Προθεσμία 18 ημερών έχουν εκατομμύρια ιδιοκτήτες αυτοκινήτων για την καταβολή των τελών κυκλοφορίας που όπως και πέρυσι έτσι και φέτος παράταση δεν πρόκειται να δοθεί και άρα το χρονικό περιθώριο έως 31 Δεκεμβρίου είναι δεσμευτικό αν δεν θέλει κάποιος να μην επιβαρυνθεί με πρόστιμο.

Ωστόσο πολλοί είναι εκείνοι που αναζητούν τρόπο να πληρώσουν τα τέλη κυκλοφορίας σε δόσεις. Δυστυχώς η εφορία δεν προβλέπει τέτοια διαδικασία για τη συγκεκριμένη επιβάρυνση. Ούτε καν στην πάγια ρύθμιση των 12 ή 24 δόσεων με προσαύξηση επιτοκίου δεν μπορεί κάποιος να εντάξει τα τέλη κυκλοφορίας όπως συμβαίνει για παράδειγμα με το φόρο εισοδήματος ή τον ΕΝΦΙΑ. Θα πρέπει να πληρωθούν εφάπαξ.

Κατά συνέπεια ο μόνος τρόπος που υπάρχει ώστε κάποιος να πληρώσει τα τέλη κυκλοφορίας σε δόσεις είναι η τραπεζική οδός και συγκεκριμένα μέσω πιστωτικών καρτών. Προσοχή. Μόνο μέσω πιστωτικών καρτών και όχι με απευθείας κατάθεση ή μέσω χρεωστικής κάρτας.

Έτσι, αν κάποιος δεν έχει την οικονομική δυνατότητα να πληρώσει τα τέλη κυκλοφορίας εφάπαξ όπως ορίζει ο νόμος, μπορεί να το πράξει μέσω της πιστωτικής κάρτας. Δηλαδή να καταβάλει το ποσό μέσω της κάρτας ολόκληρο αλλά η αποπληρωμή στην τράπεζα να γίνει σε έως 12 άτοκες δόσεις. Οι περισσότερες τράπεζες προσφέρουν αυτή τη δυνατότητα. Όμως αν ο ιδιοκτήτης του ΙΧ χάσει μία μηνιαία δόση στην τράπεζα, τότε θα επιβαρυνθεί με υπέρογκους τόκους, γιατί τα επιτόκια των πιστωτικών καρτών παραμένουν σε πάρα πολύ υψηλά επίπεδα. Άρα το καλύτερο που μπορεί να κάνει ο ιδιοκτήτης αυτοκινήτου ή μηχανής που θέλει να πληρώσει σε δόσεις τα τέλη κυκλοφορίας, είναι να χρησιμοποιήσει την πιστωτική του κάρτα εφόσον αυτή διαθέτει το ανάλογο πιστωτικό όριο και δεν είναι «φορτωμένη» με προηγούμενες αγορές, ώστε να μπορεί να γίνει αποδεχτεί η συναλλαγή σε άτοκες δόσεις.

Πώς υπολογίζονται τα πρόστιμα

Σημειώνεται ότι όσοι δεν καταφέρουν να πληρώσουν τα τέλη κυκλοφορίας έως την Τετάρτη 31 Δεκεμβρίου 2025, τα πρόστιμα για την εκπρόθεσμη πληρωμή τελών κυκλοφορίας από το νέο έτος θα εξαρτηθούν από το πότε τελικά αυτά θα καταβληθούν. Σε περίπτωση πληρωμής των τελών κυκλοφορίας εντός του Ιανουαρίου του έτους στο οποίο αφορούν, επιβάλλεται πρόστιμο ίσο με το 25% του ποσού. Σε περίπτωση καταβολής των τελών εντός του Φεβρουαρίου του 2026 θα επιβληθεί πρόστιμο ίσο με το 50% του ποσού, ενώ όσοι δεν καταφέρουν να τα πληρώσουν το πρώτο δίμηνο του επόμενου έτους τότε η πληρωμή από 1η Μαρτίου και μετά θα σημαίνει αυτόματα πρόστιμο ίσο με την αξία των τελών κυκλοφορίας.

Αξίζει να τονιστεί ότι σε περίπτωση συνιδιοκτησίας παρότι μπορούν να εκδοθούν ειδοποιητήρια για κάθε ΑΦΜ, αρκεί να καταβάλει τα τέλη ένας μόνο συνιδιοκτήτης. Τα τέλη είναι αδιαίρετα, αλλά κάθε συνιδιοκτήτης παραμένει συνυπόχρεος για ολόκληρο το ποσό, αν δεν πληρωθούν. Αν όμως κάποιοι συνιδιοκτήτες πληρώσουν κατά λάθος διπλά τα τέλη, τότε στον έναν ή σε περισσότερους από αυτούς θα επιστραφεί το επιπλέον ποσό.

Κατάθεση πινακίδων

Πάντως, χιλιάδες είναι οι ιδιοκτήτες οι οποίοι προγραμματίζουν να καταθέσουν ηλεκτρονικά πινακίδες για τα οχήματά τους, οι οποίοι όμως θα πρέπει να γνωρίζουν ότι μπορούν να το πράξουν έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025 μέσω της πλατφόρμας myCar. Διαφορετικά, αν προχωρήσουν στη διαδικασία με το νέο έτος, θα πρέπει πριν καταθέσουν τις πινακίδες να έχουν καταβάλει τα νέα τέλη κυκλοφορίας με τις ανάλογες προσαυξήσεις, στην περίπτωση φυσικά που δεν τα πληρώσουν έως το τέλος του 2025.

Πολλοί είναι εκείνοι που καταθέτουν πινακίδες, δηλαδή θέτουν το όχημα τους σε ακινησία, προκειμένου στη συνέχεια να περιμένουν να ανοίξει η εφαρμογή MyCar για τα τέλη με το μήνα και να θέσουν και πάλι σε κυκλοφορία τα οχήματά τους χωρίς να χρειαστεί να καταβάλουν το σύνολο των τελών αλλά αναλογία αυτών με βάση τους μήνες που θέλουν να τα χρησιμοποιήσουν εντός του 2026.

Από 1η Απριλίου κάθε έτους, ιδιοκτήτες επιβατικών Ι.Χ. και μοτοσικλετών μπορούν να πληρώνουν αναλογικά τέλη για συγκεκριμένους μήνες (σύμφωνα με το άρθρο 62Α του ν. 5177/2025) ενώ αν δεν τεθεί εκουσίως το όχημα σε ακινησία μετά τη λήξη της περιόδου, η ακινησία επιβάλλεται αυτόματα από την ΑΑΔΕ.

Κατά συνέπεια, αν κάποιος μπορεί να θέσει το όχημα του σε ακινησία έως τα τέλη του 2025 και να διαρκέσει για τους πρώτους τρεις μήνες του 2026, έχει τη δυνατότητα από τον Απρίλιο και μετά να πληρώσει αναλογία των τελών για τους μήνες που θέλει να το κυκλοφορήσει έως τα τέλη του 2026 γλυτώνοντας με αυτόν τον τρόπο ένα σημαντικό μέρος του συνολικού κόστους.

Οι κάτοχοι Ι.Χ. θέτοντας σε ακινησία το όχημά τους αποφεύγουν όχι μόνο την καταβολή τελών κυκλοφορίας για το 2025, αλλά και τους επιβληθούν τεκμήρια διαβίωσης ή φόροι πολυτελείας.

Επίσης, με τη νέα διαδικασία που ισχύει τα τελευταία χρόνια, τα στοιχεία κυκλοφορίας του οχήματος (άδεια κυκλοφορίας και πινακίδες) παραμένουν στην κατοχή του ιδιοκτήτη, μειώνοντας έτσι τη γραφειοκρατία να πάει κάποιος από την εφορία και να τα παραδώσει. Στην περίπτωση, πάντως, που ένα όχημα κυκλοφορεί ενώ έχει δηλωθεί σε ακινησία, ο ιδιοκτήτης του υποχρεούται να καταβάλει πρόστιμο ύψους 10.000 ευρώ. Σε περίπτωση υποτροπής, το πρόστιμο αυξάνεται στα 30.000 ευρώ, ενώ αφαιρείται και το δίπλωμα οδήγησης για διάστημα τριών ετών.

Πηγή: OT.GR