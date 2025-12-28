Την εκδοχή της διπλής δολοφονίας πίσω από τον θάνατο δύο ηλικιωμένων αδερφών στη Ναύπακτο, οι οποίοι είχαν εντοπιστεί καμένοι μετά από πυρκαγιά στο σπίτι τους εξετάζουν πλέον οι διωκτικές Αρχές.

Όπως μετέφερε ο αστυνομικός συντάκτης του Βήματος και των Νέων, Βασίλης Λαμπρόπουλος, πρόκειται για συμβάν από τον Φεβρουάριο του 2024 στην περιοχή Παλαιοπαναγιά. Από τη φωτιά στο οίκημα είχαν χάσει τη ζωή τους μία 89χρονη γυναίκα κι ένας 84χρονος άνδρας. Τότε υπερίσχυσε το σενάριο ότι τα δύο αδέρφια κάηκαν κατά τη διάρκεια φωτιάς που ο αδερφός φέρεται να είχε βάλει στο δωμάτιο όντας απελπισμένος από την κατάσταση της υγείας της αδερφής του.

Τώρα όμως «η πλευρά στενών συγγενών αμφισβητεί αυτήν τη ροή των γεγονότων» αποκάλυψε ο Βασίλης Λαμπρόπουλος στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του MEGA. «Η φωτιά ήταν περιέργως πολύ περιορισμένη, δεν υπήρξε γενικότερη ανάφλεξη στο σπίτι και επέκταση της φωτιάς. Η συγγενής αναφέρει ότι είχε καθημερινή επικοινωνία με τους δύο ηλικιωμένους και δεν είχε εκφράσει κάποιος την απογοήτευση για απελπιστικές καταστάσεις υγείας» μετέφερε ο αστυνομικός συντάκτης.

Αντιθέτως, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του, «από την τοξικολογική εξέταση εντοπίστηκε ότι ο αδερφός είχε λάβει ηρεμιστικά χάπια χωρίς αυτά να έχουν συνταγογραφηθεί. Η ιατροδικαστική εξέταση που έγινε στις δύο σορούς από την υπηρεσία των Πατρών το 2024 ήταν ασαφής». Γι’ αυτό και «θα ζητηθεί η υπόθεση να ερευνηθεί από τριμελή επιτροπή», όπως προσέθεσε ο Β. Λαμπρόπουλος.

Το παράδοξο στην τραγική αυτή υπόθεση είναι πως μετά τον θάνατο των δύο ηλικιωμένων αδερφών εμφανίστηκαν πέντε διαθήκες.