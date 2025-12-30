Άφαντος παραμένει ο 45χρονος διοικητής του Πυροσβεστικού Κλιμακίου Άνω Ποροϊων, Κωνσταντίνος Γκίνης, τα ίχνη του οποίου χάθηκαν στις Σέρρες πριν από 7 μέρες, με τις έρευνες να παραμένουν άκαρπες.

Σύμφωνα με πληροφορίες του thestival.gr οι αρμόδιες αστυνομικές αρχές έχουν στα χέρια τους ένα σημείωμα, το οποίο ο 45χρονος είχε αφήσει σε τσέπη ενός σακακιού του και στο οποίο είχε γράψει τα ονόματα της συζύγου του και των δυο παιδιών και δίπλα στο κάθε όνομα τη λέξη «σε αγαπώ». Στο σημείωμα, που εκτιμάται ότι το άφησε για να το βρει η σύζυγός του, δεν υπάρχει ημερομηνία.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχουν επίσης τα ευρήματα που ανέκτησαν οι αρμόδιες αστυνομικές αρχές από το cloud του smart watch του 45χρονου πυροσβέστη που δείχνει τις διαδρομές που έκανε το τελευταίο διάστημα αλλά και την ψυχολογική του κατάσταση. Ο άνδρας τις τελευταίες ημέρες κοιμόταν ελάχιστα, δηλαδή το πολύ δύο με τρεις ώρες κάθε βράδυ και ήταν ιδιαίτερα ανήσυχος.

Στο μικροσκόπιο το κινητό του

Παράλληλα με την έρευνα που διεξάγεται στο πεδίο και ειδικά σε διάφορα σημεία του όρου Μπέλες, καθώς ο 45χρονος ήταν δεινός περιπατητής στον συγκεκριμένο ορεινό όγκο, η Αστυνομία πραγματοποιεί πολυεπίπεδη έρευνα για να βρεθεί κάποιο στοιχείο που θα βοηθήσει στον εντοπισμό του.

Στο μικροσκόπιο των ειδικών υπηρεσιών της Αστυνομίας βρίσκεται το κινητό τηλέφωνο του προκειμένου να ερευνηθεί εάν υπάρχει σε αυτό κάποιο στοιχείο που μπορεί να βοηθήσει τις έρευνες και να οδηγήσει στον εντοπισμό του.

«Έχει χαθεί ένα μέλος της οικογένειας μας»

Στο χωριό Άνω Πορόϊα οι κάτοικοι είναι αναστατωμένοι με την εξαφάνιση του διοικητή του Πυροσβεστικού Κλιμακίου.

«Εδώ στο χωριό λειτουργούμε σαν οικογένεια και όπως καταλαβαίνετε έχει χαθεί ένα μέλος της οικογένειας μας, είμαστε αναστατωμένοι και στεναχωρημένοι» δήλωσε στο thestival η πρόεδρος του χωριού, κ. Μαρία Τσεκμεζόγλου περιγράφοντας τον 45χρονο ως ένα ευχάριστο και κοινωνικό άτομο που όλο τον χωριό τον αγαπούσε.

Βίντεο από τις έρευνες της ΟΦΚΑΘ για τον εντοπισμό του

«Είναι ένα πάρα πολύ υπεύθυνο άτομο, δίκαιος, ένας ευχάριστος άνθρωπος και κοινωνικός όπως και η οικογένεια του, και για αυτό έχει αναστατωθεί όλο το χωριό. Είναι ένας άνθρωπος με κατονόηση και βοηθούσε τους συνανθρώπους του» τόνισε χαρακτηριστικά η πρόεδρος των Άνω Πορόϊων.

Σκυλιά και drones στις έρευνες

Οι έρευνες για τον εντοπισμό του συνεχίζονται εντατικά και σήμερα συμμετέχουν σε αυτές δυνάμεις της Αστυνομίας με εκπαιδευμένο σκύλο, της Πυροσβεστικής επίσης με την συμμετοχή εκπαιδευμένου σκύλου και drones, κλιμάκιο της ΕΜΑΚ από τη Θεσσαλονίκη και πάρα πολλοί εθελοντές.

Στις έρευνες από την πρώτη στιγμή συμμετέχει και πολυμελές κλιμάκιο του ΟΦΚΑΘ με drone. Όπως ανέφερε ο επικεφαλής του, Χρήστος Ράμος «ψάχνουμε παντού αλλά δεν έχουμε βρει κανένα ίχνος του ακόμα».

«Δυστυχώς μέχρι στιγμής δεν έχει βρεθεί κανένα ίχνος του και κανένα στοιχείο του» ανέφερε στο thestival αξιωματικός της Αστυνομίας ενώ πρόσθεσε ότι τόσο ένα εξάρτημα αυτοκινήτου όσο και ένα αυτοκίνητο που εντοπίστηκαν στο Μπέλες δεν έχουν καμία σχέση με το όχημα που φέρεται να οδηγούσε ο 45χρονος κατά την ημέρα που εξαφανίστηκε από προσώπου γης.

Η εξαφάνιση

Υπενθυμίζουμε ότι ο 45χρονος έφυγε το πρωί της Τρίτης 23 Δεκεμβρίου από το σπίτι του στα Άνω Πορόϊα με το αυτοκίνητο το οποίο ανήκει στη μητέρα του, χωρίς να πάρει μαζί του το κινητό του τηλέφωνο, τραπεζικές κάρτες και άλλα προσωπικά αντικείμενα.

Η εξαφάνιση του δηλώθηκε την επόμενη ημέρα από τη σύζυγό του και σύμφωνα με το silver alert που εκδόθηκε ο 45χρονος την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε «δύο λεπτά μπουφάν χρώματος σκούρου μπλε και πετρόλ, γκρι πουλόβερ, μαύρο κοντομάνικο polo μπλουζάκι με λαχανί ρίγα στον γιακά, μαύρο παντελόνι με φερμουάρ στα πλαϊνά και μαύρα αθλητικά παπούτσια».