H ταινία – φαινόμενο «Καποδίστριας» του Γιάννη Σμαραγδή η οποία μέχρι την περασμένη Κυριακή είχε κόψει περισσότερα από 140.000 εισιτήρια σε όλη την Ελλάδα, εμφανίζεται από αύριο Πέμπτη 1/1/2026 σε 32 παραπάνω αίθουσες από τις περισσότερες από 90 στις οποίες άνοιξε!

5: εξαιρετική – αριστούργημα

4: πολύ καλή

3: καλή

2: ενδιαφέρουσα

1: μέτρια

0: απαράδεκτη

Με το σκεπτικό ότι έτσι όπως «τρέχει» η ταινία «Καποδίστριας» πολύ πιθανό να αγγίξει το 1.000.000 εισιτήρια, είναι προφανές ότι μιλάμε πλέον όχι μόνο για τη μεγαλύτερη επιτυχία της σεζόν Φθινόπωρο 2025 – Ανοιξη 2026 αλλά για μια από τις μεγαλύτερες επιτυχίες (αν όχι την μεγαλύτερη) της τελευταίας δεκαπενταετίας στη χώρα μας.

Η ταινία που έχει προκαλέσει τεράστιο θόρυβο ακόμα και από αυτούς που …δεν την έχουν δει αλλά έχουν άποψη (εδώ γελάμε!) αναφέρεται στην πολιτική δράση του Ιωάννη Καποδίστρια (Αντώνης Μυριαγκός) και στον πόλεμο που δέχθηκε από ξένες δυνάμεις και Ελληνες προκειμένου να μην μπορέσει να φτιάξει την πατρίδα του έτσι όπως την είχε οραματιστεί – κάτι που τελικά πλήρωσε με την ζωή του.

Είτε αρέσει σε κάποιους είτε όχι, με την επιτυχία του, ο «Καποδίστριας» δηλώνει ότι αυτού του τύπου οι ταινίες, ενδιαφέρουν την συντριπτική πλειοψηφία του ελληνικού κοινού καλώντας στις αίθουσες και αυτούς που δεν πάνε παρά σπανίως στον κινηματογράφο.

Εν τω μεταξύ σαν να μην έφταναν όλα αυτά, ο ανταγωνισμός του «Καποδίστρια» στις αίθουσες με τις νέες ταινίες αυτής της εβδομάδας, είναι οριακά αστείος, λες και όλοι δουλεύουν για την ακόμα μεγαλύτερη επιτυχία αυτής της ταινίας.

Από τις ταινίες που από την περασμένη εβδομάδα προβάλλονται στις αίθουσες η μόνη ταινία που πραγματικά αξίζει είναι η «Father mother Sister Brother» του Τζιμ Τζάρμους που άνοιξε μαζί με τον «Καποδίστρια» και έχει επίσης σημειώσει επιτυχία (αν και σε πολύ χαμηλότερη κλίμακα).

Μόνο μία από τις νέες ταινίες της εβδομάδας παρουσιάζει κάποιο ενδιαφέρον και αυτό με μια σχετική επιφύλαξη διότι είναι αρκετά μπερδεμένη – σε ορισμένες στιγμές εκνευριστικά.

«Μια ιδιωτική ζωή» (Vie privee)

Παραγωγή: Γαλλία, 2025

Σκηνοθεσία: Ρεμπέκα Ζλοτόφσκι

Ηθοποιοί: Τζόντι Φόστερ, Ντανιέλ Οτέιγ κ.α.

Μιλώντας άψογα γαλλικά στο μεγαλύτερο μέρος της ταινίας, η Τζόντι Φόστερ πρωταγωνιστεί εδώ στον ρόλο μιας Αμερικανίδας ψυχιάτρου στο Παρίσι, η οποία πεπεισμένη ότι μια ασθενής της που υποτίθεται ότι αυτοκτόνησε υπήρξε τελικά θύμα δολοφονίας, αρχίζει μια επίμονη έρευνα, σαν ερασιτέχνης ντετέκτιβ, για να αποδείξει την θεωρία της.

Η έρευνα της ψυχιάτρου όμως μοιάζει να είναι περισσότερο μια βουτιά στην δική της ψυχή, στα δικά της διλήμματα, στις δικές της σχέσεις με οικεία πρόσωπα και μη. Συμβουλεύεται τον πρώην σύζυγό της (ο Ντανιέλ Οτέιγ σε ένα πολύ χαριτωμένο πέρασμα), ζητά την βοήθεια του γιού της (Βενσάν Λακόστ) που δεν την χωνεύει και τόσο σε τεχνικά ζητήματα, «εισβάλλει» την ιδιωτική ζωή του χήρου (Ματιέ Αμαλρίκ) της γυναίκας που πέθανε.

Στην ουσία είναι ένας άνθρωπος που καταρρέει και αυτό είναι κυρίως το ενδιαφέρον στην ταινία της Ζλοτόφσκι που βάζει σε δεύτερη μοίιρα το «αστυνομικό μυστήριο» δίνοντας προτεραιότητα στο ψυχολογικό τραύμα της ψυχιάτρου αποσπώντας από την Φόστερ μια ερμηνεία που εκτιμάς και συγκρατείς χωρίς να σε έχει ακριβώς ενθουσιάσει.

Βαθμολογία: 3

ΑΘΗΝΑ: ΑΣΤΟΡ – ΤΑΙΝΙΟΘΗΚΗ ΕΛΛΑΔΑΣ –

ΓΑΛΑΞΙΑΣ – ΑΘΗΝΑΙΟΝ – ΑΒΑΝΑ -ΑΕΛΛΩ – ΝΑΝΑ κ.α.

ΘΕΣ/ΚΗ: ODEON ΠΛATEIA κ.α.

«Ανακόντα» (Anaconda)

Παραγωγή: ΗΠΑ, 2025

Σκηνοθεσία: Τομ Κόρμικαν

Ηθοποιοί: Τζακ Μπλακ, Πολ Ραντ, Στιβ Ζαν, Τάντι Νιούτον

Μια ανούσια επιστροφή στην ούτως ή άλλως ανούσια ταινία τρόμου του 1997 με τον ίδιο τίτλο, η οποία περιέργως, με τα χρόνια έχει γίνει cult. Και σε αυτόν ακριβώς τον cult χαρακτήρα της βρίσκονται τα θεμέλια αυτής της νέας ταινίας, στην οποία τέσσερις φίλοι (Τζακ Μπλακ, Πολ Ραντ, Στιβ Ζαν, Τάντι Νιούτον) όλοι επαγγελματίες στον οπτικοακουστικό χώρο, όλοι αποτυχημένοι και όλοι «τρελαμένοι» με την «Anaconda», αποφασίζουν να κάνουν την δική τους, «guerilla» εκδοχή πάνω στο ίδιο θέμα, μπας και σταυρώσουν επιτυχία. Οπότε η παρέα τρέχει στις ζούγκλες και στα ποτάμια για να γυρίσει την ταινία και εκεί, φυσικά, μπλέκει με πραγματικούς κακοποιούς και πραγματικά τέρατα.

Η ταινία κινείται ανάμεσα στην φάρσα, τον τρόμο, την περιπέτεια και την σινεφιλία τόσο αδέξια, τόσο πρόχειρα και τόσο άδεια, που ακόμα και η παρακολουθηση της γίνεται κουραστική. Δεν συγκρατείς από αυτήν απολύτως τίποτα και νιώθεις ότι σπατάλησες τσάμπα χρόνο.

Βαθμολογία: 1

ΑΘΗΝΑ: ΟΛΑ ΤΑ VILLAGE – ΟΛΑ ΤΑ OPTIONS κ.α. ΘΕΣ/ΚΗ: VILLAGE – ΒΑΚΟΥΡΑ κ.α.

Ντοκιμαντέρ για μια νουάρ Αθήνα

Ο τίτλος της ταινίας «Λαβύρινθος» (Ελλάδα, 2019) του Δημήτρη Αθανίτη που προβάλλεται αποκλειστικά στο STUDIO αναφέρεται στην δαιδαλώδη Αθήνα, την οποία ο σκηνοθέτης κινηματογραφεί ασπρόμαυρα, κάνοντας μια χαμηλότονη, μελαγχολική ξενάγηση της πόλης στον θεατή με αφηγητή τον ηθοποιό Κώστα Καζανά.

Γνώριμα και μη σημεία, άγνωστα πρόσωπα σε καθημερινές «φάσεις», μικρές ιστορίες που θα πρέπει να φανταστούμε γιατί δεν τις βλέπουμε, τα πάντα βυθισμένα στις σκιές μιας απρόσωπης μητρόπολης που όμως έχει προσωπικότητα. Όλα αυτά δίνουν στην ταινία πνοή, παρότι κάπου αναρωτιέσαι για το αν αυτή η πόλη ανασαίνει ή τελικά ξεψυχά ξεθωριασμένη.

Βαθμολογία: 2

Ντοκιμαντέρ για έναν κιθαρίστα του φλαμένκο

Το ισπανικό ντοκιμαντέρ του Aντόν Αλβάρες «Η φλαμένκο κιθάρα του Γεράι Κορτές» (La guitarra flamenca de Yerai Cortés, 2024) που προβάλλεται στο NEWMAN CINEMA υποτίθεται ότι αφορά έναν πασίγνωστο αθίγγανο κιθαρίστα του φλαμενκο, τον Γεράι Κορτές, όμως δεν στέκεται τόσο στο ταλέντο του αλλά γίνεται κάτι σαν reality show πάνω στην ζωή του την εποχή των γυρισμάτων. Βλέπουμε την πρώην γυναίκα του την οποία παράτησε να αφρίζει από την ζήλεια της («είμαι εκδικητικά», απειλεί), βλέπουμε τον γιό του (από την πρώην) να προσπαθεί να τον πείσει να παραστεί σε μια παρουσίαση τραγουδιού που έγραψε ο ίδιος εμπνευσμένος από τον πατέρα του και βλέπουμε τον ίδιο να μην θέλει σχέση με το παρελθόν γιατί τώρα έχει φτιάξει αλλιώς την ζωή του. Αυτό που δεν βλέπουμε είναι τον λόγο για τον οποίο όλα τα παραπάνω θα πρέπει να μας αφορούν..

Βαθμολογία: 2

Προβάλλονται τέλος η παιδική ταινία κινουμένων σχεδίων «Αποστολή Άγιος Βασίλης» (Mission Santa: Yoyo to the Rescue, HΠΑ/ Γερμανία/ Ινδία, 2025) των Ρικαρ Κουσό, Νταμιάν Μιτρέφσκι και η ταινία τρόμου με ζόμπι (πάλι!)

«Θάβουμε τους νεκρούς» (We bury the dead, Αυστραλία 2025) του Ζακ Χίλντιτς με τους Ντέιζι Ρίντλεϊ, Μπρέντον Θουέιτς κ.α.

.