Παρά την εμμονή της εποχής με το «καινούργιο», την αναβάθμιση και την αδιάκοπη τεχνολογική πρόοδο, τα ενσύρματα ακουστικά επιστρέφουν. Όχι ως μετά-ειρωνικό throwback ή περιθωριακή ιδιοτροπία, αλλά ως μια σαφής πολιτισμική, αισθητική και πρακτική επιλογή. Η επιστροφή τους λέει περισσότερα για τον τρόπο που ζούμε σήμερα παρά για τη νοσταλγία του παρελθόντος.

Αναλυτικά δεδομένα αναζήτησης δείχνουν ότι το ενδιαφέρον για τους όρους “wired headphones” και “wired earphones” αυξάνεται σταθερά μέσα στο 2025, με κορύφωση προς το τέλος του έτους, μια περίοδο που συμπίπτει με αγορές, επιστροφή στη φοιτητική καθημερινότητα και γενικότερη αναζήτηση πιο οικονομικών και αξιόπιστων λύσεων. Παράλληλα, αναλύσεις αγοράς καταγράφουν ότι τα ενσύρματα ακουστικά διατηρούν περίπου το 10% της συνολικής αγοράς ήχου και, παρά την κυριαρχία των Bluetooth, εμφανίζουν αναμενόμενη ανάπτυξη με ετήσιο ρυθμό 6,5% έως 9,5%.

Πρόκειται για μια μετρήσιμη, σταθερή παρουσία που αποκτά και κοινωνική ορατότητα: όπως καταγράφει και ο Guardian, όλο και περισσότεροι άνθρωποι —ιδίως νέοι— επιστρέφουν στα καλώδια στην καθημερινή τους μετακίνηση, μετατρέποντας μια πρακτική επιλογή σε πολιτισμικό φαινόμενο.

View this post on Instagram A post shared by WIREDITGIRLS (@wireditgirls)

Η ασύρματη επανάσταση που οδήγησε σε κορεσμό

Για πολλούς, τα ασύρματα ακουστικά υπήρξαν επαναστατικά. Απελευθέρωσαν την ακρόαση από τα καλώδια, έκαναν τη μουσική μόνιμο συνοδό της καθημερινότητας και μετέτρεψαν το σπίτι, τη μετακίνηση, το γυμναστήριο ακόμα και τις πιο μικρές στιγμές, όπως το στρώσιμο του κρεβατιού, το πλύσιμο των πιάτων, το περπάτημα μέχρι το περίπτερο. σε στιγμές με soundtrack.

Για ανθρώπους που μισούν την ησυχία, που ακούν επανειλημμένα τα ίδια κομμάτια, που θέλουν να έχουν μονίμως ένα podcast στα αυτιά τους, αυτή η ασύρματη ελευθερία έμοιαζε σωτήρια. Η μουσική μπορούσε πια να παίζει αθόρυβα, χωρίς να ενοχλεί συγκατοίκους και συναδέλφους, χωρίς ηχεία και περιορισμούς. Κάπου εκεί, όμως, άρχισε να εμφανίζεται ένας υπερκορεσμός με τα ασύρματα ακουστικά.

View this post on Instagram A post shared by WIREDITGIRLS (@wireditgirls)

Η υπόσχεση του πλήρως ασύρματου μέλλοντος έφερε μαζί της μια νέα υπερβολή: τη διαρκή ακρόαση. Όταν η μουσική είναι διαθέσιμη κάθε δευτερόλεπτο, κινδυνεύει να μετατραπεί σε ηχητικό φόντο. Η τέχνη γίνεται συνήθεια και η συνήθεια μειώνει την αξία της. Είναι πράγματι απαραίτητο να ακούμε μουσική στο περπάτημα λίγων δευτερολέπτων μέχρι το περίπτερο ή απλώς γεμίζουμε ένα κενό που δεν χρειάζεται γέμισμα;

Ταυτόχρονα, τα ασύρματα ακουστικά άλλαξαν ριζικά τον δημόσιο χώρο. Καφέ, πεζοδρόμια, μέσα μεταφοράς έγιναν διάδρομοι μοναχικών σωμάτων σε παράλληλες πραγματικότητες. Τα ασύρματα ακουστικά, σχεδόν αόρατα, δήλωναν μια διακριτική απόσυρση από τον χώρο που μας περιβάλλει.

Οι μητροπόλεις και οι celebrities που αγάπησαν τα ενσύρματα ακυστικά

Κάτι που τα παλαιότερα, εμφανή, ενσύρματα ακουστικά δεν έκαναν ποτέ με την ίδια διακριτικότητα. Δεν είναι τυχαίο, λοιπόν, ότι όλο και περισσότεροι άνθρωποι – κυρίως νεότεροι – επιστρέφουν στα κλασικά λευκά ακουστικά, εκείνα που συνδέθηκαν με τα iPod και την πρώτη γενιά iPhone. Η τάση είναι ορατή παντού, από τους δρόμους του Λονδίνου, στο μετρό της Αθήνας, στις πανεπιστημιουπόλεις της Νέας Υόρκης, τα καφέ του Παρισιού και τα λεωφορεία της Ρώμης. Και φυσικά, στους celebrities.

View this post on Instagram A post shared by billboard (@billboard)

Bella Hadid, Zendaya, Dua Lipa, Lily-Rose Depp, Emily Ratajkowski, Zoë Kravitz, Jacob Elordi, Paul Mescal, ακόμη και η Kamala Harris έχουν εμφανιστεί δημόσια με ενσύρματα ακουστικά. To 2025 η Addison Rae κυκλοφορεί το νέο της τραγούδι «Headphones On» και φυσικά τα ενσύρματα, λευκά ακουστικά έχουν ρόλο πρωταγωνιστικό στο βίντεο κλιπ. Την ίδια χρονιά, το meme του «performative male», συνδέει (no pun intended) τα ενσύρματα ακουστικά με αυτή τη νέα «πάστα» ανδρών.

Όταν το New York Magazine κυκλοφόρησε το ετήσιο τεύχος Reasons to Love New York, το εξώφυλλο έδειχνε διάσημους Νεοϋορκέζους να μοιράζονται ενσύρματα ακουστικά στο μετρό, μεταξύ αυτών η Debbie Harry, ο Cameron Winter κι ο Kareem Rahma. Η επιλογή των ακουστικών δεν ήταν τυχαία.

Η φωτογράφος Hannah La Follette Ryan, πίσω από αυτές τις εικόνες, μιλά για την ψηφιακή κόπωση. «Ποιος θέλει άλλο ένα ακριβό, προβληματικό gadget που χρειάζεται φόρτιση;» αναρωτιέται. Η παρατήρησή της συνοψίζει την ευρύτερη αίσθηση υπερκορεσμού από ένα τεχνολογικό οικοσύστημα που απαιτεί συνεχή φροντίδα, φόρτιση και ενημερώσεις.

View this post on Instagram A post shared by Vogue (@voguemagazine)

Ζήτημα τιμής

Η οικονομία παίζει επίσης καθοριστικό ρόλο. Σε έναν κόσμο όπου οι μισθοί παραμένουν στάσιμοι, τα ενοίκια εκτοξεύονται και το κόστος ζωής αυξάνεται, η διαφορά είναι ωμή: τουλάχιστον 100 ευρώ για AirPods έναντι 17 ευρώ για ενσύρματα EarPods. Τη στιγμή που χάνεις ένα AirPod ή το βλέπεις να συνθλίβεται κάτω από τις ρόδες ενός λεωφορείου, καταλαβαίνεις ότι δεν πρόκειται για καθημερινό αντικείμενο αλλά για πολυτέλεια. Όπως τα ασύρματα ακουστικά έτσι και το streaming, το TikTok ή η παράδοση των αγορών μας εντός 24 ωρών είναι πράγματα που αποκτήσαμε πρόσφατα και μοιάζουν αναντικατάστατα, παρότι ο κόσμος λειτουργούσε μια χαρά και χωρίς αυτά.

View this post on Instagram A post shared by WILDFANG (@wearewildfang)

Ενσύρματα ακουστικά: από το Instagram στις πασαρέλες

Η μόδα, φυσικά, δεν έμεινε αμέτοχη. Τα ενσύρματα ακουστικά απέκτησαν νέα ζωή ως αξεσουάρ. Καλώδια δεμένα σε τσάντες Birkin, να κρέμονται από τσέπες, να φοριούνται σαν κολιέ. Instagram λογαριασμοί όπως το @wireditgirls – με χιλιάδες ακολούθους– καταγράφουν αυτή τη νέα αισθητική. Η ιδρύτριά του, Shelby Hull, περιγράφει το «wired It girl» (τίτλος που δεν αποδίδεται μόνο σε γυναίκες) ως ένα fashion icon που χρησιμοποιεί ενσύρματα ακουστικά και λειτουργεί ως σημείο αναφοράς χάρης το γούστο του: τι φοράει, τι ακούει, πώς ζει. Το καλώδιο γίνεται δήλωση σαν ένα ορατό «μην ενοχλείτε».

Οι οίκοι μόδας το κατάλαβαν γρήγορα. Η Balenciaga ενσωμάτωσε ενσύρματα ακουστικά σε καμπάνια της με τη Mona Tougaard, ενώ η Chanel προχώρησε ακόμη περισσότερο με το Première Sound, ένα ρολόι-κολιέ που ενσωματώνει ενσύρματα ακουστικά. Στην καμπάνια με τη Lily-Rose Depp, το αντικείμενο δεν λειτουργεί απλώς ως τεχνολογία, αλλά ως κόσμημα. Πολυτέλεια που αγκαλιάζει την απλότητα.

View this post on Instagram A post shared by GRAZIA Singapore (@grazia.sg)

Μια σιωπηρή αντίσταση

Οι κοινωνιολόγοι περιγράφουν το φαινόμενο ως επιδεικτική αντι-κατανάλωση: μια συνειδητή επιλογή του φθηνού, του απλού ή του «ξεπερασμένου» όχι από ανάγκη, αλλά ως δήλωση απόστασης από τον καταναγκασμό της διαρκούς αναβάθμισης.

Δεν πρόκειται για άρνηση της κατανάλωσης συνολικά, αλλά για αναδιάταξη της αξίας της. Το παλιό iPod, τα second-hand ρούχα, τα ενσύρματα ακουστικά λειτουργούν ως πολιτισμικοί δείκτες εγκράτειας, ελέγχου και —παραδόξως— κύρους. Όπως ακριβώς ένα T-shirt των λίγων ευρώ συνδυασμένο με μια couture φούστα ή ένα ζευγάρι ενσύρματα ακουστικά δίπλα σε μια τσάντα Bottega Venet, το μήνυμα δεν είναι «δεν μπορώ», αλλά «μπορώ όμως δεν το χρειάζομαι».

Σε μια οικονομία όπου η επιθυμία τροφοδοτείται από την αέναη αντικατάσταση, η άρνηση της τελευταίας έκδοσης μετατρέπεται σε μορφή πολιτισμικής ισχύος.

View this post on Instagram A post shared by New York Magazine (@nymag)

Στη συζήτηση για την επιστροφή των ενσύρματων ακουστικών παρεμβάλλεται όλο και πιο έντονα και το ζήτημα της υγείας — όχι τόσο ως επιστημονική βεβαιότητα, όσο ως πολιτισμικός φόβος. Τα τελευταία χρόνια, κυρίως μέσω TikTok, YouTube και Instagram, influencers και αυτοαποκαλούμενοι biohackers προειδοποιούν για την έκθεση σε ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία (EMF) από συσκευές Bluetooth. Τα σχετικά βίντεο συγκεντρώνουν δεκάδες εκατομμύρια προβολές και συχνά υιοθετούν έναν δραματικό τόνο, μιλώντας για «τηγάνισμα του εγκεφάλου», «κυτταρικές βλάβες» ή ακόμη και αλλοιώσεις στο DNA από τη μακροχρόνια χρήση ασύρματων ακουστικών, τα οποία τοποθετούνται κυριολεκτικά μέσα στο αυτί, σε άμεση γειτνίαση με τον εγκέφαλο. Επιστημονικά, η εικόνα είναι σαφώς πιο σύνθετη και λιγότερο καταστροφική. Τα ασύρματα ακουστικά εκπέμπουν μη ιονίζουσα ακτινοβολία ραδιοσυχνοτήτων, την ίδια κατηγορία στην οποία ανήκουν το Wi-Fi, το ραδιόφωνο και τα κινητά τηλέφωνα. Μέχρι σήμερα, μεγάλες επιδημιολογικές μελέτες και αξιολογήσεις διεθνών οργανισμών, όπως ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, δεν έχουν καταλήξει σε σαφή αιτιώδη σύνδεση μεταξύ της χρήσης Bluetooth συσκευών και σοβαρών βιολογικών βλαβών, όπως ο καρκίνος ή μόνιμες αλλοιώσεις του DNA. Αυτό, ωστόσο, δεν σημαίνει ότι το ζήτημα έχει κλείσει οριστικά. Η επιστημονική κοινότητα αναγνωρίζει τα όρια της υπάρχουσας έρευνας, κυρίως ως προς τις μακροχρόνιες, χαμηλής έντασης εκθέσεις, και αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο περαιτέρω μελέτης. View this post on Instagram A post shared by behindthechair.com (@behindthechair_com)

Ανακουφιστική αμεσότητα

Πέρα από τη μόδα και τις ανησυχίες για την υγεία, η επιστροφή των ενσύρματων ακουστικών στηρίζεται και στην καθαρή πρακτικότητα. Σε αντίθεση με τα ασύρματα, τα ενσύρματα ακουστικά δεν χρειάζονται φόρτιση, δεν «πεθαίνουν» απροειδοποίητα στη μέση μιας διαδρομής, δεν απαιτούν ενημερώσεις λογισμικού ούτε εμπλέκονται σε μικρά, καθημερινά τεχνολογικά δράματα τύπου pairing, αποσύνδεσης ή σύνδεσης με τη λάθος συσκευή.

Λειτουργούν πάντα, αμέσως, χωρίς μεσολάβηση. Σε μια εποχή όπου ακόμη και οι πιο απλές συσκευές απαιτούν διαχείριση, το καλώδιο προσφέρει μια εμπειρία σχεδόν ανακουφιστικής αμεσότητας.

View this post on Instagram A post shared by WIREDITGIRLS (@wireditgirls)

Σε επίπεδο ήχου, η προτίμηση πολλών χρηστών δεν είναι απλώς συναισθηματική. Τα ενσύρματα ακουστικά εξακολουθούν να υπερέχουν σε ό,τι αφορά τη σταθερότητα του σήματος και την πιστότητα, ιδίως για όσους δίνουν σημασία στη λεπτομέρεια, στο βάθος και στη δυναμική του ήχου.

Η απουσία συμπίεσης και καθυστερήσεων, όσο κι αν η ασύρματη τεχνολογία έχει βελτιωθεί, παραμένει κρίσιμο πλεονέκτημα για ακροατές που δεν ενδιαφέρονται μόνο για την ευκολία αλλά και για την ποιότητα της εμπειρίας. Δεν είναι τυχαίο ότι τα ενσύρματα μοντέλα παραμένουν κυρίαρχα σε περιβάλλοντα όπως το στούντιο, το gaming ή η επαγγελματική χρήση, όπου το «σχεδόν» δεν αρκεί.

View this post on Instagram A post shared by WIREDITGIRLS (@wireditgirls)

Ακόμη και το άλλοτε πιο συχνά επικαλούμενο μειονέκτημα —το μπέρδεμα του καλωδίου— φαίνεται να επανανοηματοδοτείται. Εκεί όπου παλαιότερα συμβόλιζε ενόχληση και ακαταστασία, σήμερα αντιμετωπίζεται από κάποιους σχεδόν ως μικρό τελετουργικό. Η συγγραφέας La Follette Ryan το περιγράφει εύστοχα, παρομοιάζοντας τον κόμπο του καλωδίου με «έναν φιλικό κύβο του Ρούμπικ», μια σύντομη, απλή διαδικασία που σε αναγκάζει να σταματήσεις για λίγα δευτερόλεπτα και να επιβραδύνεις.

Έξυπνες συσκευές ή κάτι που «απλώς δουλεύει»;

Σε μια εποχή όπου η τεχνολογία υπόσχεται διαρκώς περισσότερη ελευθερία, αλλά μας δένει με φορτιστές, οικοσυστήματα και εξαρτήσεις, το καλώδιο μοιάζει παράδοξα απελευθερωτικό. Περιοριστικό σωματικά, αλλά αξιόπιστο. Και μέσα σε αυτόν τον περιορισμό, κρύβεται μια νέα μορφή ελέγχου.

Η επιστροφή των ενσύρματων ακουστικών δεν σημαίνει το τέλος των ασύρματων. Τα ασύρματα εξακολουθούν να κυριαρχούν στην αγορά. Αλλά η αναβίωση του καλωδίου λειτουργεί ως σύμπτωμα μιας κοινωνίας κουρασμένης από την αδιάκοπη αναβάθμιση, πρόθυμης να ξανασκεφτεί τι πραγματικά χρειάζεται. Όχι πάντα το πιο νέο ή το πιο «έξυπνο». Μερικές φορές, απλώς κάτι που δουλεύει.