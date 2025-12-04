Λίγο μετά τις 8:30 η πρέσβειρα των ΗΠΑ στην Ελλάδα Κίμπερλι Γκίλφοϊλ παρέλαβε τη Φλόγα των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων από τον Γενικό Γραμματέα της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής και Olympian ιστιοπλοΐας στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 1996 στην Ατλάντα Στέφανο Χανδακά, μπροστά από το Μουσείο της Ακρόπολης στη Διονυσίου Αρεοπαγίτου.

Ντυμένη με τη στολή των λαμπαδηδρόμων η κ. Γκίλφοϊλ παρέδωσε τη Φλόγα στον Τζος Χακ, Νo 2 της Πρεσβείας των ΗΠΑ κι εκείνος με τη σειρά του, στον συμπρόεδρο της κίνησης Greeks for Trump Χρήστο Μαραφάτσο.

Η Ολυμπιακή Φλόγα θα παραδοθεί σήμερα 4/12 στην Οργανωτική Επιτροπή Milano Cortina 2026, για να συνεχίσει το ταξίδι της στην Ιταλία, μέχρι την Τελετή Έναρξης των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων στις 6/2/2026.