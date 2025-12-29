Έξι ολόκληρες μέρες αγνοείται ο 45χρονος διοικητής του πυροσβεστικού κλιμακίου Άνω Ποροΐων στις Σέρρες, με τις έρευνες για τον εντοπισμό του να παραμένουν -μέχρι στιγμής- άκαρπες.

Τα ίχνη του έμπειρου πυροσβέστη χάθηκαν το πρωί της περασμένης Τρίτης. Ο Κωνσταντίνος Γκίνης ξεκίνησε από το σπίτι του και δεν επέστρεψε ποτέ.

«Είμαστε από την πρώτη ημέρα που αγνοείται ο διοικητής με πεζοπόρα τμήματα και drones», λέει διασώστρια.

«Δεν τον είδε κανείς»

Ο 45χρονος αγνοούμενος έφυγε από το σπίτι που έμενε με τη σύζυγο και τα δύο παιδιά τους, το πρωί της 23/12, χωρίς να πάρει μαζί του κινητό τηλέφωνο, πορτοφόλι και τραπεζικές κάρτες. Πήρε μόνο το αυτοκίνητό του, μάρκας TOYOTA RAV-4 και χρώματος ασημί, και κινήθηκε προς άγνωστη κατεύθυνση.

Ο Κωνσταντίνος Γκίνης έχει καστανά κοντά μαλλιά, καστανά μάτια, ύψος 1,76μ και είναι αδύνατος. Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε δύο λεπτά μπουφάν χρώματος σκούρου μπλε και πετρόλ, γκρι πουλόβερ, μαύρο κοντομάνικο polo μπλουζάκι με λαχανί ρίγα στον γιακά, μαύρο παντελόνι με φερμουάρ στα πλαϊνά και μαύρα αθλητικά παπούτσια.

Όπως λένε συγγενείς του στο Live News, ο 45χρονος ποτέ μέχρι σήμερα δεν είχε δείξει ότι τον απασχολούσε κάτι σοβαρό.

«Πήρε το αυτοκίνητό του. Δεν ξέρουμε τίποτα».

Ο άνδρας ζούσε ήρεμα το τελευταίο διάστημα μετά τη δύσκολη αντιπυρική περίοδο, που ολοκληρώθηκε πριν από μερικές εβδομάδες.

«Τίποτα δεν ξέρουμε. Δεν τον είδε κανείς».

Όταν συμπληρώθηκαν περισσότερες από 24 ώρες χωρίς να επιστρέψει σπίτι και χωρίς να εμφανιστεί στην υπηρεσία του, η σύζυγός του δήλωσε την εξαφάνιση στο Αστυνομικό Τμήμα Ποροΐων.

Οι άσχημες καιρικές συνθήκες δυσκόλεψαν σημαντικά τις προσπάθειες εντοπισμού του, καθώς δεν επέτρεψαν καθαρές λήψεις από αέρος τις πρώτες μέρες των ερευνών.

Συνάδελφοι και φίλοι του 45χρονου μιλούν για έναν άνθρωπο αφοσιωμένο στην υπηρεσία, έμπειρο στη μορφολογία της περιοχής, τόσο ως πυροσβέστης όσο και ως περιπατητής.

«Εκατό σενάρια έβαλα στο κεφάλι μου, δεν μπορώ να βγάλω άκρη. Μπορεί να ήθελε να φύγει μόνος του, μπορεί κάποιος να τον πήρε τηλέφωνο, να έφυγε στα γρήγορα, δεν πήρε το κινητό. Τι να πω; Εγώ είμαι πολύ χάλια», λέει από την πλευρά της η μητέρα του 45χρονου.

«Τα ψάχνει η Αστυνομία, κάμερες, πράγματα, άκρη δεν βγάζουν. Τα πήρε όλα η Αστυνομία, κινητά, λάπτοπ. Όλο το βουνό το έψαξαν. (…) Αυτός δεν μιλούσε, δεν έλεγε πολλά. Όλη την περιοχή την έψαξαν. Το αυτοκίνητο δεν βρέθηκε πουθενά, δεν χάνεται τόσο εύκολα».

Δεν ανήκει στον 45χρονο το όχημα που βρέθηκε

Το βράδυ της περασμένης Παρασκευής, Βούλγαροι κυνηγοί εντόπισαν σε υψόμετρο περίπου 1.600 μέτρων, κοντά στο φυλάκιο Παπαδοπούλα, ένα αυτοκίνητο που είχε ίδιο χρώμα και χαρακτηριστικά με εκείνο του αγνοούμενου πυροσβέστη.

Μετά από έλεγχο διαπιστώθηκε ότι το όχημα δεν ήταν του Κωνσταντίνου Γκίνη.

Οι έρευνες συνεχίζονται και παραμονές της Πρωτοχρονιάς η οικογένεια του αγνοούμενου πυροσβέστη καρδιοχτυπά για τον δικό της άνθρωπο.