Νεκρός ανασύρθηκε από τη θάλασσα ένας 72χρονος άνδρας το πρωί της Κυριακής στη Μαρίνα του Αγίου Νικολάου.

Τη σορό του εντόπισαν πολίτες που ενημέρωσαν αμέσως τις Λιμενικές Αρχές.

Κατανάλωσε αλκοόλ

Σύμφωνα με πληροφορίες του Patris.gr, ο 72χρονος Γερμανός, ο οποίος ζούσε τα τελευταία χρόνια σε σκάφος στον Άγιο Νικόλαο, είχε βγει το βράδυ της Παρασκευής και είχε καταναλώσει μεγάλη ποσότητα αλκοόλ.

Εχασε την ισορροπία του

Στην επιστροφή για το σκάφος του, όπως όλα δείχνουν, φέρεται να έχασε την ισορροπία του και να βρέθηκε μέσα στο νερό με αποτέλεσμα να χάσει με τον πιο τραγικό τρόπο τη ζωή του.

Δύτες του λιμενικού ανέσυραν τη σορό του άτυχου άνδρα.

Φως στα ακριβή αίτια του θανάτου του θα ρίξει η νεκροψία νεκροτομή που θα διενεργηθεί.