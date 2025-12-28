Για 5η ημέρα συνεχίζει να αγνοείται ο 45χρονος διοικητής του πυροσβεστικού κλιμακίου Άνω Ποροΐων, στις Σέρρες, τα ίχνη του οποίου χάθηκαν από το πρωί της Τρίτης, όταν και έφυγε από το σπίτι του στις Σέρρες και δεν επέστρεψε ποτέ.

Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες για την υπόθεση, ερευνάται ένα ακόμη αυτοκίνητο το οποίο μοιάζει με αυτό του διοικητή, όπως είπε ο αντιδήμαρχος πολιτικής προστασίας του δήμου Σιντίκης.

Παράλληλα ο πρόεδρος του ΟΦΚΑΘ (Ορειβατικού Φυσιολατρικού Κατασκηνωτικού Αθλητικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης), Χρήστος Ράμος, προχώρησε σε ανακοίνωση στα social media σχετικά με την πορεία των ερευνών.

Εντοπίστηκε και δεύτερο αυτοκίνητο

Σύμφωνα με τον Ευστάθιο Ζαπρίδη, αντιδήμαρχο πολιτικής προστασίας του δήμου Σιντίκης μια κάμερα έχει καταγράψει ένα αυτοκίνητο το οποίο είναι ίδια μάρκα και χρώμα με αυτό του εξαφανισμένου διοικητή του Πυροσβεστικού κλιμακίου Άνω Ποροΐων.

Το βίντεο ερευνάται από τις αρχές προκειμένου να διαπιστωθεί αν είναι το αυτοκίνητο του διοικητή και αν ο ίδιος επέβαινε σε αυτό.

Μιλώντας σε τηλεοπτικό σταθμό, ο Ευστάθιος Ζαρπίδης ανέφερε χαρακτηριστικά: «Όλες οι έρευνες είναι άκαρπες. Όλο το Μπέλλες και τα γύρω χωριά έχουν ερευνηθεί σπιθαμή προς σπιθαμή. Σήμερα θα γίνει έρευνα στο όρος Κρούσιας και στη λίμνη Κερκίνη. Ερευνάται η πληροφορία ότι τον έπιασε μια κάμερα με το αυτοκίνητο. Θα ερευνηθεί από τις αρχές. Πρόκειται για πλάνα από την ημέρα που αγνοείται στις 10 το πρωί. Το χρώμα και η μάρκα του αυτοκινήτου είναι ίδια, αλλά δεν ξέρουμε αν πρόκειται για το δικό του όχημα».

Υπενθυμίζεται ότι την περασμένη Παρασκευή, εντοπίστηκε στο όρος Μπέλλες, αυτοκίνητο που έχει τα ίδια χαρακτηριστικά και το ίδιο χρώμα με το όχημα του 45χρονου διοικητή, το οποίο όμως τελικά αποδείχθηκε ότι δεν ήταν δικό του.

Φωτογραφίες από τις έρευνες

Ο πρόεδρος του ΟΦΚΑΘ, Χρήστος Ράμος, προχώρησε σε ανακοίνωση στα social media σχετικά με την πορεία των ερευνών στο όρος Μπέλλες, δημοσιεύοντας φωτογραφίες από τα σημεία, επισημαίνοντας την ανάγκη για ψυχραιμία και υπευθυνότητα.

Όπως αναφέρει στην ανακοίνωσή του, το Σάββατο συμμετείχαν στις έρευνες οκτώ μέλη του ΟΦΚΑΘ , δύο ομάδες της ΕΜΑΚ, δυνάμεις της ΕΜΟΔΕ, της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Σερρών, καθώς και η Ομοσπονδιακή Θηροφυλακή.

Παράλληλα, στην επιχείρηση χρησιμοποιήθηκαν τρία drones, θερμική κάμερα και οχήματα 4×4.

Στην ανακοίνωση, ο κ. Ράμος απευθύνει θερμή παράκληση προς το κοινό να αγνοεί ανακριβείς ή ανυπόστατες πληροφορίες που διακινούνται σε διάφορες ιστοσελίδες, τονίζοντας ότι τέτοιου είδους σχόλια προκαλούν μόνο πόνο και σύγχυση, πρώτα απ’ όλα στην οικογένεια του αγνοούμενου και στη συνέχεια σε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς.

Σήμερα μάλιστα ξεκινά η επέκταση των ερευνών στο όρος Κρούσσια, καθώς και στην περιοχή της λίμνης Κερκίνης, στο πλαίσιο της προσπάθειας να εξαντληθεί κάθε πιθανό σενάριο.