Σοβαρό περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας συνέβη το μεσημέρι της Κυριακής (28/12) σε υπόγειο σπίτι στου Γκύζη, όταν κατά την διάρκεια καυγά μεταξύ ενός ζευγαριού ο 74χρονος άνδρας έπιασε ένα μαχαίρι και τραυμάτισε στο λαιμό τη γυναίκα του.

Σοβαρός τραυματισμός

Η γυναίκα, ημεδαπή και ηλικίας 67 ετών, μεταφέρθηκε άμεσα με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο «Γεννηματάς» σοβαρά τραυματισμένη, όπου της παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες.

Έπεσε από την ταράτσα

Μετά την επίθεση, ο άνδρας φέρεται να ανέβηκε στην ταράτσα του κτιρίου και επιχείρησε να πηδήξει στην απέναντι πολυκατοικία με αποτέλεσμα να πέσει στο κενό και να τραυματιστεί θανάσιμα.

Το σημείο αποκλείστηκε από αστυνομικές δυνάμεις, οι οποίες άρχισαν τη λήψη καταθέσεων και μαρτυριών από γείτονες του ζευγαριού.

«Δεν αντέχω άλλο»

Σύμφωνα με πληροφορίες βρέθηκε ιδιόχειρο σημείωμα του δράστη που απευθυνόταν προς οικείο του πρόσωπο. Σε αυτό έγραφε ότι δεν άντεχε άλλο την κατάσταση που βίωνε. Το μαχαίρι του εγκλήματος βρέθηκε πιθανόν κοντά στο δράστη.