. Μια κατάσταση η οποία τού είναι αρκετά οικεία αφού, από το 2003 που έκανε την εμφάνισή του στη μουσική σκηνή με το «Get Rich or Die Tryin’», αποτελεί μία από τις πιο συγκρουσιακές μορφές του κόσμου του θεάματος.

Θρυλική είναι η κόντρα του με τον Ja Rule. Ο 50 Cent έχει ομολογήσει σε συνέντευξή του ότι σε μια συναυλία του Ja Rule είχε αγοράσει τα εισητήρια για όλες τις θέσεις στις 4 πρώτες σειρές έτσι ώστε όταν θα έβγαινε στην σκηνή να αντίκρυζε άδεια καθίσματα. Επίσης, ας μην ξεχνάμε ότι και πριν γίνει διάσημος, ο Τζάκσον έχει υπάρξει στόχος με 9 πυροβολισμούς σε ολόκληρο το σώμα του

Ο 50χρονος πλέον hip hopper φαίνεται επίσης, να έχει αλλάξει επάγγελμα. Στο ενεργητικό του περιλαμβάνονται περισσότερες από 12 τηλεοπτικές σειρές και ταινίες, μια δραστηριότητα που ξεκίνησε το 2014, χρονιά που κυκλοφόρησε και το τελευταίο του στούντιο άλμπουμ.

Η τηλεοπτική του διαδρομή ξεκίνησε με το Power, ένα σκληρό δράμα που παρήγαγε και στο οποίο πρωταγωνίστησε. Έκανε πρεμιέρα στο Starz το 2014 και εξελίχθηκε σε franchise με τέσσερα spin-offs. Τα τελευταία χρόνια έχει στραφεί και στο true crime, με σειρές για τις δολοφονίες στο Gilgo Beach της Νέας Υόρκης και άλλα παρόμοια θέματα.

Τον Ιανουάριο αναμένεται η κινηματογραφική ταινία «Moses the Black», παραγωγής της G-Unit Film & Television, μια σύγχρονη εκδοχή της ιστορίας του αγίου του 4ου αιώνα από τον οποίο εμπνέεται.

Στο Shreveport της Λουιζιάνα αναπτύσσει ένα συγκρότημα στούντιο για κινηματογραφικές και τηλεοπτικές παραγωγές. Παράλληλα, οι επιχειρηματικές του δραστηριότητες εκτείνονται και εκτός ψυχαγωγίας, με brands κονιάκ και σαμπάνιας.

Συνεχίζει να γράφει μουσική για τα πρότζεκτ του, όπως theme songs, μεταξύ άλλων για την επερχόμενη σειρά «Fightland», ένα δράμα πυγμαχίας που γυρίστηκε στο Λονδίνο. Όμως, όπως λέει, έχει παραδώσει το κυνήγι των κορυφαίων θέσεων στα charts στους νεότερους ράπερ. «Απλώς δεν πιστεύω ότι στα 50 σου πρέπει να είσαι ο Νο 1 καλλιτέχνης της hip hop», καταλήγει.