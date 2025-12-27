Από την αρχή του 2026 νέοι πλειστηριασμοί σε ακίνητα πρόκειται να κάνουν την εμφάνισή τους στο e-auction.

Τη νέα χρονιά η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) ξεκινά με πάνω από 30 πλειστηριασμούς ακινήτων, στέλνοντας το σήμα ότι όσοι δεν ρυθμίσουν τις ληξιπρόθεσμες οφειλές τους κινδυνεύουν να χάσουν την περιουσία τους.

Οι πλειστηριασμοί και…

Το ηλεκτρονικό σφυρί της ΑΑΔΕ έχει πάρει φωτιά και στη λίστα βρίσκονται ακίνητα όλων των ειδών.

Από βοηθητικούς χώρους, διαμερίσματα, μονοκατοικίες μέχρι οικόπεδα, επαγγελματικούς χώρους και βιομηχανικά κτίρια με τιμές εκκίνησης από 1.000 ευρώ έως και πάνω από 3,8 εκατ. ευρώ. Μέχρι και τις αρχές Φεβρουαρίου 2026 έχουν δρομολογηθεί πάνω από 30 πλειστηριασμοί ακινήτων κυρίως μεγαλοοφειλετών του Δημοσίου.

Οι πλειστηριασμοί ακινήτων αποτελούν το έσχατο μέσο που χρησιμοποιεί η ΑΑΔΕ για να οδηγήσει στο ταμείο ληξιπρόθεσμες φορολογικές υποχρεώσεις, με το συνηθέστερο μέσο να αποτελούν οι κατασχέσεις εις χείρας τρίτων οι οποίες διενεργούνται με αυτοματοποιημένη διαδικασία.

Εάν ο οφειλέτης δεν έχει εντάξει τις οφειλές του σε πρόγραμμα ρύθμισης, μετά την πάροδο 40 ημερών και το αργότερο εντός τεσσάρων μηνών από την κατάσχεση, ορίζεται ημερομηνία πλειστηριασμού. Ωστόσο, η ένταξη σε ρύθμιση μπορεί να οδηγήσει ακόμη και σε ακύρωση της διαδικασίας.

…τα χρέη

Σταγόνα στον ωκεανό των ληξιπρόθεσμων χρεών προς το δημόσιο αποτελούν οι ρυθμισμένες οφειλές. Από τα 85,18 δισ. ευρώ ληξιπρόθεσμων χρεών που χαρακτηρίζονται εισπράξιμα, μόλις 3,44 δισ. ευρώ ή ποσοστό 4,03% είναι σε ρύθμιση. Σύμφωνα με την τριμηνιαία έκθεση του Γραφείου Προϋπολογισμού του Κράτους στη Βουλή, τα υψηλότερα ποσοστά ρυθμισμένων οφειλών εντοπίζονται σε σχετικά χαμηλά ποσά. Συγκεκριμένα, στο εύρος από 500 έως 10.000 ευρώ ρυθμίζεται το 15,52% των οφειλών, ενώ στην υποκατηγορία από 2.000 έως 3.000 ευρώ το ποσοστό ανεβαίνει στο 18,16%.

Για τα φυσικά πρόσωπα, το υψηλότερο ποσοστό ρυθμίσεων καταγράφεται επίσης στο εύρος 500 – 10.000 ευρώ (15,34%), φθάνοντας το 18,40% για οφειλές από 2.000 έως 3.000 ευρώ. Αντίθετα, τα νομικά πρόσωπα εμφανίζουν μεγαλύτερη «διάθεση» ρύθμισης σε υψηλότερα ποσά, με το 21,66% των ρυθμισμένων οφειλών να αφορά χρέη από 10.000 έως 100.000 ευρώ και το ποσοστό να εκτινάσσεται στο 25% στην κατηγορία 10.000-20.000 ευρώ.

Στον αντίποδα, ιδιαίτερα χαμηλά ποσοστά ρύθμισης παρατηρούνται τόσο στις πολύ μικρές οφειλές, κάτω των 500 ευρώ όσο και στα υψηλά χρέη, άνω των 20.000 ευρώ για τα φυσικά πρόσωπα και άνω των 150.000 ευρώ για τα νομικά πρόσωπα.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η κατανομή των οφειλών. Σχεδόν το σύνολο των ληξιπρόθεσμων χρεών (96,49%) προέρχεται από οφειλές άνω των 10.000 ευρώ.

Μάλιστα, στο εύρος άνω του 1 εκατ. ευρώ συγκεντρώνεται το 75,87% του συνολικού ληξιπρόθεσμου υπολοίπου, το οποίο αντιστοιχεί μόλις στο 0,26% των οφειλετών. Αντίθετα, το 89,86% των οφειλετών χρωστά έως 10.000 ευρώ, αλλά το μερίδιό τους στο συνολικό χρέος δεν ξεπερνά το 3,51%.

