Με 159 ψήφους υπέρ έναντι 130 κατά εγκρίθηκε από την Ολομέλεια της Βουλής η ρύθμιση που προβλέπει την ένταξη του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ, παρά τη συνολική καταψήφισή της από την αντιπολίτευση.

Σημειώνεται ότι, μετά την υπερψήφιση της διάταξης, αποδεσμεύονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση κονδύλια ύψους 3 δισ. ευρώ, που προορίζονται για τη στήριξη των αγροτών.

Κατά τη χθεσινή συνεδρίαση της Ολομέλειας τοποθετήθηκαν τρεις πολιτικοί αρχηγοί της αντιπολίτευσης, οι κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι των κομμάτων, καθώς και 46 βουλευτές. Σήμερα, η κοινοβουλευτική διαδικασία ολοκληρώθηκε με τις δευτερολογίες των εισηγητών και των ειδικών αγορητών.