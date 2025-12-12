Υπήρχε κάτι παράξενα γνώριμο στο 2025, μια χρονιά που έμοιαζε να κοιτάζει συνεχώς τον εαυτό της σε τρεμάμενους καθρέφτες. Ήταν η εποχή που κάθε χαριτωμένο βίντεο με γατάκια μάς έβαζε να αναρωτηθούμε αν κοιτάμε ζωντανό πλάσμα ή ένα ακόμη ψηφιακό ομοίωμα της τεχνητής νοημοσύνης. Κάποιοι μιλούσαν καθημερινά με ΑΙ-ψυχολόγους για να επιβεβαιώσουν ότι «είναι καλά», άλλοι βουτούσαν στην ομφαλοσκόπηση, ζητώντας από την τεχνητή νοημοσύνη να τους πει πόσο ξεχωριστοί τύποι είναι και πόσο main-character energy διαθέτουν (Αλήθεια πόσες λίμνες άδειασαν για λίγη ψηφιακή επιβεβαίωση;).

Ο Justin Bieber μας υπενθύμισε τι σημαίνει «standing on business» και οι Coldplay έπιασαν στα πράσα ένα παράνομο ζευγάρι. Τα Labubu εμφανίστηκαν στις ζωές μας από το πουθενά και για λίγες εβδομάδες, η μισή υφήλιος προσποιήθηκε ότι ένα συλλεκτικό κουκλάκι ήταν personality trait. Η Katy Perry πήγε στο διάστημα για 10 λεπτά και, αν κάτι γνωρίζουμε πλέον με πάσα βεβαιότητα, αυτό είναι ότι «nothing beats a Jet2Holiday».

Σε μια χρονιά όπου ένα στιγμιότυπο αρκούσε για να γίνει παγκόσμιο φαινόμενο, το ίντερνετ έδειξε ξανά τη δύναμή του, μέσα από στιγμές γέλιου, απορίας και συλλογικού παραληρήματος, όλα μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα. Κι έτσι γράφτηκαν οι πιο viral στιγμές του 2025, ως θραύσματα μιας εποχής που ζει, σκέφτεται και θυμάται σε pixels. Ας κάνουμε μια ανασκόπηση της χρονιάς που αφήνουμε πίσω μας, μέσα από τις στιγμές που προκάλεσαν φρενίτιδα στο ίντερνετ.

Τα Labubus

Τα labubus είναι το νέο Dubai chocolate, που ήταν το νέο macha latte, που ήταν το νέο brunch. Ξαφνικά, τα τερατάκια από την Κίνα έγιναν το πιο παράλογο σύμβολο στάτους του 2025, αποδεικνύοντας ότι τίποτα δεν πουλιέται πιο εύκολα από την ψευδαίσθηση της μοναδικότητας. Τα Labubu ξεκίνησαν ως art toys για λίγους, κάτι σαν μικρά τοτέμ ενός κόσμου που συνδύαζε τρολ της λαϊκής κινεζικής παράδοσης, παιδική αθωότητα και μια σκόπιμη «ασχήμια». Πριν το καταλάβουμε, μεταμορφώθηκαν σε παγκόσμια εμμονή. Ουρές έξω από καταστήματα, μεταμεσονύκτιες αναζητήσεις σε blind boxes, και μια ολόκληρη γενιά «Labubu-κηνυγών» που έτρεχαν να προλάβουν την επόμενη κυκλοφορία, με την ίδια ένταση που άλλοι ψάχνουν για το νόημα της ζωής.

Στο TikTok, οι σπάνιες φιγούρες έγιναν ψηφιακά τάματα. Ένα unboxing fail της influencer Vanillamace, όπου περίμενε το «Christmas tree» Labubu και, αντ’αυτού, βρήκε κάτι εντελώς άλλο, ξεπέρασε τα 15 εκατομμύρια views σε λίγες μέρες. Όπως όλα τα πραγματικά ιντερνετικά φαινόμενα, η λογική δεν είχε θέση εδώ. Ανάμεσα στα πιο διάσημα και ακριβά ήταν το 24k Gold Labubu, μια κυριολεκτικά χρυσή εκδοχή του χαρακτήρα, που έγινε viral στα social media.

Η Katy Perry πήγε στο διάστημα

Mια μέρα toy 2025, η Katy Perry βρέθηκε στο διάστημα κρατώντας μια μαργαρίτα και τραγουδώντας το What a Wonderful World. Ναι, αυτή είναι μια φράση που οι ιστορικοί του μέλλοντος θα πρέπει να διαβάσουν. Η αποστολή NS-31 της Blue Origin απογειώθηκε στις 14 Απριλίου, μια πτήση-ορόσημο επανδρωμένη (επαν-γυναικωμένη;!) από έξι γυναίκες: Katy Perry, Lauren Sánchez, Gayle King, Aisha Bowe, Amanda Nguyen και Kerianne Flynn. Μία που είδαμε την εξάδα να μπαίνει στο διαστημόπλοιο και μία που είδαμε την Katy Perry να ξαναπατά στη γη και να φιλάει το έδαφος! Έντεκα λεπτά στα όρια του Διαστήματος – περιμένω περισσότερο σε ουρά σουπερμάρκετ.

Το Studio Ghibli φίλτρο της τεχνητής νοημοσύνης

Το 2025, το ίντερνετ έπαιζε ένα περίεργο παιχνίδι, προσπαθώντας να ντύσει την καθημερινότητα με μια αισθητική που ο ίδιος ο Μιγιαζάκι θα αποδοκίμαζε με οργή. Η νέα αναβάθμιση του ChatGPT ξεκλείδωσε ένα φίλτρο που μετέτρεπε τους χρήστες σε άνιμε αλά Ghibli, ταΐζοντας την νοσταλγία των χρηστών και προσφέροντας μια επίπλαστη αίσθηση «μαγείας» σε μια εικονική πραγματικότητα που έχουμε μάθει να καταναλώνουμε χωρίς να σκεφτόμαστε. Το «Ghibli-fication» εξαπλώθηκε σαν ιός. Selfies, σκυλιά, γατιά, memes, κινηματογραφικές σκηνές, τοπία – όλα συμπιέστηκαν σε μια νοσταλγία που δεν ανήκε σε κανέναν. Οι χρήστες μοιράζονταν την «παραμυθένια» εκδοχή τους σαν να ζητούσαν επιβεβαίωση ότι η ζωή τους είναι πιο ενδιαφέρουσα σε μορφή άνιμε.

Το ζευγάρι στη συναυλία των Coldplay

Παράνομος κι αν είναι ο δεσμός μας, εμείς τον δέσαμε με αγαπη και με αισθήματα, λέει ο Λευτέρης Πανταζής. Ο Chris Martin, από την άλλη, είναι πιο ειρωνικός σε σκηνικά απιστίας. Σε συναυλία των Coldplay στη Μασαχουσέτη, μια «kiss cam» έπιασε ένα ζευγάρι τόσο απροετοίμαστο που κυριολεκτικά με το που είδαν την κάμερα, εκτινάχθηκαν ο ένας μακριά απ’ τον άλλον σαν να τους είχε χτυπήσει ηλεκτρικό ρεύμα. Ο Chris Martin σχολίασε: «Ή έχουν σχέση και το κρύβουν… ή είναι πολύ ντροπαλοί». Το ίντερνετ, φυσικά, δεν συγχωρεί και γρήγορα «ξετρύπωσε» τους πρωταγωνιστές: ο CEO της Astronomer και η διευθύντρια του HR. Και μέσα σε λίγες μέρες ξεκίνησαν οι παραιτήσεις, οι φήμες και τα memes. Η ιστορία πήρε τέτοιες διαστάσεις που η εταιρεία προσέλαβε την Gwyneth Paltrow (ναι!) ως «προσωρινή εκπρόσωπο».

Η μεγάλη κλοπή των κοσμημάτων του Λούβρου

Οκτώ λεπτά. Τόσο χρειάστηκε η συμμορία για να αδειάσει ένα τμήμα του Λούβρου καταμεσής της ημέρας. Οι εικόνες από τις κάμερες ασφαλείας μοιάζουν βγαλμένες από κωμωδία. Άνδρες με φόρμες συνεργείου κόβουν τις προθήκες για να αρπάξουν, μεταξύ άλλων, τα διαμάντια του Ναπολέοντα και την τιάρα της Αυτοκράτειρας Ευγενίας, κι όλα αυτά ενώ οι τουρίστες περνούσαν δίπλα τους με ακουστικά ξενάγησης. Η συμμορία έκλεψε κοσμήματα αξίας περίπου 88 εκατομμυρίων ευρώ και έφυγε με μηχανή. Το μουσείο έκλεισε, η Ευρώπη κοίταζε άναυδη κι ο κόσμος στο TikTok έμεινε να σχολιάζει πόσο γελοιωδώς κακό σύστημα ασφαλείας μπορεί να έχει ένα από τα σπουδαιότερα μουσεία του κόσμου. Ήταν το τέλειο έγκλημα της χρονιάς ή η τέλεια υπενθύμιση ότι τίποτα δεν είναι τόσο προστατευμένο όσο νομίζουμε.

View this post on Instagram A post shared by India Today (@indiatoday)

«100 άντρες vs 1 γορίλας»

Μερικές φορές, το ίντερνετ ξυπνά και λέει: «Ας αγκαλιάσουμε ξανά τη βλακεία». Έτσι ξαναγεννήθηκε το debate «100 άντρες vs ένας γορίλας». Δεν υπάρχει κάποιο λανθάνον νόημα σε όλο αυτό, είναι ακριβώς αυτό που διαβάζετε: θα μπορούσαν 100 άντρες, με όλη την αβυσσαλέα ρώμη τους, να υπερισχύσουν εναντίον ενός γορίλα; Η διαμάχη είχε ξεκινήσει από το Reddit πριν χρόνια, αλλά το 2025 έγινε παγκόσμιο φαινόμενο στα social media. Ο MrBeast και ο Elon Musk δεν άρχησαν να μπουν στη συζήτηση. Ειδικοί υπενθύμισαν πως οι γορίλες είναι γενικά ειρηνικά ζώα και θα προτιμούσαν να φύγουν παρά να παλέψουν με μια ομάδα ανδρών. Αλλά το διαδίκτυο δεν ενδιαφέρεται για βαρετές επιστημονικές εξηγήσεις και ψάχνει διαρκώς λίγο χιούμορ και την αφορμή για μία κοινή -ελαφρώς ομοερωτική- φαντασίωση μάχης που δεν θα συμβεί ποτέ.

View this post on Instagram A post shared by PMW TV (@pmwtv)

Η διαφήμιση της American Eagle με τη Σίντνεϋ Σούινι

Η καμπάνια της American Eagle με πρωταγωνίστρια τη Σίντνεϋ Σούινι έγινε viral για όλους τους λάθος λόγους. Στο βίντεο, η Σουίνι μιλά για τα «γονίδιά» της και αμέσως μετά πετά την ατάκα «my jeans are blue», ένα λογοπαίγνιο (genes – jeans) που οι μισοί θεατές βρήκαν έξυπνο και οι άλλοι μισοί θεώρησαν υπόγεια αναφορά σε ευγονική ή και ναζιστική ρητορική. Η ηθοποιός και το brand ξεκαθάρισαν πως πρόκειται καθαρά για λογοπαίγνιο με το τζιν παντελόνι της και τα γαλανά της μάτια. Παρ’ όλα αυτά, επικριτές υποστήριξαν ότι η διαφήμιση «εξυμνούσε» τα λευκά γενετικά χαρακτηριστικά, προωθώντας την ιδέα πως κάποια γονίδια είναι ανώτερα. Η συζήτηση πήρε τόσο παράξενη τροπή, που μέχρι και ο Ντόναλντ Τραμπ με τον Τεντ Κρουζ έσπευσαν να υπερασπιστούν τη διαφήμιση, αποδίδοντας την κατακραυγή «σε υστερία των φιλελεύθερων». Η πλήρης αποτυχία της Σούινι να απομακρύνει τον εαυτό της από το ακροδεξιό κοινό που την έχρισε «πριγκίπισσα του anti-wokeness», ήταν η τελευταία viral πράξη αυτής της φαρσοκωμωδίας.

View this post on Instagram A post shared by THE OFFICE MEMES 😂 (@theofficeisthebestshowever)

Ο Κέντρικ Λαμάρ στο Super Bowl

Το φετινό Super Bowl λειτούργησε σαν τίτλοι τέλους για το beef μεταξύ του Κέντρικ Λαμάρ και του Ντρέικ, που ξεκίνησε το 2024. Ο Κέντρικ Λαμάρ έκλεψε κάθε βλέμμα με μια εμφάνιση που έμοιαζε περισσότερο με πολιτισμικό γεγονός παρά με μουσικό διάλειμμα. Το τζιν παντελόνι καμπάνα που επέλεξε, η χαρακτηριστική αλυσίδα με το γράμμα «a» και η απόλυτη αυτοπεποίθηση με την οποία κοίταξε την κάμερα στον στίχο «Say, Drake», έκαναν το ίντερνετ να πάρει φωτιά. Μέσα σε 13 λεπτά, χώρεσε 11 κομμάτια, διάσπαρτα easter eggs, μια λεπτή αλλά ξεκάθαρη αιχμή προς τον Ντρέικ μέσω του «Not Like Us» και visuals που θύμιζαν μικρού μήκους ταινία. Στη σκηνή εμφανίστηκαν ο Σάμιουελ Τζάκσον και η Σερένα Γουίλιαμς, η οποία… έκανε crip-walk σε live μετάδοση. Και μετά; Ακολούθησε η περιοδεία “GNX” με τη SZA, που σφράγισε την επάνοδο του Lamar ως απόλυτου άρχοντα των μεγάλων ιντερνετικών στιγμών.

Το να έχεις αγόρι έγινε “ντροπιαστικό”

Κάπου στο τέλος του 2025, ένα δοκίμιο της Chanté Joseph στη βρετανική Vogue έκανε τις ετεροφυλόφιλες γυναίκες να κοιτάξουν τον σύντροφό τους όπως κοιτάζεις το παλιό σου λάπτοπ όταν κολλάει: με αγάπη για τις καλές στιγμές, αλλά και μια υπαρξιακή κρίση. Είναι σπάνιο και αναζωογονητικό, στην εποχή της γρήγορης πληροφορίας, να γίνεται viral κάποιο long-form περιεχόμενο, όμως, ακριβώς αυτό συναίβει με το συγκεκριμένο άρθρο γνώμης. Παρότι ο τίτλος ήταν αρκετά καυστικός, το κείμενο έσκαβε βαθιά στα πατριαρχικά θεμέλια των ετερορομαντικών σχέσεων και στο γιατί πολλές γυναίκες μπορεί να νιώθουν ότι λαμβάνουν κοινωνική επιβεβαίωση μόνο όταν είναι σε σχέση.

View this post on Instagram A post shared by Jamie Johnston – Dating Expert (@datingwithjamie_)

Ο Τζάστιν Μπίμπερ και το «it’s not clocking to you»

Καμιά φορά, χρειάζεται μόνο μία φράση για να στραβώσει ο άξονας του ίντερνετ και ο Τζάστιν Μπίμπερ την πέταξε χωρίς καν να το σκεφτεί. «Δεν σου κάνει…κλοκ» είπε (στην αγγλική εκδοχή του: “It’s not clocking to you” αντί για “it’s not clicking”) και ξαφνικά όλος ο πλανήτης το χρησιμοποιούσε για οτιδήποτε δεν βγάζει νόημα. Το 2025, ο Μπίμπερ δεν επανήλθε μόνο μουσικά, με το νέο του άλμπουμ, αλλά μας έδωσε άθελά του και το σλόγκαν που περιέγραφε όλη την οργή του για τους παπαράτσι που τον ακολουθούν από παιδί. Το “Standing on Business” έγινε γρήγορα viral ατάκα, συνοδευόμενη κι από το Tiktok ρεμίξ που της αξίζει.

Το κονκλάβιο ήταν το πιο απρόσμενο meme event της χρονιάς

Το Βατικανό δεν είχε καν προλάβει να κλείσει τις πόρτες της Καπέλα Σιξτίνα και το ίντερνετ είχε ήδη μετατρέψει το παπικό κονκλάβιο σε θέαμα παγκόσμιας εμβέλειας. Κάτι που είχαμε δει πρόσφατα την ταινία Κονκλάβιο και ήταν φρέσκια η ύλη στο μυαλό μας, κάτι που πλησίαζε και η Eurovision, δεν αργήσαμε να δούμε την εκλογή του νέου πάπα σαν viral διαγωνισμό. Με τον λογαριασμό Pope Crave να μεταδίδει ζωντανές «αναλύσεις» και καυστικά σχόλια, το X γέμισε με καρδινάλιους, fan cams, στιλιστικές προβλέψεις και meme. Όταν εξελέγη ο Ρόμπερτ Πρέβοστ ως Πάπας Λέων ΙΔ΄, η συζήτηση είχε ήδη ξεφύγει σε σουρεαλιστικά επίπεδα με brat edits και ΑΙ εκκλησιαστικές λειτουργίες.

View this post on Instagram A post shared by Memes (@kalesalad)

Jet2 Holiday

Για όσους έχουν περάσει περισσότερο χρόνο βλέποντας διαφημίσεις της Jet2 παρά πηγαίνοντας διακοπές, η καμπάνια αυτή ήταν σχεδόν μοιραία. Με το σλόγκαν «Nothing beats a Jet2 holiday» και μουσικό χαλί το Hold my Hand, που κυκλοφόρησε μία δεκαετία πριν, το σποτάκι έγινε αμέσως mega-viral σε όλες τις πλατφόρμες.

Όταν κόπηκε η εκπομπή του Τζίμι Κίμελ

Το 2025 σημαδεύτηκε για τα media από την απόφαση του ABC να «παγώσει» επ’ αόριστον την εκπομπή του Τζίμι Κίμελ, «Jimmy Kimmel Live!», μετά τα σχόλιά του για την αδιάφορη αντίδραση του Ντάναλντ Τραμπ στη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ. Επιπλέον, ο παρουσιαστής είχε κατηγορήσει υποστηρικτές του MAGA ότι προσπαθούν να καπηλευτούν το έγκλημα και να αποπροσανατολίσουν το κοινό. Η απόφαση πυροδότησε ευρεία συζήτηση για τα όρια στην ελευθερία του λόγου αλλά και για το πού τραβάμε τη γραμμή μεταξύ σάτιρας και πολιτικής ανάμιξης στο mainstream τηλεοπτικό τοπίο.

Μερικές εβδομάδες αργότερα, μετά από πίεση από κοινό, καλλιτέχνες και ομάδες ακτιβιστών, το ABC ανακοίνωσε την επανέναρξη της εκπομπής. Παρ’ όλα αυτά, μεγάλοι ιδιοκτήτες τοπικών σταθμών, όπως η Sinclair Broadcast Group, αρνήθηκαν να την ξαναφέρουν στα δίκτυά τους, αφήνοντας μεγάλο μέρος της Αμερικής χωρίς πρόσβαση στην εκπομπή. Το γεγονός ανέδειξε πόσο εύθραυστη είναι η σχέση μεταξύ ψυχαγωγίας, πολιτικής και λογοκρισίας σε καιρούς όξυνσης των ιδεολογικών αντιπαραθέσεων.

Το viral facelift της Κρις Τζένερ

Το 2025, η Κρις Τζένερ προκάλεσε θόρυβο όταν «επέλεξε» να κάνει facelift και δεν προσπάθησε να το κρύψει. Η εμφάνισή της, με το ανανεωμένο πρόσωπο, έκανε τον γύρο των social media και του Τύπου, με σχόλια που εκτείνονταν από θαυμασμό μέχρι θυμηδία και κοινωνική κριτική. Σύμφωνα με δημοσιεύματα, το κόστος του λίφτινγκ ήταν κοντά στα 100.000 δολάρια. Η ίδια εμφανιζόταν σε δημόσιες εξόδους (μεταξύ των οποίων και στα δικαστήρια), με εμφανή την αλλαγή στο πρόσωπό της, κάνοντάς μας να αναρωτιόμαστε ποια από τις αδερφές Καρντάσιαν είναι.

View this post on Instagram A post shared by Kris Jenner (@krisjenner)

Η ανακοίνωση του αρραβώνα της Τέιλορ Σούιφτ

Η αλήθεια είναι ότι το 2025 άνηκε στον έρωτα και στις μεγάλες επισημοποιήσεις. Η Selena Gomez, η Charli XCX και η Demi Lovato παντρεύτηκαν, ενώ η Taylor Swift, η Zendaya και η Miley Cyrus αρραβωνιάστηκαν. Ήταν όμως η ανακοίνωση του αρραβώνα της Taylor Swift που άναψε φωτιά στα social media. Οι φωτογραφίες που μοιράστηκε από τη στιγμή της πρότασης γάμου έγιναν μία από τις πιο «καυτές» αναρτήσεις στην ιστορία του Instagram. Σε μόλις μία ώρα, το ποστ συγκέντρωσε 14 εκατομμύρια likes. Μέσα σε λίγες ώρες τα likes ξεπέρασαν τα 21,2 εκατομμύρια και σήμερα φτάνουν σχεδόν τα 30 εκατομμύρια, ένας αριθμός-ρεκόρ για την πλατφόρμα.

View this post on Instagram A post shared by Taylor Swift (@taylorswift)

Το «Performative Male Starter Pack»

Το 2025, το «Performative Male Starter Pack» έγινε ο νέος σαρκαστικός, αλλά ταυτόχρονα ανησυχητικά επιτυχημένος, τρόπος για να σατιριστεί η νεο-παραδοσιακή αρρενωπότητα: matcha latte, το βιβλίο All About Love ανά χείρας, λευκή φανέλα, καπέλο, sneakers και, φυσικά, μια πανάκριβη tote bag. Υποτίθεται αυτή είναι η εικόνα του άνδρα «νέας κοπής», εκείνου που είναι φεμινιστής, πηγαίνει ψυχολόγο, καταναλώνει υψηλή τέχνη αλλά, τελικά, ίσως είναι κι αυτός ένα κινούμενο red flag παρά το αριστοτεχνικό καμουφλάζ. Σε μια εποχή αντι-διανοουμενισμού, όπου οι ρητορικές του μισογυνισμού και του συντηρητισμού κερδίζουν πόντους, ίσως δεν είναι η καλύτερη ιστορική στιγμή να κρίνουμε άνδρες επειδή αγοράζουν βιβλία και δη φεμινικά, ή επειδή έχουν ανθρωπιστικές ιδέες. Η κριτική τέτοιων τάσεων γίνεται εύκολα εργαλείο εναντίον κάθε προσπάθειας αισθητικής ή πνευματικής ανάταξης.

Η 12ωρη «μαύρη τρύπα» του TikTok

Τον Ιανουάριο του 2025, η πιο δημοφιλής πλατφόρμα στον πλανήτη, το TikTok, «έσβησε» για 12 ολόκληρες ώρες στις ΗΠΑ. Χρήστες έσπευσαν να αποχαιρετήσουν την πλατφόρμα, ενώ κάποιοι influencers, γνωρίζοντας ότι η καριέρα τους ως Tiktokers θα τελείωνε, μοιράστηκαν μυστικά από τη σκοτεινή πλευρά του επαγγέλματος τους. Για πολλούς, το TikTok δεν ήταν απλώς εφαρμογή αλλά μια κοινότητα, ένα εισόδημα ή μια, έστω προβληματική, μορφή διαφυγής.

Η διακοπή ήρθε μετά από ομοσπονδιακή πίεση προς την μητρική ByteDance για εκχώρηση των αμερικανικών assets, υπό καθεστώς ανησυχιών για την ασφάλεια και τον διαμοιρασμό δεδομένων με την Κίνα. Τελικά, χάρη στο εκτελεστικό διάταγμα του Τραμπ και άλλες νομικές αναβολές, η πλατφόρμα σώθηκε… προσωρινά. Αλλά οι 12 ώρες «μπλακ-άουτ» θύμισαν σε όλους πόσο εύθραυστη μπορεί να είναι η «ελευθερία» όταν στηρίζεται σε pixels, servers και νόμους που αλλάζουν με ένα tweet.

Το «6 7» ήταν, δυστυχώς, η λέξη της χρονιάς

View this post on Instagram A post shared by 6 News Australia (@6newsau)

Η φράση «6 7» ανακηρύχθηκε πρόσφατα από το Dictionary.com ως «λέξη της χρονιάς» για το 2025, παρότι δεν πρόκειται πραγματικά για λέξη αλλά για έναν αριθμητικό συνδυασμό που έχει υιοθετηθεί στα social media και κυρίως μεταξύ της Gen Alpha. Το «67» δεν έχει σαφή ή σταθερή σημασία: κάποιοι το χρησιμοποιούν για να πουν «ίσως ναι, ίσως όχι», κάποιοι ως ειρωνικό «είναι ό,τι είναι / τι να κάνουμε» κι άλλοι ως meme χωρίς νόημα (συνειδητοποιώ ότι το να προσπαθήσω να το μεταφράσω μόλις μου προσέθεσε μια δεκαπενταετία στην ηλικία μου). Η αόριστη, σχεδόν άνευ νοήματος διάσταση του όρου φαίνεται πως αποτυπώνει το πνεύμα μιας εποχής που γυρίζει γύρω από το κενό: meta-χιούμορ, ειρωνεία κι αμφισημία. Με αυτόν τον τρόπο, το «6 7» έγινε σύμβολο, όχι ενός νοήματος, αλλά της σύγχυσης, της ανασφάλειας και της παγκόσμιας meme κουλτούρας που δεν χρειάζεται λογική για να επιβιώσει.

Bad Bunny μου, εμείς σε ευχαριστούμε (όρθια!)

Το 2025, ο Bad Bunny μας έδωσε την πιο ώριμη μουσική δουλειά του με το άλμπουμ DeBÍ TiRAR MáS FOToS. Την ίδια περίοδο, πρωταγωνίστησε στην καμπάνια εσωρούχων της εταιρείας Calvin Klein, η οποία έγινε μία από τις πιο viral διαφημίσεις της χρονιάς. Οι thirst-trap φωτογραφίες και τα προκλητικά βίντεο, συγκέντρωσαν πάνω από 56 εκατομμύρια views μέσα σε λίγες ημέρες, και με δημοσιότητα που έφερε 8,4 εκατομμύρια δολάρια σε media‑value μέσα σε 48 ώρες. Οι αποκαλυπτικές πόζες, οι αισθησιακές κινήσεις και τα ζουμ στα τατουάζ του Πορτορικανού σταρ, έκαναν το Instagram να πάρει φωτιά, μέσα από ατελείωτα memes, σχόλια θαυμασμού αλλά και κριτικής για την υπερβολική σεξουαλικοποίηση και την εμπορευματοποίηση του σώματος.

«Dame Un Grrr»

Το καλοκαίρι του 2025, το διαδίκτυο ανακάλυψε το «Dame Un Grrr», ένα τραγούδι που σύντομα έγινε meme, ήχος στο TikTok και viral πανικός. Το κομμάτι δημιουργήθηκε από τον Ρουμάνο καλλιτέχνη Fantomel και την τραγουδίστρια Kate Linn, με το χαρακτηριστικό ρεφρέν «Dame un grrr / Un que? / Un Grrr», δηλαδή «Δώσε μου ένα γκρρρ / Ένα τι; / Ένα γκρρρ». Η ιστορία ξεκινά στις 21 Μαΐου, όταν οι Fantomel και Kate Linn δημοσίευσαν το κομμάτι, το οποίο συγκέντρωσε πάνω από 57 εκατομμύρια views μέσα σε ένα μήνα και 3 εκατομμύρια likes. Μερικές μέρες μετά κυκλοφόρησε το ρεμίξ του ήχου στο TikTok, με πάνω από 14 εκατομμύρια plays και 280.000 likes. Το «Dame Un Grrr» βρήκε το τέλειο περιβάλλον στο TikTok για να εκραγεί, με influencers, celebrities και κοινούς θνητούς να ανεβάζουν τα δικά τους βιντεάκια συνοδευόμενα από τον ήχο.

Το Year in Review, η ετήσια ανασκόπηση του ΒΗΜΑΤΟΣ, ανανεώνεται με νέα άρθρα διαρκώς για τις εξελίξεις που σημάδεψαν το 2025 στην Ελλάδα και τον κόσμο.