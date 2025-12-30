Μπήκε στην ζωή μας πριν από μόλις 385 ημερολογιακές ημέρες. Όμως την περιεργαζόμαστε ακόμα με έκπληξη και θαυμασμό, σαν την συναντήσαμε μόλις χθες. Όταν δηλαδή δεν την αντιμετωπίζουμε ως κλασική αξία. Σαν κάποια που ξέρουμε και εμπιστευόμαστε – για την παραγωγή πολιτικών αποφάσεων και κυρίως παραπολιτικών lifestyle ειδήσεων– μια ολόκληρη ζωή. Οξύμωρο αλλά αληθές.

Ήταν 10 Δεκεμβρίου του 2024, έναν μήνα μετά τις εκλογές που παρέδωσαν στον Ντόναλντ Τραμπ τα κλειδιά του πρώτου σπιτιού των ΗΠΑ για δεύτερη φορά, όταν η Κίμπερλι Γκλιφόιλ ανακοινώθηκε από τα χείλη του 47ου πλανητάρχη ως η ιδανική επιλογή του για τη θέση της πρέσβεως της χώρας του στην Ελλάδα.

«Για χρόνια, η Κίμπερλι υπήρξε στενή φίλη και σύμμαχος. Είναι απολύτως κατάλληλη για να ενισχύσει τις ισχυρές διμερείς σχέσεις με την Ελλάδα, προωθώντας τα συμφέροντά μας σε διαφορετικούς τομείς – από τη συνεργασία στην άμυνα έως το εμπόριο και την οικονομική καινοτομία», δήλωνε ο 79χρονος σήμερα πλανητάρχης για την πρώην εισαγγελέα, πρώην τηλεπαρουσιάστρια του Fox News και παρολίγον εξ αγχιστείας συγγενή του.

Μία από τους Τραμπ

Από το 2020 έως το 2024 η γυναίκα, την οποία πάλαι ποτέ η εφημερίδα Washington Post είχε περιγράψει ως συντηρητική cheerleader του τραμπισμού, υπήρξε σε σχέση και κατόπιν αρραβώνα με τον πρωτότοκο γιο του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ. Παρά το χωρισμό τους από τραπέζης και κλίνης, η Γκιλφόιλ διατήρησε αλώβητη τη θέση της στον πυρήνα της οικογένειας Τραμπ.

Υπενθυμίζεται ότι την ώρα που η ίδια επιλεγόταν ως η πρώτη γυναίκα πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα, οι συμπέθεροι του Τραμπ Τσαρλς Κούσνερ – πατέρας του συζύγου της Ιβάνκα Τραμπ Τζάρεντ Κούσνερ- και Μασάντ Μπούλος – πατέρας του συζύγου της Τίφανι Τραμπ Μάικλ Μπούλος- αναλάμβαναν άλλα νευραλγικής σημασίας αξιώματα. Ο πρώτος εκείνο του πρέσβη των ΗΠΑ στη Γαλλία, ο δεύτερος αυτό του ειδικού συμβούλου του προέδρου σε θέματα Μέσης Ανατολής.

Εννέα μήνες

Σε κάθε περίπτωση το χρίσμα στην 56χρονη Γκιλφόιλ είχε συνέπειες που ακόμα και ένας πλανητάρχης δεν μπορούσε να διαβλέψει.

Καταρχάς ο ίδιος ο διορισμός της εξελίχθηκε σε θρίλερ. Πέρασαν εννέα σχεδόν βασανιστικοί μήνες ώσπου το Κογκρέσο να επικυρώσει με σκορ 51-47 το διορισμό της στην Ελλάδα.

Το μεσοδιάστημα βέβαια κάθε άλλο από χαμένο πήγε. Το βιβλίο της με τίτλο «Κέρδισε κάθε Μάχη» και υπότιτλο «Πώς να υπερασπίζεσαι καλύτερα τον εαυτό σου», ένα εγχειρίδιο μεταξύ αυτοβελτίωσης και αυτοαναφορικότητας, μεταφράστηκε με συνοπτικές διαδικασίες, κυκλοφόρησε το Μάιο στα ελληνικά κι έγινε με έναν τρόπο η προθέρμανση για την υποδοχή αεροδρομίου της οποίας θα τύγχανε η πρέσβης. Κάτι σαν την «Ιθάκη» της αυτοβοήθειας.

Γλωσσικός διχασμός

Επιπλέον, οι εννέα μήνες στους οποίους κυοφορούνταν η επισημοποίηση της τοποθέτησης της Γκιλφόιλ στην Αθήνα αποδείχτηκαν παραπάνω από αρκετοί για να γεννήσουν έναν νέο εθνικό διχασμό. Πώς θα έπρεπε να προσφωνείται η εκλεκτή του Ντόναλντ Τραμπ; Πρέσβης ή μήπως πρέσβειρα; Χύθηκαν καντάρια μελανιού και κυρίως χολής στα κοινωνικά δίκτυα.

Το γλωσσικό γόρδιο δεσμό έλυσε για μία ακόμα φορά ως άλλος Μεγαλέξανδρος ο Γεώργιος Μπαμπινιώτης σημειώνοντας στις 11 Νοεμβρίου, δέκα ημέρες δηλαδή μετά την έλευση της Γκιλφόιλ στην Ελλάδα: «Σε σχέση με τη γυναίκα που κατέχει το αξίωμα τού πρέσβη, μπορεί μεν να χρησιμοποιηθεί ο τύπος τού αρσενικού η πρέσβης, αλλά είναι προτιμότερο να χρησιμοποιείται ο όρος πρέσβειρα.

Έτσι θα αποφεύγεται η καταχρηστική χρήση του όρου πρέσβειρα, για να δηλώνει τη σύζυγο τού πρέσβη (ο τίτλος δεν μεταβιβάζεται), καθώς και η δυσκολία να σχηματιστεί η γενική τού πρέσβης ως θηλυκού (όχι: τα καθήκοντα τής πρέσβη ή Τα εγκαίνια έγιναν με την παρουσία τής πρέσβη)».

Με τον Φάνσι, τον Κωνσταντίνο & τ’ άλλα παιδιά

Κάτι ακόμα που σίγουρα δεν μπορούσε να υποθέσει ή να φανταστεί ο Αμερικανός πρόεδρος ήταν πως η αποστολή της Γκιλφόιλ στην Αθήνα θα γινόταν α) ο σπόρος για τη φιλία της με τον τραγουδιστή Κωνσταντίνο Αργυρό και β) μάννα εξ ουρανού για τα lifestyle έντυπα, τα οποία βρήκαν στο πρόσωπό της το επόμενο ιδανικό it girl, εκείνο που το πρωί αναλύει θέματα γεωπολιτικής και το απόγευμα τρέχει στην πόλη με την ολυμπιακή φλόγα ανά χείρας, αφού το μεσημέρι έχει κάνει ένα πέρασμα από κάποιο φιλανθρωπικό γκαλά.

Αλλά και γ) αφορμή για ένα χαλαρό και ακροθιγώς awkward τετ α τετ με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας στην τελετή παράδοσης των διαπιστευτηρίων της, δ) κολοφώνας της δόξας του ενδυματολόγου της πρέσβειρας Φάνσι Τζέιμς, ο οποίος μοιάζει σαν έτοιμος από καιρό να πληρώσει θέση κριτή σε τηλεοπτικό σόου για το στιλ και τη μοντελική και ε) πρώτης τάξεως ξεμπρόστιασμα του εθνικού μας εσωτερικευμένου σεξισμού.

Kimberly in Athens

Kάθε σπιθαμή της όψης της Αμερικανίδας πρέσβειρας έχει αναλυθεί – ως είθισται στο πόδι και ελαφρά τη καρδία- στα τηλεοπτικά πάνελ, έχει γίνει αντικείμενο – άκομψων συνήθως- σχολίων, έχει αναδειχθεί σε θέμα. Ναι, ενώ δε θα έπρεπε.

Δεν μπορεί να γνωρίζει κανείς εάν την απόφαση του Ντόναλντ Τραμπ για την αποστολή της Γκιλφόιλ στην Ελλάδα, η οποία παρεμπιπτόντως διαθέτει και ποίμνιο 2 εκατομμυρίων ακολουθητών στο Instagram, καθοδήγησε η δοκιμασμένη και συνήθως άχαστη συνταγή «ιθαγενείς και καθρεφτάκια», πάντως εδώ στις εσχατιές της Βαλκανικής όχι μόνο την καταναλώνουμε ασμένως. Αλλά γλείφουμε και τα δάχτυλά μας.