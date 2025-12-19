Το 2025 ήταν η χρονιά όπου εγκαταλείψαμε οριστικά την ιδέα ότι το διαδίκτυο αποτελεί έναν ξεχωριστό, «παράλληλο» χώρο. Δεν είναι πια απλώς ένα τεχνολογικό περιβάλλον αλλά ένας τόπος όπου γράφεται, αμφισβητείται και συχνά χειραγωγείται η ίδια η έννοια της αλήθειας. Αν η προηγούμενη δεκαετία μας συνήθισε στην αδιάκοπη ροή σύντομων βίντεο και στην αλγοριθμική διαχείριση της προσοχής μας, το 2025 προχώρησε ένα βήμα παραπέρα. Το διαδίκτυο έγινε το πεδίο όπου διαμορφώνονται τα συλλογικά συναισθήματα, αναπαράγονται οι φόβοι, συγκρούονται οι θεσμοί και αναδύονται νέες κοινωνικές ταυτότητες.

Σε αυτό το περιβάλλον, η τεχνητή νοημοσύνη έπαψε να είναι «καινοτομία» και έγινε καθημερινή υποδομή. Κι όμως, όσο η χρήση της πολλαπλασιάζεται, η εμπιστοσύνη καταρρέει: το κοινό ξεκινά να αντιμετωπίζει κάθε εικόνα, κάθε ήχο, κάθε ρεπορτάζ με την ίδια ερώτηση: «είναι αληθινό αυτό ή ΑΙ;». Αυτό που πριν θεωρούνταν αποκλειστικά τεχνολογικό ή αισθητικό ζήτημα μετατράπηκε σε πολιτικό και κοινωνικό: ποιος ελέγχει τις συσκευές που παράγουν εικόνες και αφηγήσεις, ποιος αποφασίζει ποιο περιεχόμενο θα «μοιραστεί», πώς θα αξιολογηθεί και ποιες προστασίες χρειάζονται οι πιο ευάλωτοι χρήστες απέναντι σε νέες μορφές βίας.

Η τεχνητή νοημοσύνη έγινε καθημερινό εργαλείο

Αυτό που κάποτε θεωρούσαμε καινοτομία, σήμερα είναι η ραχοκοκαλιά της ψηφιακής εμπειρίας: εξατομικευμένα feeds, real‑time μεταφράσεις, περιεχόμενο που παράγεται μέσα σε δευτερόλεπτα. Η χρήση της τεχνητής νοημοσύνης δεν είναι πλέον προνόμιο λίγων αλλά μια καθημερινότητα για μεγάλη μερίδα του πληθυσμού. Άνθρωποι χρησιμοποιούν το ΑΙ αντί ψυχολόγου, αντί συντρόφου, το βάζουν να τους γράφει από πτυχιακές μέχρι και μηνύματα για να στείλουν στα crushes τους. Σύμφωνα με τελευταία στοιχεία, 1,8 δισεκατομμύρια άτομα έχουν χρησιμοποιήσει κάποια στιγμή ένα εργαλείο ΑΙ, ενώ 500-600 εκατομμύρια το έχουν εντάξει καθημερινά στη ζωή τους. Έξι στους δέκα Έλληνες (61%) δηλώνουν ότι χρησιμοποιούν το ChatGPT ή άλλα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης, με τις γυναίκες και τις ηλικίες έως 44 ετών να πρωτοστατούν. Αυτή η μαζική ένταξη του AI στο πώς βλέπουμε, καταναλώνουμε, δημιουργούμε αλλάζει ριζικά τη σχέση μας με την πραγματικότητα.

View this post on Instagram A post shared by World Visualized (@worldvisualized)

Οι αριθμοί χρήσης των εργαλείων παραγωγικού AI αυξήθηκαν ραγδαία: τον Οκτώβριο του 2025 αναφέρθηκε ότι η υπηρεσία αναζήτησης του ChatGPT είχε κατά μέσο όρο πάνω από 120 εκατομμύρια μηνιαίους χρήστες στην Ε.Ε., γεγονός που έθεσε την OpenAI στο κέντρο της συζήτησης για το αν τα chatbots πρέπει να ενταχθούν στις αυστηρότερες υποχρεώσεις του Digital Services Act.

Η σκοτεινή όψη της ένταξης του AI στην καθημερινότητα έγινε ορατή σε μια σειρά περιστατικών που σοκάρουν για την πειστικότητά τους. Πολιτικοί είδαν φωνές και εικόνες τους να παράγονται και να διακινούνται ως αληθινές, υπονομεύοντας εκστρατείες και προκαλώντας κυβερνητικές αντιδράσεις· σε χώρες της Ε.Ε. αναφέρθηκαν τουλάχιστον μερικά περιστατικά όπου deepfake βίντεο διακινήθηκαν σε χρονικές στιγμές κρίσιμες για την πολιτική ατζέντα, με τα κόμματα και τις αρχές να υποχρεώνονται σε επίσημες ανακοινώσεις και αναφορές στην αστυνομία. Στο ίδιο μήκος κύματος, αναφορές δημοσιογραφικών ρεπορτάζ αποκάλυψαν τη ραγδαία αύξηση της deepfake-πορνογραφίας σε σχολικά περιβάλλοντα, δημιουργώντας νέο πεδίο παιδικής έκθεσης και τραυματισμού που οι εκπαιδευτικές αρχές και οι ρυθμιστικές αρχές δυσκολεύονται να αντιμετωπίσουν. Αυτές οι περιπτώσεις έχουν πραγματικό αντίκτυπο στην εμπιστοσύνη, την ψυχική υγεία και την πολιτική διαδικασία.

View this post on Instagram A post shared by Artificial Intelligence (AI) • ChatGPT (@chatgptricks)

ΑΙ slop παντού, αυθεντικότητα πουθενά

Το 2025, ένα νέο είδος ψηφιακού θορύβου κατέκλυσε το διαδίκτυο: εικόνες και βίντεο που μοιάζουν ταυτόχρονα αληθινά και τεχνητά, άλλοτε φαντασμαγορικά κι άλλοτε τόσο πειστικά ώστε να παραπλανούν ακόμη και έμπειρους χρήστες. Θα έχετε δει εκείνα τα ποστ στο Facebook κι όχι μόνο, όπου ημιλιπόθυμοι νοσηλευτές μετά από βάρδια ζητούν να στείλετε λίγη θετική ενέργεια ή αιωνόβιες γιαγιάδες ποζάρουν με τούρτες-υπερπαραγωγή, κλαίγοντας γιατί κανείς δεν ήρθε στα γενέθλιά τους. Τα παραπάνω ονομάζονται AI slop (δηλ. χυλός από τεχνητή νοημοσύνη), όρος που περιγράφει περιεχόμενο χαμηλής ή μέτριας ποιότητας, παραγόμενο μαζικά από εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης, συνήθως χωρίς καμία μέριμνα για ακρίβεια, τεκμηρίωση ή στοιχειώδη συνοχή. Η παραγωγή του είναι γρήγορη, φθηνή και απλή, γι’ αυτό και εξαιρετικά επικερδής σε ένα περιβάλλον όπου η προσοχή του κοινού αποτελεί το πολυτιμότερο νόμισμα.

Το φαινόμενο όμως δεν περιορίζεται σε μεμονωμένες εικόνες. Ανάλυση της Guardian τον Ιούλιο του 2025 έδειξε ότι εννέα από τα εκατό ταχύτερα αναπτυσσόμενα κανάλια στο YouTube βασίζονται αποκλειστικά σε ΑΙ-generated περιεχόμενο. Στο Spotify ξεφυτρώνουν συγκροτήματα όπως οι The Velvet Sundown, με προσεκτικά στημένο βιογραφικό και τραγούδια που έχουν παραχθεί εξ ολοκλήρου από την τεχνητή νοημοσύνη. Ακόμη και στον χώρο του γραπτού λόγου η εικόνα είναι ανησυχητική: στη Wikipedia, η αύξηση των ΑΙ-generated λημμάτων πιέζει επικίνδυνα το σύστημα εθελοντικής εποπτείας.

Εμείς μιλάμε σαν ΑΙ ή το ΑΙ μιλά σαν άνθρωπος;

Η επίδραση των εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης στη γλώσσα μας είναι πλέον εμφανής, ακόμα και στις ομιλίες πολιτικών ή στις καθημερινές δημοσιεύσεις στα social media. Έρευνα του Max Planck Institute for Human Development τον Ιούλιο του 2025 διαπίστωσε αλλαγές στο λεξιλόγιο των χρηστών του YouTube, με λέξεις όπως «ενισχύω», «κατανοώ», «υπερηφανεύομαι» ή «λεπτομερής» να εμφανίζονται συχνότερα μετά την κυκλοφορία του ChatGPT. Παρότι τα ευρήματα δεν είναι απόλυτα τεκμηριωμένα, υποδεικνύουν πιθανή σχέση μεταξύ της χρήσης των εργαλείων αυτών και των αλλαγών στον προφορικό λόγο.

Πιο πρόσφατα, παρατηρήσεις από subreddits όπως το πολύ δημοφιλές r/AmItheAsshole δείχνουν ότι η επίδραση της τεχνητής νοημοσύνης δεν περιορίζεται στα δεδομένα αλλά γίνεται πλέον ορατή στην καθημερινή επικοινωνία. Οι moderators αναφέρουν ότι πολλοί χρήστες γράφουν με τρόπο που θυμίζει AI, ενώ αναρτήσεις που δημιούργησαν άνθρωποι συχνά «διορθώνονται» από εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης. Η διάκριση μεταξύ ανθρώπινης και μη ανθρώπινης γλώσσας γίνεται όλο και πιο δυσδιάκριτη. Όπως σημειώνει μια moderator: «Οι άνθρωποι μιμούνται την τεχνητή νοημοσύνη και η τεχνητή νοημοσύνη μιμείται τους ανθρώπους».

Τον Σεπτέμβριο του 2025, η συζήτηση για την επίδραση της τεχνητής νοημοσύνης στη γλώσσα έφτασε μέχρι τα έδρανα του βρετανικού Κοινοβουλίου, με αφορμή τη χρήση της φράσης «I rise to speak». Ο βουλευτής Tom Tugendhat κατήγγειλε ότι ορισμένοι συνάδελφοί του φαίνεται να χρησιμοποιούν το ChatGPT για να συντάξουν τις ομιλίες τους, καθώς η συγκεκριμένη φράση εμφανιζόταν επανειλημμένα, κάτι που θεωρείται αμερικανισμός και δεν ταιριάζει στην παραδοσιακή βρετανική κοινοβουλευτική ρητορική.

Σύμφωνα με ανάλυση, η χρήση της φράσης αυξήθηκε από 231 φορές το 2024 σε 635 μέσα στο 2025, γεγονός που υποδηλώνει μια τάση προς επαναλαμβανόμενες, AI εκφράσεις. Ο Tugendhat σημείωσε ότι πολλές από τις ομιλίες που φαίνεται να έχουν συνταχθεί με τη βοήθεια του ChatGPT μοιάζουν με «δελτία Τύπου», ενώ η επαναλαμβανόμενη χρήση της ίδιας φράσης υπονομεύει την αυθεντικότητα και την προσωπική σφραγίδα του βουλευτή. Ωστόσο, επέμεινε, με χαρακτηριστική βρετανική ειρωνεία, ότι οι βουλευτές καλώς θα κάνουν να συνεχίσουν να τη χρησιμοποιούν, για να καταλαβαίνουν οι ψηφοφόροι, ποιος συντάσσει τους λόγους του μέσω ΑΙ.

Η Google έπαθε κρίση μέσης ηλικίας

Το 2025 βρίσκει την Google σε μια από τις πιο καθοριστικές καμπές της ιστορίας της. Η εταιρεία, που ταυτίστηκε για δεκαετίες με την κλασική αναζήτηση μέσω λίστας συνδέσμων, επιχειρεί τώρα μια ριζική μεταμόρφωση με την εισαγωγή του «AI mode», μιας νέας μορφής αναζήτησης όπου οι απαντήσεις παράγονται και συνοψίζονται από το μοντέλο Gemini. Πρόκειται για προσπάθεια επαναπροσδιορισμού της εμπειρίας αναζήτησης, σε μια εποχή όπου η καθημερινή συνήθεια του χρήστη έχει ήδη μετατοπιστεί: ολοένα και περισσότεροι λένε «θα ρωτήσω το chat» αντί να googlάρουν, αναζητώντας άμεση, διαλογική ενημέρωση αντί για την παλιά, χρονοβόρα περιήγηση ανάμεσα σε εκατοντάδες αποτελέσματα.

View this post on Instagram A post shared by Stocks | Finance | Business (@carbonfinance)

Για την Google, η μετάβαση αυτή μοιάζει σχεδόν με «κρίση μέσης ηλικίας» ενός τεχνολογικού κολοσσού που αναγκάζεται να εγκαταλείψει τη σταθερή του ταυτότητα, όχι από εσωτερική ανάγκη, αλλά για να συμβαδίσει με την ταχύτατη επικράτηση των AI εργαλείων. Το εγχείρημα αποτελεί μια βαθιά στρατηγική προσπάθεια διατήρησης της ηγεμονίας της στην αναζήτηση, με επενδύσεις σε υπολογιστική ισχύ, νέα μοντέλα και επανασχεδιασμό της εμπειρίας χρήσης. Τα πρώτα αποτελέσματα δείχνουν ότι το AI mode πέτυχε να καταστήσει την αναζήτηση πιο άμεση και φιλική, όμως συνοδεύεται από σημαντικά ερωτήματα: η ακρίβεια των απαντήσεων δοκιμάζεται, οι εκδότες ανησυχούν για απώλεια επισκεψιμότητας στις ιστοσελίδες, ενώ η ανάγκη για διαφάνεια γύρω από τις πηγές και τη διαδικασία σύνθεσης των πληροφοριών γίνεται επιτακτική.

Αν το εγχείρημα θα καθιερωθεί ως το νέο πρότυπο αναζήτησης ή θα καταγραφεί ως μια ενδιάμεση περίοδος πειραματισμού, μένει να φανεί. Το βέβαιο είναι ότι η Google, για πρώτη φορά μετά από χρόνια, δεν υπαγορεύει τις εξελίξεις αλλά τις ακολουθεί. Και αυτό, από μόνο του, σηματοδοτεί μια νέα εποχή για το διαδίκτυο και για τον τρόπο με τον οποίο παράγεται, διακινείται και καταναλώνεται η πληροφορία.

Η θεωρία του «νεκρού ίντερνετ»

Στο πεδίο της πληροφορίας, αναδύθηκε ξανά και με νέα μορφή η συζήτηση περί «νεκρού Internet». Ερευνητικές δημοσιεύσεις και ακαδημαϊκά άρθρα το 2025 συνέχισαν να επανεξετάζουν το επιχείρημα ότι μεγάλο μέρος της διαδικτυακής δραστηριότητας έχει πλέον άμεσο ή έμμεσο μη-ανθρώπινο στοιχείο: bots, αυτοματοποιημένες απαντήσεις, αλγοριθμικές παραγωγές περιεχομένου και συνθετικές αφηγήσεις που υποκαθιστούν την ανθρώπινη αλληλεπίδραση. Η θεωρία αυτή δεν είναι απολύτως αποδεδειγμένη με μονοσήμαντο τρόπο, αλλά γίνεται χρήσιμη ως εργαλείο για να εξηγήσει την εμπειρία πολλών χρηστών: πληθώρα λήψεων, συντονισμένα trends, και μια αίσθηση ότι τα «γεγονότα» πολλές φορές κατασκευάζονται σε επίπεδο αλγορίθμου προτού αποκτήσουν κοινωνική πραγματικότητα.

Ταυτοχρόνως, οι δημιουργοί και οι καλλιτέχνες βρέθηκαν στο μέσον μιας οικονομικής και ηθικής σύγκρουσης. Εργαλεία AI μειώνουν το κόστος παραγωγής και ανοίγουν νέους δρόμους δημιουργίας· ταυτόχρονα, εγείρουν θεμελιώδη ερωτήματα για δικαιώματα, αποζημίωση και πνευματική κατοχή. Το 2025 έκανε σαφές ότι το νομικό και ρυθμιστικό πλαίσιο -από το AI Act έως ειδικές αποφάσεις για διαφάνεια στην εκπαίδευση μοντέλων- θα καθορίσει ποιος τελικά θα κερδίσει από τη μαζική αυτοματοποίηση της δημιουργίας.

so it’s no longer a dead internet “theory” just a dead internet reality 🙂 https://t.co/MhaMCaVmiv — kev (@AwestruckVox) December 30, 2024

Ευρωπαϊκή Ένωση κατά Ίλον Μασκ

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έριξε το πρώτο της πρόστιμο στο X του Ίλον Μασκ στο πλαίσιο του Digital Services Act, μετά από διετή έρευνα που κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η πλατφόρμα παραβιάζει βασικούς κανόνες διαφάνειας. Η πιο ηχηρή παράβαση αφορά το μπλε τικ: από σύμβολο επαληθευμένης ταυτότητας έχει μετατραπεί σε προϊόν συνδρομής, κάνοντας τους χρήστες να μην ξεχωρίζουν τους ανθρώπους από τα bots. Η Επιτροπή θεωρεί ότι αυτό υπονομεύει την αξιοπιστία της πληροφορίας, ειδικά σε συγκυρίες όπως είναι οι εκλογές. Παράλληλα, το X κατηγορείται ότι δεν προσφέρει επαρκή πρόσβαση στα δεδομένα του σε ερευνητές (views, engagement, βασικά metrics), παρότι αυτό αποτελεί πλέον ρητή υποχρέωση.

Στο ίδιο πακέτο, η Κομισιόν εντόπισε σοβαρές παραβιάσεις στη διαφάνεια των διαφημίσεων: το αρχείο των advertisers δεν είναι ενημερωμένο, η στόχευση των διαφημίσεων δεν εξηγείται και η γραμμή ανάμεσα σε περιεχόμενο και διαφήμιση θολώνει επικίνδυνα, ανοίγοντας δρόμο για παραπλάνηση και οικονομικές απάτες. Το συνολικό πρόστιμο φτάνει τα €120 εκατ., σχετικά χαμηλό σε σχέση με το μέγιστο 6% του παγκόσμιου τζίρου που επιτρέπει το DSA, αλλά σαφές ως μήνυμα

Meme culture, μικρο-κοινότητες και η νέα γλώσσα του διαδικτύου

Το 2025, τα memes αποτελούν μια νέα, παγκόσμια γλώσσα του διαδικτύου, ικανή να εκφράσει και να διασχίσει κοινωνικά, πολιτικά και πολιτισμικά όρια. Τα memes δεν είναι μόνο αστεία αλλά λειτουργούν ως εργαλεία κοινωνικής κριτικής, μέσο σύνδεσης μεταξύ χρηστών και τρόπος έκφρασης συλλογικών ή προσωπικών αγωνιών και ταυτοτήτων. Με άλλα λόγια, το διαδίκτυο μετατρέπεται σε μια σκηνή όπου οι χρήστες επεξεργάζονται από κοινού φόβους, επιθυμίες και συναισθήματα, δημιουργώντας ένα συλλογικό αφήγημα.

Η ταχύτητα και η ευκολία δημιουργίας περιεχομένου, που ενισχύεται από τα AI‑generated memes, πολλαπλασιάζουν τις μορφές έκφρασης. Κάθε χρήστης, από τον casual επισκέπτη μέχρι τον επαγγελματία δημιουργό, μπορεί πλέον να συμμετέχει ενεργά στη διαμόρφωση της διαδικτυακής κουλτούρας. Η δύναμη αυτή όμως έχει και τις σκιές της: η νοηματοδότηση μπορεί να γίνει ρηχή, χειραγωγήσιμη ή αποσταθεροποιητική, καθώς η γλώσσα των memes εξελίσσεται τόσο γρήγορα ώστε οι συμβολισμοί της να γίνονται ακατανόητοι ή ερμηνεύσιμοι με πολλούς τρόπους.

View this post on Instagram A post shared by Martin Lindstrom (@lindstromcompany)

Με τον τρόπο αυτό, η κουλτούρα των memes μετατρέπεται σε ένα είδος καθολικού ψηφιακού λεξιλογίου, κοινώς αναγνωρίσιμου σε διαφορετικές χώρες και κοινότητες, το οποίο υπερβαίνει γλώσσες, σύνορα και παραδοσιακά μέσα. Το διαδίκτυο του 2025 είναι ένας ζωντανός, συλλογικός μηχανισμός επεξεργασίας νοήματος, όπου η πολιτική, η τέχνη και η καθημερινότητα συναντώνται στην ίδια εικόνα.

Μέσα σε αυτό το πεδίο, η κουλτούρα των μικρο-κοινοτήτων (micro-communities και micro-cultures), που λειτουργούν ως εντελώς αυτοτελή αισθητικά και επικοινωνιακά σύμπαντα, έγινε πλέον ένας βασικός τρόπος παραγωγής νοήματος. Οι μικρές κλειστές ομάδες, τα niche forums, τα επιμελημένα newsletters, τα Discord servers και οι εστιασμένες κοινότητες στο TikTok, το Reddit, το Instagram και αλλού επιβεβαίωσαν μια τάση που πολλοί θεωρούσαν περιθωριακή: η ψηφιακή ζωή του κόσμου διασπάται σε πολλαπλές, άκρως στοχευμένες εμπειρίες, όπου ο χρόνος προβολής μπορεί να είναι μικρός, αλλά ο δεσμός και η επιρροή εντός της κοινότητας συχνά πολύ ισχυρότεροι. Αναζητώντας νόημα μακριά από τους αλγορίθμους, χρήστες και δημιουργοί δημιούργησαν «κελιά» ψηφιακής εγγύτητας, αντισταθμίζοντας την ευρεία αλλά ρηχή αλληλεπίδραση των αρχικών σελίδων.

Ο αργός θάνατος του οριζόντιου, long-form βίντεο

Το 2025 σηματοδοτεί την πλήρη κυριαρχία των σύντομων βίντεο. TikTok, Instagram Reels και YouTube Shorts δεν είναι πια απλώς εναλλακτικές πλατφόρμες αλλά έχουν γίνει το κέντρο της ψηφιακής προσοχής. Το YouTube Shorts, σύμφωνα με τελευταία στοιχεία, έφτασε τις 200 δισεκατομμύρια προβολές καθημερινά, μια κλίμακα που δείχνει πόσο καθοριστική είναι πλέον η παρουσία του short‑form περιεχομένου στην καθημερινή κατανάλωση βίντεο. Παράλληλα, ανάλυση 5,7 εκατομμυρίων βίντεο αποκάλυψε αύξηση 71% στα short‑form ποστ μέσα σε έναν χρόνο, υπογραμμίζοντας πως η τάση είναι σαρωτική.

Η δημοτικότητα των σύντομων κάθετων βίντεο, ιδιαίτερα σε πλατφόρμες όπως το TikTok, το Instagram και το YouTube, συνεχίζει να εκτοξεύεται, ενώ νέα έρευνα της Media.net, αποκαλύπτει ότι το κοινό θέλει αυτήν την εμπειρία να επεκταθεί και πέρα από τα social media. Σύμφωνα με δημοσκόπηση σε πάνω από 1.000 Αμερικανούς καταναλωτές, το 90% δηλώνει πρόθυμο να δει short-form βίντεο σε δημοσιογραφικούς ιστότοπους (ενημέρωση, lifestyle, ψυχαγωγία, κα), γεγονός που ανοίγει σημαντικές ευκαιρίες για τα μέσα ενημέρωσης να προσελκύσουν την προσοχή των χρηστών και να αυξήσουν τα έσοδα από διαφημίσεις.

Η δημοτικότητα αυτή οφείλεται κυρίως στην ευκολία παρακολούθησης. Το 61% των ερωτηθέντων δήλωσε ότι το περιεχόμενο αυτό είναι πιο ενδιαφέρον από άρθρα, podcasts ή μεγαλύτερης διάρκειας, οριζόντια βίντεο, ενώ η αλληλεπίδραση με διαφημίσεις παραμένει υψηλή, με το 68% να συμμετέχει ενεργά. Το 75% δηλώνει ότι θα παρέμενε περισσότερο χρόνο σε ιστότοπο που προσφέρει σύντομα βίντεο σχεδιασμένα σύμφωνα με τα ενδιαφέροντά τους.

Στο τέλος της χρονιάς, το συμπέρασμα είναι διπλό και αμοιβαία επιβαρυντικό: από τη μια χρειάζεται τεχνολογική και εκπαιδευτική επένδυση για να εξοπλιστεί ο πολίτης με εργαλεία αναγνώρισης και αντίστασης στην παραπληροφόρηση· από την άλλη, απαιτείται πρακτική και ενεργή ρύθμιση που δεν θα είναι απλώς κατασταλτική αλλά θα στηρίζει την αναδημιουργία μιας δημόσιας σφαίρας με κανόνες, ευθύνες και διαφάνεια. Το 2025 μπορεί να μην έλυσε αυτά τα ζητήματα, τα κατέστησε όμως επείγοντα.

