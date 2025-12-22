Φοροδιαφυγή σε ένα ακόμη νυχτερινό κέντρο εντόπισαν οι ελεγκτές της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ).

Πρόκειται για γνωστό νυκτερινό κέντρο στην περιοχή του Κεραμεικού που ελέγχθηκε στο πλαίσιο δράσης «Πυρετός το Σαββατόβραδο».

Κατά τη διάρκεια του ελέγχου διαπιστώθηκε ότι τα POS του καταστήματος δεν ήταν διασυνδεδεμένα με τις ταμειακές μηχανές, ενώ μέσα σε χρονικό διάστημα 20 λεπτών -κατά το οποίο παρέμειναν στον χώρο οι ελεγκτές- δεν είχαν εκδοθεί εισιτήρια εισόδου για 35 πελάτες.

Διοικητικό πρόστιμο και αναστολή λειτουργίας

Στην επιχείρηση επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 20.000 ευρώ και σφραγίστηκε για 48 ώρες.

Την ίδια ώρα σε εξέλιξη βρίσκεται ο έλεγχος των βιβλίων της επιχείρησης σε βάθος χρόνου, ώστε να αξιολογηθεί η συνολική φορολογική της συμπεριφορά.